BEIJING (AP) – La Chine a rejeté mercredi les accusations américaines selon lesquelles elle affaiblirait l’application des sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord, mais a déclaré que des efforts supplémentaires étaient nécessaires pour parvenir à un règlement politique et qu’une plus grande attention devrait être accordée à l’impact des sanctions sur les Nord-Coréens ordinaires .

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, répondait aux commentaires de l’envoyé adjoint du département d’État pour les affaires nord-coréennes, Alex Wong, dans lesquels il a déclaré que la Chine ne tentait même plus d’appliquer de nombreuses sanctions, y compris l’obligation d’expulser les travailleurs contractuels nord-coréens.

«Le gouvernement chinois autorise de plus en plus ses entreprises à faire du commerce avec la Corée du Nord dans un large éventail de produits interdits par l’ONU», a déclaré Wong lors d’un séminaire à Washington mardi. Les navires battant pavillon chinois et nord-coréen transportent également régulièrement du charbon, une principale exportation nord-coréenne couverte par des sanctions, a déclaré Wong.

Hua a déclaré aux journalistes lors d’un briefing quotidien que, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité et « grande puissance responsable, la Chine a toujours appliqué avec sérieux les résolutions du Conseil de sécurité et rempli ses obligations internationales ».

« Dans la situation actuelle, toutes les parties devraient consacrer plus de temps et d’énergie à promouvoir le processus de règlement politique de la question de la péninsule et accorder plus d’attention à l’impact négatif des sanctions sur la population (nord-coréenne) et ses moyens de subsistance », a déclaré Hua.

«Avec la propagation continue de l’épidémie de COVID-19, nous appelons à nouveau le Conseil de sécurité à entamer des discussions sur la clause réversible de la résolution dès que possible et à apporter les ajustements nécessaires aux sanctions, en particulier dans le domaine des moyens de subsistance des populations. , pour créer les conditions d’une résolution politique sur la péninsule », a déclaré Hua.

La Chine est l’allié et la source de commerce et d’aide le plus important de la Corée du Nord, mais a accepté les sanctions de l’ONU après que la Corée du Nord ait effectué des essais nucléaires et de missiles au mépris de Pékin, menaçant la stabilité en Asie du Nord-Est et même une possible guerre avec les États-Unis.

La Chine s’est fermement opposée aux sanctions unilatérales américaines contre la Corée du Nord.

Les sanctions ont durement frappé l’économie nord-coréenne, créant encore plus de difficultés pour les citoyens en dehors des grandes villes. Cependant, le gouvernement du leader Kim Jong Un n’a jusqu’à présent montré aucun signe de faire le genre de concessions nucléaires majeures exigées par les États-Unis pour un assouplissement des mesures.

L’assouplissement ou la suppression des sanctions donnerait à la Corée du Nord moins, pas plus, d’incitation à poursuivre sérieusement la dénucléarisation, a déclaré Wong dans son discours.

« Les dirigeants chinois nous demandent de construire la charpente d’une maison, voire de la meubler, sans poser les fondations au préalable », a déclaré Wong.