La Chine nie avoir intimidé une nation du Pacifique

Pékin a rejeté les accusations d’incursions dans les eaux des Palaos sans autorisation

La Chine a rejeté les allégations selon lesquelles ses navires auraient fait des incursions dans les eaux territoriales des Palaos, après que la nation insulaire du Pacifique ait demandé des patrouilles militaires américaines supplémentaires, invoquant une menace de Pékin.

Interrogé jeudi sur les accusations selon lesquelles des navires chinois seraient entrés dans la zone économique exclusive des Palaos sans autorisation à plusieurs reprises cette année, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin a insisté pour que les navires chinois respectent le droit international.

« Les navires chinois s’abritaient du vent dans les eaux concernées et ils n’ont mené aucune activité d’exploration ou d’enquête maritime », a-t-il ajouté. dit Wang.

Le responsable a ajouté que Pékin avait « a demandé aux navires chinois d’exercer leur droit à la liberté de navigation et de mener des activités de recherche scientifique dans le strict respect de la loi ».

Plus tôt jeudi, le président des Palaos, Surangel Whipps Jr., a déclaré aux journalistes qu’il accueillerait favorablement une présence militaire américaine accrue dans son pays, citant les prétendues incursions chinoises.

Il a fait valoir que le déménagement était « à propos de la préparation », ajoutant que Washington est « très conscient » de la situation et est « continuellement » travailler pour améliorer la sécurité des Palaos.

En savoir plus Un pays du Pacifique s’inquiète de l’accord sur le port chinois

« Nous croyons au concept selon lequel vous obtenez la paix par la force, et la présence est la dissuasion… Je sais que tout le monde est préoccupé par l’escalade [of regional tensions]… Si nous ne montrons aucune force, alors nous allons être vulnérables », a déclaré Whipps Jr., appelant au déploiement de troupes supplémentaires de la Garde côtière américaine.

Les États-Unis ont conclu ou renouvelé des pactes de sécurité avec plusieurs pays insulaires du Pacifique ces dernières semaines, notamment la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Micronésie et les Palaos. Les responsables ont cherché à accroître l’influence américaine dans la région après que Pékin a conclu un accord militaire et de développement majeur avec les îles Salomon l’année dernière, déclenchant l’anxiété à Washington.

Après avoir été fermée il y a des décennies, les États-Unis ont rouvert leur ambassade aux Îles Salomon plus tôt cette année, le département d’État ayant déclaré que cette décision était une priorité compte tenu de la situation de la Chine. « une influence grandissante » et les craintes d’un renforcement militaire dans la région.

EN SAVOIR PLUS: Les États-Unis prennent une décision diplomatique contre la Chine

En réponse au prochain déploiement américain aux Palaos, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté les deux pays à « contribuer à la paix, au développement et à la stabilité dans les pays insulaires du Pacifique », ajoutant que « La coopération en matière de sécurité entre les États ne doit viser aucun tiers. »

Pékin et Washington se sont mutuellement accusés à plusieurs reprises d’attiser les tensions en mer de Chine méridionale et dans le grand Indo-Pacifique. La Chine nie avoir exercé des pressions sur ses voisins et a exhorté les États-Unis à abandonner une « La mentalité de la guerre froide. »