La Chine n’est toujours pas parvenue à un accord pour réduire son excédent commercial américain

BEIJING – Les achats de produits américains par la Chine sont toujours en deçà des niveaux des accords commerciaux, même si les importations chinoises globales en provenance des États-Unis ont augmenté.

C’est selon une analyse publiée lundi par le Peterson Institute for International Economics, basé aux États-Unis.

En janvier 2020, avant la pandémie de coronavirus et sous l’ancien président américain Donald Trump, la Chine a accepté d’acheter au moins 200 milliards de dollars de plus en biens et services américains au cours des deux prochaines années, par rapport au niveau de 2017. Connu sous le nom d’accord commercial de phase 1, l’accord d’achat comprenait des produits agricoles, énergétiques et manufacturés spécifiques.

Cependant, en juin, les données des gouvernements chinois et américain indiquaient que la Chine avait acheté moins de 70 % de l’objectif depuis le début de l’année, selon les estimations du chercheur principal du Peterson Institute, Chad P. Bown.

Les achats agricoles ont de nouveau été les plus proches des niveaux de l’accord, à 90 % de l’objectif, selon les données américaines citées par Bown.