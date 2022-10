La Chine n’est plus n’importe quel marché émergent

Un travailleur désinfecte le complexe commercial Sanlitun à Pékin en juin alors que les magasins de la région ont été fermés pendant trois jours après une épidémie de Covid. La Chine fait preuve d’une plus grande prudence cette année, alors que les contrôles stricts de Covid s’éternisent et que la croissance passe au second plan. Les analystes notent les tendances à plus long terme de la réduction de la dépendance de la Chine vis-à-vis des investissements étrangers et de la propriété intellectuelle. Kévin Frayer | Getty Images Actualités | Getty Images

BEIJING – La Chine n’est plus seulement un autre marché émergent. Maintenant, le pays est en train de devenir sa propre bête – avec tous les risques et récompenses qui accompagnent le fait d’être une puissance mondiale. La Chine fait preuve d’une plus grande prudence cette année, alors que les contrôles stricts de Covid s’éternisent et que la croissance passe au second plan. Les analystes notent les tendances à plus long terme de la réduction de la dépendance de la Chine vis-à-vis des investissements étrangers et de la propriété intellectuelle. Tout cela s’ajoute à la répression de Pékin contre le secteur de la technologie Internet et les promoteurs immobiliers au cours des deux dernières années. Les investisseurs étrangers réagissent. La part des actions chinoises dans l’indice de référence MSCI des marchés émergents est passée d’un pic de 43,2 % en octobre 2020 à 32 % en juillet 2022, ont souligné les analystes de Morgan Stanley. Dans l’intervalle, les fonds négociés en bourse qui suivent les marchés émergents – mais pas la Chine – ont vu leurs actifs sous gestion passer de 247 millions de dollars fin 2020 à 2,85 milliards de dollars en juillet 2022, selon le rapport. WisdomTree est devenue le mois dernier la dernière entreprise à lancer un fonds pour les marchés émergents hors Chine, après Goldman Sachs plus tôt dans l’année.

Cette humeur est passée de la Chine étant l’un des endroits les plus attrayants pour investir dans le monde … au fait que la rivalité [with the U.S.] a introduit un élément d’incertitude et un élément de risque assez substantiel Ketan Patel co-fondateur et PDG de Greater Pacific Capital

“Nous entendons certainement les clients [saying]peut-être compte tenu de l’environnement politique actuel, peut-être composer[ing] vers le bas en Chine pourrait être une meilleure stratégie », a déclaré Liqian Ren, responsable des investissements quantitatifs chez WisdomTree. Jusqu’à présent, a-t-elle déclaré, le nombre de clients excluant la Chine n’est pas “écrasant” et, selon des paramètres tels que le PIB par habitant, le pays reste un marché émergent. La catégorie comprend le Brésil et la Corée du Sud et fait référence aux économies avec une croissance généralement plus rapide que les économies développées telles que les États-Unis – et plus de risques.

Rivalité avec les États-Unis

Mais ce que Ren et d’autres disent est différent pour la Chine maintenant, c’est que les États-Unis l’ont désignée comme un concurrent stratégique. Plus récemment, l’administration Biden a poursuivi limité la capacité de la Chine à utiliser la technologie américaine pour développer des semi-conducteurs avancés. “Cette ambiance est passée de la Chine étant l’un des endroits les plus attrayants pour investir dans le monde et du degré de certitude perçu dans la politique, au fait que la rivalité [with the U.S.] a introduit un élément d’incertitude et un élément de risque assez substantiel », a déclaré le mois dernier Ketan Patel, co-fondateur et PDG de Greater Pacific Capital. Les gens ne vont pas ignorer la Chine, “mais le niveau d’excitation a changé”, a déclaré Patel, ancien chef du groupe stratégique de Goldman Sachs.

Et plutôt que de voir la Chine comme un pays en développement – ​​ce qui est particulièrement le cas dans les zones rurales – les investisseurs étrangers la verraient davantage « comme une grande opportunité de puissance », a déclaré Patel. Il préside également l’initiative Force for Good, qui promeut l’investissement comme moyen de parvenir à un développement durable dans le monde entier. Pékin se présente également comme une grande puissance. Le président chinois Xi Jinping a poussé le pays non seulement à être autosuffisant en technologie et en énergie, mais à diriger d’autres nations avec des systèmes alternatifs – sinon concurrents – pour la finance, la navigation et les relations internationales. Il s’agit notamment d’une initiative de développement mondial et d’une initiative de sécurité mondiale. En Chine, le gouvernement sous Xi a accru son rôle dans l’économie. La part des entreprises publiques dans le top 10 des entreprises chinoises a augmenté de 3,6 points de pourcentage entre 2020 et 2021, malgré une baisse globale de 10 points de pourcentage au cours de la dernière décennie, a déclaré Rhodium Group. Au total, le rapport indique que ces entreprises d’État représentent plus de 40% des 10 premières – bien au-dessus de la moyenne de l’économie ouverte de 2%. “Nous ne pouvons pas non plus mesurer avec précision les obstacles informels à la concurrence sur le marché, par exemple la discrimination informelle contre les entreprises étrangères et privées, les politiques industrielles ou la présence de comités du Parti communiste”, indique le rapport.

Nouvelles règles du bureau du parti

Le rôle croissant du Parti communiste chinois sous Xi est désormais une plus grande préoccupation pour la finance – une industrie dans laquelle la Chine a récemment autorisé davantage de propriété étrangère. La loi chinoise a Comités internes du parti longtemps requis — pour les entreprises comptant au moins trois membres du parti. Cependant, l’application de la loi n’a commencé à reprendre qu’après 2012, selon le Centre d’études stratégiques et internationales. Un comité interne du parti, ou bureau, rassemble les employés d’une entreprise qui sont membres du Parti communiste chinois. Ils peuvent alors organiser des événements tels que l’étude de la « pensée Xi ». De nouvelles règles de la China Securities Regulatory Commission entrées en vigueur en juin indiquent que les fonds d’investissement en valeurs mobilières en Chine besoin de mettre en place un bureau interne du parti. Interrogé sur les nouvelles règles, le régulateur des valeurs mobilières a déclaré qu’elles étaient conformes aux principes de gouvernance d’entreprise et à la loi chinoise, et qu’il n’y avait “pas besoin de s’inquiéter du tout” concernant la sécurité des données, selon une traduction CNBC du chinois.

On ne sait pas quel rôle ces bureaux du parti jouent dans les opérations commerciales, a déclaré Daniel Celeghin plus tôt cette année, lorsqu’il était associé directeur de la société de conseil Indefi. Mais avant la pandémie, a-t-il dit, au moins un grand gestionnaire d’actifs occidental a décidé de ne pas créer de filiale en Chine car une fois qu’il a appris qu’il serait nécessaire de créer une cellule du parti, “cela a dépassé tous les gains commerciaux potentiels”.

L’appel de la Chine