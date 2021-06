La Chine n’est pas le problème. La grande technologie est.

Cet article fait partie du Bulletin d’information sur la technologie. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Nous devons avoir un débat vigoureux sur ce que les Américains pourraient gagner ou perdre si les responsables gouvernementaux réussissaient à imposer des changements aux services technologiques et aux entreprises telles que nous les connaissons. Une chose qui fait obstacle à un tel débat est la peur des entreprises technologiques et de leurs alliés. Ils ont tendance à dénoncer tout ce qui pourrait modifier le fonctionnement de Big Tech en aidant d’une manière ou d’une autre la Chine à gagner l’avenir. C’est une tactique intellectuellement malhonnête et une distraction des questions importantes sur notre avenir. Ça m’énerve. Ce qui m’a incité à rouler des yeux, c’est la façon dont les entreprises technologiques ont réagi à une récente vague d’activités qui pourrait profondément modifier la vie des superstars de la technologie américaines et de nous tous qui sommes touchés par leurs produits. Plusieurs démocrates au Congrès ont proposé de nouvelles lois pour sévir contre les grandes entreprises technologiques. Et la nouvelle présidente de la Federal Trade Commission, Lina Khan, a plaidé pour une application agressive des lois sur les monopoles pour mettre fin à ce qu’elle considère comme de grandes entreprises technologiques s’attaquant aux consommateurs. Ces étapes pourraient défaire ou non le statu quo de la technologie. Nous sommes dans une phase désordonnée qui rend difficile de prédire ce que le Congrès, les États, les tribunaux et les autorités gouvernementales pourraient faire pour modifier les règles des entreprises technologiques – et si cela fera plus de bien que de mal.

Mais les entreprises puissantes et les personnes qui les soutiennent ne sont pas aux prises avec les nuances. Publiquement du moins, ils ont répondu comme ils le font souvent, en laissant entendre que les garde-fous de certaines entreprises technologiques américaines créent les conditions pour que la Chine conquiert le monde. D’une manière ou d’une autre. Ne demandez pas comment. Voici ce qu’un responsable de NetChoice, un groupe qui représente Google, Facebook et Amazon, Raconté Le Washington Post à propos de la récolte de projets de loi sur la réglementation des Big Tech : « En même temps que le Congrès cherche à stimuler l’innovation et la cybersécurité américaines, les législateurs ne devraient pas adopter de législation qui céderait du terrain aux concurrents étrangers et ouvrirait les données américaines à des acteurs dangereux et indignes de confiance. « Et c’est ce que la Fondation des technologies de l’information et de l’innovation, un groupe politique qui reçoit des fonds des entreprises de télécommunications et de technologie mentionné cette semaine à propos de la nomination de Khan à la présidence de la FTC : « À une époque de concurrence mondiale accrue, le populisme antitrust causera des dommages auto-infligés durables qui profiteront à des rivaux étrangers moins méritants. » Semble mauvais! Vous remarquerez peut-être que ces déclarations ne nomment pas la Chine, qui est le mot magique pour faire bouger les choses à Washington. Mais c’est ce qu’ils veulent dire en faisant référence à des rivaux étrangers anonymes. Oui, il est raisonnable pour les Américains de vouloir des entreprises américaines fortes dans une économie mondiale compétitive. Mais faire jouer une poignée de rois de la technologie ne risque pas de les briser.

Quant aux arguments de sécurité, la logique ne fonctionne pas si vous y réfléchissez plus de deux secondes. Est-ce que cela empêche Amazon de vendre sa propre marque de batteries – comme un projet de loi du Congrès pourrait faire – empêcher l’Amérique de lutter contre les cyberattaques étrangères ? Nan. Comment les propositions qui pourraient empêcher les entreprises géantes de faire ce qu’elles veulent avec nos informations personnelles affaiblissent-elles l’Amérique sur la scène mondiale ? Ils ne. Il existe des inquiétudes tout à fait légitimes concernant le fait que la Chine façonne la technologie mondiale ou les conversations en ligne d’une manière qui va à l’encontre des valeurs et des intérêts de l’Amérique. Il est juste de s’inquiéter de la participation de la Chine à la divulgation des secrets de l’Amérique. Cela n’a presque rien à voir avec la question de savoir si les Américains se porteraient mieux si Facebook était interdit d’acheter le prochain Instagram ou si Apple ne devrait pas pouvoir abandonner ses services de fitness et de musique sur iPhone. Empêcher les puissances des entreprises américaines de s’enrichir aux dépens des Américains n’affaiblit pas la capacité du pays à restreindre les abus de la Chine ou à soutenir les entreprises américaines compétitives. Nous pouvons tout faire. Je m’énerve à propos des déclarations de politique des lobbyistes technologiques parce que je crains qu’elles ne soient le signe du refus des superpuissances technologiques de s’engager dans des débats essentiels sur l’avenir. N’oubliez pas que derrière les tentatives chaotiques à Washington et au-delà pour réinventer le fonctionnement de ces entreprises se cachent des questions importantes sur la technologie dans nos vies : aurions-nous plus de contrôle sur nos informations personnelles, de meilleurs services d’achat et une économie plus équitable si Big Tech n’était pas ainsi grand ou s’il y avait plus de règles sur le fonctionnement des entreprises ? Et comment limiter ce que nous pensons être les inconvénients de ces entreprises sans ruiner ce que nous pensons être utile ? C’est le genre de questions avec lesquelles les décideurs se débattent, et ce sont des questions difficiles. Tout le monde doit être impliqué, y compris les entreprises technologiques qui pourraient être affectées par les nouvelles règles. C’est pourquoi les entreprises technologiques se rendent un mauvais service à elles-mêmes et au public en nous distrayant avec des points de discussion désinvoltes.

Astuce de la semaine Que faire le Prime Day d’Amazon Prime Day, une fête du shopping en ligne inventée par Amazon, aura lieu ce lundi et mardi. (Oui, Prime Day refuse de se limiter à 24 heures.) Notre chroniqueur technologique personnel du New York Times, Brian X Chen, a des suggestions sur ce qu’il faut envisager d’acheter et ce qu’il faut éviter. La première règle du Prime Day : la plupart des offres promues lors des aubaines annuelles de shopping comme celle-ci ne sont pas du tout de bonnes affaires. Il n’est pas rare de voir des remises sur des produits que presque personne ne voulait acheter. (Imaginez la section de liquidation d’une table Sur La.) Et pour les articles plus désirables, les remises ne sont parfois pas aussi élevées qu’elles l’ont été à d’autres moments de l’année. Ma règle d’or pour les vacances de faux shopping est de sauter ce que toute entreprise décrit comme une section « ventes ». Au lieu de cela, notez une liste d’articles que vous souhaitez acheter et vérifiez s’ils sont disponibles à des prix inférieurs pendant l’événement de magasinage. Pour voir si vous obtenez une bonne affaire, vous pouvez utiliser des outils de suivi des prix comme Chameau Chameau Chameau, qui affiche l’historique des prix d’un produit répertorié sur Amazon. Notre site de recommandation de produits, Wirecutter, parcourra également Amazon et d’autres sites de vente au détail pendant le Prime Day pour dénicher les vraies bonnes affaires – restez à l’écoute sur sa page d’offres et lisez plus de ses conseils.

Avant de partir… Elle est passée d’outsider à patron : En tant qu’étudiante en droit en 2017, Lina Khan a publié un article scientifique qui a aidé de nombreux courtiers de Washington à réglementer plus agressivement les géants de la technologie en vertu des lois antitrust. Mes collègues David McCabe et Cecilia Kang écrivent que dans son nouveau poste de présidente de la Federal Trade Commission, Khan pourrait avoir du mal à mettre ses idées en pratique.

« Vous comprenez qui est Xi Jinping ? » Doug Guthrie croyait au potentiel économique de la Chine et Apple l’a engagé pour aider l’entreprise à naviguer dans le pays. Mon collègue Jack Nicas écrit que les opinions de Guthrie ont évolué et qu’il en est venu à croire que la dépendance d’Apple à l’égard de la Chine rendait l’entreprise vulnérable aux compromis imposés par le gouvernement qui sapent ses valeurs.

Êtes-vous prêt pour les annonces dans réalité virtuelle? Dommage. Facebook mentionné qu'il testait les publicités qui apparaissent dans le champ de vision des gens lorsqu'ils utilisent Oculus, les lunettes de réalité virtuelle de l'entreprise. (Facebook fait, après tout, faire 97% de son chiffre d'affaires de la vente d'annonces.) Bisous à ça Décririez-vous une murène comme mignonne ? Peut-être? Des chercheurs attrapé une murène en train de manger sur terre, à l'aide d'un jeu spécial de mâchoires. La plupart des poissons ont besoin d'eau pour se nourrir. Il a également fallu aux chercheurs plus de cinq ans pour entraîner les murènes à manger de cette façon. (J'ai repéré ça dans le Newsletter Aujourd'hui dans les onglets.)