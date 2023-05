Rome envisage de quitter l’initiative « la Ceinture et la Route » dans le cadre d’une décision qui placera la signalisation de la vertu aux autres États occidentaux au-dessus de ses propres intérêts

L’adhésion de l’Italie à l’initiative chinoise Belt and Road (BRI) doit être renouvelée à la fin de cette année, et les médias occidentaux spéculent sur le fait que Rome pourrait choisir de quitter le pacte.

L’Italie est devenue le premier et le seul pays du G7 à rejoindre la vision chinoise des infrastructures de plusieurs milliards de dollars, en signant un protocole d’accord juste avant qu’un raz-de-marée de sentiments anti-chinois ne se déchaîne sur le monde. En effet, la direction du pays était alors dans un endroit très différent, l’Italie étant dirigée par Giuseppe Conte du Mouvement cinq étoiles, dont le populisme reprochait à l’establishment euro-atlantique d’avoir décimé l’économie italienne à travers la crise de la dette de 2008 et les mesures d’austérité brutales qui suivi. Il n’est pas étonnant que l’Italie ait décidé de regarder vers l’Est.

Même 15 ans après les événements de 2008, l’économie italienne ne s’est toujours pas complètement rétablie. Il valait 2,4 billions de dollars à la fin de cette année-là, mais il n’est plus que de 2,1 billions de dollars maintenant et n’a pratiquement pas augmenté. De nouvelles crises économiques simultanées ont fait des ravages. Les dirigeants actuels de l’Italie ne croient plus que toutes les routes mènent à Rome, et encore moins à la route de la soie moderne de la Chine – elles mènent plutôt à Washington. Alors que la pression sur le pays augmentait, ses dirigeants successifs, Mario Draghi et Giorgia Meloni, ont cherché à réinitialiser sa politique étrangère vers des objectifs transatlantiques, mettant fin à sa rébellion contre l’establishment et envisageant ainsi de quitter la grande initiative de la Chine.

En savoir plus L’Italie pourrait quitter la « Nouvelle Route de la Soie » – FT

Curieusement, la vérité demeure que ce sont l’UE et les États-Unis qui représentent la plus grande menace pour la prospérité de l’Italie, pas la Chine. Alors que le dumping de la BRI recevra les applaudissements des cercles de commentaires dominés par les États-Unis dans ces pays, la réalité est qu’ils n’offrent aucune alternative, aucun plan et aucune incitation pour faire de l’Italie un pays plus riche. C’est «l’homme malade» du G7, une économie avancée qui a de plus en plus perdu de sa compétitivité, mais aussi qui a été poussée au déclin en étant un pays du sud de l’UE et un perdant net des politiques de la zone euro.

C’est précisément à cause des bouleversements économiques auxquels le pays a été confronté au cours des 15 dernières années et d’un mécontentement politique généralisé, que la politique radicale et populiste a gagné du terrain. La Chine était à juste titre considérée comme une alternative, un pays qui pouvait rapidement développer les exportations italiennes et investir dans des infrastructures publiques en ruine. Cependant, cela est rapidement devenu politiquement incorrect. Les dirigeants italiens affirment que la participation à la BRI a été une perte de temps. Cependant, la réalité est que lorsque l’eurocrate Mario Draghi est arrivé au pouvoir, il a cherché à réinitialiser la politique étrangère de l’Italie et a commencé à utiliser de nouveaux «pouvoirs dorés» pour opposer son veto et annuler les investissements chinois en Italie à grande échelle. Rien qu’en 2021, il a bloqué trois rachats chinois, dont un producteur de semences et de légumes.

Après Draghi, Giorgia Meloni, malgré son populisme extérieur, a été encore plus encline à promettre la loyauté de Rome à la cause transatlantique, ayant décidé de se faire entendre pour soutenir l’Ukraine dans son conflit avec la Russie et même de se rendre à Kiev. A ce stade, il n’est guère surprenant que son pays envisage d’annuler sa participation à la BRI, ce qui peut marquer des points politiques et contribuer à dissiper les doutes sur sa loyauté envers Bruxelles et Washington. Comme on pouvait s’y attendre, le récit des médias grand public dépeint facilement la BRI en termes prédateurs et malveillants, ignorant la vérité empirique évidente selon laquelle c’est l’UE qui a accablé l’Italie d’une dette nationale supérieure à son PIB, et non la Chine. Bien sûr, il n’y a pas de plan ou de plan alternatif pour l’Italie si elle quittait la BRI, ce qui signifie qu’elle se coupe le nez malgré son visage.

En savoir plus L’UE sans défense face à la Chine – Berlusconi

En renonçant à son adhésion à la BRI, l’Italie perdra sans aucun doute l’opportunité d’améliorer massivement sa compétitivité commerciale, notamment en se retirant de projets tels que les ports et les liaisons ferroviaires appartenant à la Chine. À titre d’exemple, la Grèce, au sud-est, s’est positionnée comme une « porte d’entrée vers l’Europe » grâce à la propriété chinoise du port du Pirée et de ses voies ferrées de liaison, ce qui permet aux marchandises de remonter par le canal de Suez jusqu’à la Méditerranée, jusqu’au port puis à travers l’Europe. L’Italie aurait pu concourir pour une part de cela, mais elle a choisi de ne pas le faire, et ce n’est pas comme si elle vendrait quoi que ce soit de plus aux États-Unis avec sa politique protectionniste « l’Amérique d’abord », n’est-ce pas ?

Ce faisant, l’Italie a choisi de cesser d’être un leader poursuivant sa propre voie dans le monde pour mieux renforcer son poids mondial, mais plutôt d’être un suiveur, de jouer les seconds violons de l’establishment transatlantique qui ne le considère pas comme un partenaire de premier plan. L’Italie a rejoint la BRI précisément parce qu’elle en avait assez d’être un « preneur de règles » de Bruxelles, dans la même veine que ce que la Grèce a connu. Maintenant, il semble à nouveau heureux de maintenir l’orthodoxie politique du G7 élitiste dirigé par les États-Unis. Ce faisant, il peut dire adieu à tout espoir de redevenir un pays puissant et influent de sitôt. L’Italie est admirée principalement pour son passé, par opposition à ce qu’elle offre au monde actuellement, et si son leadership actuel réussit, cela restera probablement le cas.