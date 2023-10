La Chine n’entre pas en guerre parce qu’elle n’y est pas obligée

Détendez-vous, garçons et filles : la Chine n’envahira pas Taïwan et la marine américaine n’engagera pas d’engagement avec les forces chinoises dans un avenir prévisible. C’est une arnaque, une gaffe, un spectacle de Muppet, dont le but est de dissimuler l’incompétence et la corruption qui ont conduit le Pentagone à dépenser des milliards en armes obsolètes. Nous avons perdu la mer de Chine méridionale il y a des années. Nous sommes à peu près dans la même situation que la Grande-Bretagne à Singapour à la fin de 1941, sauf que contrairement aux Britanniques irresponsables, nous le savons. Nous ne pouvons tout simplement pas l’admettre.

Le ministère américain de la Défense sait depuis 2012 au plus tard – lorsque j’ai consulté le regretté Andrew Marshall à l’Office of Net Assessment – ​​que les missiles sol-sol (STS) chinois peuvent détruire les porte-avions américains ou tout autre actif militaire. qui n’est pas submergé. Ce n’est que récemment que l’armée américaine l’a admis dans ses évaluations officielles.

Contrairement à l’administration Reagan, qui a fait de la défense antimissile une priorité, nous faisons peu pour contrer les formidables capacités de la Chine. Nous ne pouvons pas tester les défenses contre les missiles hypersoniques, car nous ne pouvons même pas lancer de missile hypersonique. Lockheed a abandonné son programme hypersonique phare en mars dernier.

La Chine n’est soumise à aucune contrainte de temps pour entreprendre une action militaire. D’un point de vue militaire, un débarquement maritime comme celui de décembre 1944 en Normandie serait insensé. Taïwan dispose d’une capacité de stockage pour 11 jours de consommation de gaz naturel. Un blocus chinois forcerait Taïwan à se rendre rapidement.

Le Pentagone le sait et n’est pas assez stupide pour se lancer dans un échange de tirs. Néanmoins, les commandants américains parlent comme si les soldats chinois étaient sur le point d’attaquer les plages taïwanaises. En mars 2021, le commandant de la flotte du Pacifique, l’amiral Philip Davidson, a averti que la Chine pourrait envahir Taïwan d’ici 2027. Le chef des opérations navales, Michael Gilday, a déclaré qu’il ne pouvait « pas exclure » une tentative chinoise d’invasion dès 2023.

Vraiment? Pourquoi en effet la Chine risquerait-elle une action militaire de quelque nature que ce soit dans le détroit de Taiwan ? Pour l’instant, la Chine obtient de l’île tout ce qu’elle veut. Taïwanais investissement sur le continent s’élève à 4 milliards de dollars par an et continue d’augmenter. Les ingénieurs taïwanais en puces ont construit les usines de fabrication de puces en Chine.

Laissons de côté le risque d’un échange nucléaire – décrit de manière effrayante dans le thriller 2034 de l’amiral James Stavridis – la moindre conséquence de toute confrontation cinétique serait un effondrement économique mondial dû aux restrictions commerciales.

La Chine dispose d’un avantage décisif dans le domaine du home cinéma, et il ne cesse de croître. Elle peut traiter avec Taiwan quand elle le souhaite. « La branche conventionnelle de la PLARF est la plus grande force de missiles terrestres au monde, avec plus de 2 200 missiles balistiques et de croisière armés de manière conventionnelle et suffisamment de missiles antinavires pour attaquer tous les navires de combat de surface américains en mer de Chine méridionale, avec suffisamment de puissance de feu pour vaincre la défense antimissile de chaque navire », comme Major Christopher J. Mihal » a écrit en 2021 dans un journal de l’armée américaine.

« Le [People’s Liberation Army Air Force’s] Les forces de missiles terrestres complètent les capacités de frappe de précision aériennes et maritimes de la PLAAF et du PLAN », a déclaré le Pentagone. Rapport du 29 novembre 2022, « Développements militaires et sécuritaires impliquant la République populaire de Chine », trouvé. « La PLARF continue d’élargir son inventaire d’IRBM DF-26, conçus pour échanger rapidement des ogives conventionnelles et nucléaires. Ils sont également capables de mener des attaques terrestres de précision et des frappes antinavires dans le Pacifique occidental, l’océan Indien et le Mer de Chine méridionale depuis la Chine continentale.

Et cela sans compter les missiles hypersoniques chinois, contre lesquels il n’existe aucune défense ; les hypersoniques volent aussi vite que les missiles anti-missiles censés les intercepter. « La Chine a testé et déployé un nouveau missile hypersonique à plus longue portée qui est probablement capable d’échapper aux défenses américaines, selon un document top-secret négligé parmi ceux-ci.récemment divulgué. Désormais, le public peut voir ce que la communauté américaine du renseignement savait déjà : la Chine améliore rapidement sa capacité à frapper à des milliers de kilomètres de ses côtes et à empêcher les États-Unis d’intervenir. » Josh Rogin rapporté en avril dernier dans le Washington Post.

Une circonstance, et une seule, pourrait inciter la Chine à entreprendre une action militaire contre Taiwan : c’est une démarche de l’île vers la souveraineté. Il a imposé un blocus de facto de Taïwan pendant deux jours en août 2022, lors de la visite de Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants. Dans les calculs chinois, le président de la Chambre des représentants est le deuxième derrière le président, et la visite de Pelosi a soulevé la perspective d’une reconnaissance diplomatique de Taiwan.

Tant que la Chine pourra maintenir la fiction diplomatique selon laquelle Taiwan est une province renégat appartenant à la Chine, elle évitera le recours à la force. Mais Pékin considérerait le soutien américain à un Taiwan indépendant comme une tentative de briser la Chine, comme l’ont fait les puissances impérialistes au XIXe et au début du XXe siècle, et réagirait avec toute la puissance à sa disposition.

Si nous ne voulons pas de guerre, il nous suffit de préserver le statu quo à Taiwan.

Triste émulation des grandes puissances du passé, les États-Unis ont investi dans le mauvais type d’armes pour une guerre qui ne se reproduira plus. Les cuirassés représentaient la part du lion du budget militaire de chaque combattant avant la Seconde Guerre mondiale et, comme l’observe Victor Davis Hanson dans Les Secondes Guerres mondiales, l’Allemagne et le Japon ont commis l’erreur de construire des cuirassés plutôt que des porte-avions, ce qui leur a probablement coûté la guerre. Après que les bombardiers japonais eurent coulé quatre cuirassés américains à Pearl Harbor et deux navires capitaux britanniques près de Singapour en décembre 1941, aucune marine ne posa plus jamais la quille d’un cuirassé. Le porte-avions a dominé les mers pendant un demi-siècle. Désormais, les missiles ont rendu le porte-avions obsolète.

Sous Reagan, le budget fédéral de développement (construction de prototypes d’armes) représentait 0,75 pour cent du PIB, contre un dérisoire 0,25 pour cent aujourd’hui. Si nous voulons restaurer l’avance technologique de l’armée américaine, nous devons mobiliser nos ressources nationales et financer la R&D à l’échelle de Reagan. Cela nécessite un changement radical dans les priorités de défense, passant de guerres éternelles à des armements de haute technologie. C’est la bonne chose à faire, mais cela prendrait des années pour y parvenir dans le meilleur des cas.

En attendant, les discours trash de la Chine ne nous mèneront nulle part. Le type de « déni » qui s’applique à notre débat national sur Taiwan a plus à voir avec Freud que Clausewitz. Il est temps d’arrêter de faire des postures et de commencer à reconstruire.

David P. Goldman est rédacteur en chef adjoint d’Asia Times et membre de Washington du Claremont Institute. Il était auparavant responsable mondial de la recherche sur la dette chez Bank of America.

