La Chine ne veut pas de guerre commerciale américaine, mais ripostera contre de nouvelles restrictions: ambassadeur – National

La Chine ne veut pas de guerre commerciale avec les États-Unis, mais ripostera contre toute nouvelle restriction américaine sur la technologie et le commerce, a déclaré l’ambassadeur de Chine aux États-Unis.

L’ambassadeur Xie Feng a critiqué les restrictions américaines à la vente de micropuces et d’équipements de fabrication de puces à la Chine qui ont été imposées l’année dernière par l’administration Biden. Pékin a décrit la mesure comme faisant partie d’un effort pour « contenir » la Chine.

« La Chine ne craint pas la concurrence, mais je pense que la définition de la concurrence par les États-Unis n’est pas juste », a déclaré Xie mercredi lors de l’Aspen Security Forum, une conférence sur la sécurité et la politique étrangère à Aspen, Colorado. « Les États-Unis essaient de gagner en gardant la Chine à l’écart », a-t-il déclaré, faisant référence aux mesures visant à freiner les ventes de technologies américaines au géant chinois des télécommunications Huawei pour des raisons de sécurité.

« C’est comme interdire à l’autre partie de porter des maillots de bain obsolètes lors d’un concours de natation alors que vous portez vous-même un Speedo », a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, la Chine a imposé des restrictions à l’exportation de deux métaux clés utilisés dans les puces informatiques et les cellules solaires, une mesure largement considérée comme des représailles aux restrictions américaines sur les micropuces. Plus tôt cette année, Pékin a restreint les ventes de produits de Micron Inc., le plus grand producteur américain de puces mémoire.

« Ce n’est certainement pas notre espoir d’avoir un tac au tac », a déclaré Xie. « Nous ne voulons pas de guerre commerciale, de guerre technologique. Nous voulons dire au revoir au rideau de fer, ainsi qu’au rideau de silicium.

Les commentaires de Xie interviennent alors que Washington et Pékin tentent de réparer leur relation, qui a atteint de nouveaux creux ces derniers mois en raison d’une multitude de problèmes, notamment un ballon espion chinois présumé qui a survolé le territoire américain et des tensions sur le commerce, la technologie, les droits de l’homme et la revendication de la Chine sur Taïwan et une grande partie de la mer de Chine méridionale.

Dans le cadre des efforts visant à rétablir les liens, trois hauts responsables américains se sont rendus à Pékin ces dernières semaines. John Kerry, l’envoyé spécial américain sur le climat, a conclu mercredi des discussions avec des responsables chinois sur les moyens de lutter contre le changement climatique et de rétablir une coopération de haut niveau entre les deux pays.

Il a été précédé au début du mois par la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Le mois dernier, le secrétaire d’État Antony Blinken s’est rendu en Chine pour une visite axée sur la réouverture des canaux de communication entre les deux pays et la relance des pourparlers bloqués entre leurs armées.

Xie a déclaré que la Chine était « impatiente » d’avoir une « relation stable et saine » avec les États-Unis

Il a déclaré que des améliorations «concrètes» immédiates pourraient inclure l’augmentation du nombre de vols de passagers entre la Chine et les États-Unis – qui ont été fortement réduits pendant la pandémie – et le renouvellement de l’accord de coopération des pays sur la science et la technologie.

Sur la question de la guerre en Ukraine, Xie a réitéré les points de discussion des responsables chinois selon lesquels Pékin respecte la souveraineté et l’intégrité territoriale des pays, mais reconnaît également « les préoccupations légitimes et raisonnables en matière de sécurité ». La Chine se présente comme neutre dans le conflit, mais dans la pratique, elle a montré le soutien de la Russie en organisant de fréquentes visites d’État et des exercices militaires conjoints avec Moscou.

Sur la question de Taiwan autonome, que la Chine considère comme une province séparatiste, Xie a déclaré que la « priorité » était d’arrêter le prochain voyage aux États-Unis du vice-président taïwanais et favori de la présidentielle William Lai.

La visite, prévue dans le cadre d’un voyage le mois prochain de Lai en Amérique latine, est comme un « rhinocéros gris qui nous charge », a déclaré Xie.

La Chine s’oppose à tout échange formel entre ses partenaires diplomatiques et Taïwan et a réagi avec colère à de telles visites dans le passé. En avril, la Chine a organisé des jeux de guerre autour de Taïwan après que la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a rencontré des responsables américains à Los Angeles alors qu’elle revenait d’Amérique centrale.

La directrice de l’ambassade de facto des États-Unis à Taïwan, Sandra Oudkirk, a déclaré mercredi qu’il n’y avait « absolument aucune raison » pour que la Chine utilise le transit de Lai « comme prétexte à toute sorte d’action provocatrice ».