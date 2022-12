La Chine ne signalera pas les cas asymptomatiques de COVID-19, en plus des contrôles stricts

La Chine a déclaré mercredi qu’elle cesserait de signaler les cas asymptomatiques de COVID-19 car ils sont devenus “impossibles” à suivre, les tests de masse n’étant plus nécessaires, une autre étape dans la sortie incertaine du pays de certaines des politiques antivirus les plus strictes au monde.

La semaine dernière, la Chine a annoncé son assouplissement le plus important à ce jour des mesures antivirus et a commencé à voir ce qui semble être une augmentation rapide des nouvelles infections, ce qui fait craindre que son système de santé ne soit submergé comme ceux d’autres pays l’ont fait lors des premières vagues de COVID.

Jusqu’à présent, cependant, bon nombre de ces nouveaux malades restent à la maison et il y a peu de preuves d’une augmentation du nombre de patients. Mais il est difficile d’avoir une image claire de la propagation du virus, et les nouvelles règles de déclaration pourraient rendre cela encore plus difficile. Certains hôpitaux auraient eu du mal à rester dotés en personnel en raison de l’augmentation des infections parmi les employés.

Un avis publié mercredi sur le site Web de la Commission nationale de la santé a déclaré qu’elle avait cessé de publier des chiffres quotidiens sur les cas de COVID-19 où aucun symptôme n’est détecté, car il était “impossible de saisir avec précision le nombre réel de personnes infectées asymptomatiques”, qui ont généralement représenté le grande majorité des nouvelles infections.

Les seuls chiffres que la commission rapporte sont des cas confirmés détectés dans des installations de test publiques où des symptômes sont affichés. De nombreuses personnes testent également à la maison – et tout résultat positif là-bas ne serait pas non plus enregistré.

Les chiffres fournis par le gouvernement chinois n’ont pas été vérifiés de manière indépendante et des questions ont été soulevées quant à savoir si le Parti communiste au pouvoir a cherché à minimiser le nombre de cas et de décès.

Alors que de nombreux gouvernements se sont longtemps concentrés uniquement sur les cas les plus graves, la dernière décision fait partie d’un changement radical pour la Chine, qui a maintenu une politique “zéro COVID” qui vise à éradiquer toute transmission de virus.

Mercredi, un résident s’est fait tamponner la gorge sur un site de test COVID-19 à Pékin. (Andy Wong/Associated Press)

Cela comprenait de fréquentes campagnes de tests de masse, et cela signifiait que toute personne testée positive était isolée dans un établissement gouvernemental, même si elle ne présentait aucun symptôme. Désormais, les gens peuvent récupérer à la maison s’ils n’ont pas besoin de soins médicaux.

“Vraiment confus”

Alors que beaucoup ont accueilli avec soulagement l’assouplissement des règles, le changement rapide a également suscité quelques inquiétudes, après des années au cours desquelles le gouvernement chinois a parlé du virus comme d’une menace majeure.

“Pékin est vraiment confus en ce moment”, a déclaré un habitant, surnommé Zhu. “Ils ont fait un virage complet à 180 degrés sans même passer par une période de transition.”

Zhu, qui a refusé de donner son nom complet pour parler de ce qui pourrait être considéré comme un sujet sensible en Chine, a déclaré qu’il n’était pas en mesure de trouver un test après avoir développé un mal de gorge et de la fièvre. Les autorités ont déclaré qu’elles fourniraient 25 millions de kits de test rapide aux pharmacies de Pékin après une ruée vers ces fournitures.

Malgré l’assouplissement, les rues de nombreuses grandes villes chinoises sont devenues étrangement calmes, car de nombreuses personnes restent à la maison – non pas parce qu’elles y sont obligées, mais parce qu’elles craignent de contracter le virus à un moment où les médias sociaux s’allument avec rapports d’infections.

Un homme passe devant un dépanneur à Pékin mercredi. (Ng Han Guan/Associated Press)

Avec un bilan de santé propre toujours requis pour entrer dans les restaurants et certains autres lieux publics, de nombreux Chinois choisissent de renoncer à ces plaisirs pour éviter les tests, laissant de nombreux établissements fermés ou vides. Plusieurs entreprises ont également du mal à trouver suffisamment de personnel qui n’a pas été infecté.

Dans les rues généralement animées autour de l’ancien complexe du palais impérial au cœur de Pékin, Huang Hanxin a déclaré qu’il faisait bon usage du manque de foule.

“Si c’était il y a quelques années, il y aurait beaucoup de voitures et il y aurait beaucoup de monde ici”, a déclaré le touriste de 19 ans de la ville méridionale de Guangzhou, debout devant une porte du complexe. anciennement connue sous le nom de Cité Interdite. “C’est confortable de se promener et de prendre des photos.”

Lignes dans les cliniques

En revanche, des files d’attente se sont formées devant certaines cliniques de fièvre à Pékin – dont le nombre est passé de 94 à plus de 300 – et dans les pharmacies, où les médicaments contre le rhume et la grippe et les kits de dépistage rapide à domicile sont plus difficiles à trouver.

Certains ont commencé à commander auprès des pharmacies de la ville semi-autonome de Hong Kong, qui a progressivement assoupli ses restrictions sans le chaos et l’incertitude observés sur le continent. Comme une grande partie du monde, Hong Kong utilise des vaccins à ARNm qui sont largement considérés comme plus efficaces que ceux mandatés par la Chine.

Les résidents d’autres grandes villes telles que Guangzhou et Shanghai contactés par téléphone ou par application de messagerie ont également signalé des rues calmes. Tous disposent d’infrastructures de santé modernes, mais les villes de niveau inférieur et les zones rurales sont moins préparées à réagir et sont plus susceptibles d’être dépassées.

Tout le monde n’était pas inquiet.

“Beaucoup de gens autour de moi ont eu [COVID]”, a déclaré Ge Ge, qui amenait son enfant pour un contrôle régulier dans un hôpital de Pékin. “C’est comme avoir un rhume pendant quelques jours et qui ne durera pas longtemps. Je pense que tout le monde sera infecté. Il n’y a pas besoin d’être nerveux.”

Sans compter les cas asymptomatiques, la Chine n’a signalé mercredi que 2 249 infections “confirmées”, portant le total national à 369 918, soit plus du double du niveau du 1er octobre.