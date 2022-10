La Chine ne renoncera jamais au droit d’utiliser la force sur Taïwan, déclare le président Xi Jinping | Nouvelles du monde

La Chine ne renoncera jamais au droit d’utiliser la force sur Taïwan, a déclaré le président Xi Jinping à l’ouverture d’une grande réunion du parti.

Chine considère Taiwan gouverné démocratiquement comme son propre territoire, mais le gouvernement de l’île a de fortes objections et estime que la souveraineté doit être revendiquée par son peuple.

Parlant à la ouverture du 20e congrès du parti communiste au pouvoirle plus grand événement politique du pays, M. Xi a déclaré que la Chine avait toujours “respecté, pris en charge et bénéficié” au peuple taïwanais.

Il a ajouté qu’il s’était engagé à promouvoir les échanges économiques et culturels à travers le détroit de Taiwan.

“Résoudre le problème de Taiwan est l’affaire du peuple chinois, et c’est au peuple chinois de décider”, a déclaré M. Xi.

“Nous insistons pour lutter pour la perspective d’une réunification pacifique avec la plus grande sincérité et tous les efforts possibles, mais nous ne promettrons jamais de renoncer à l’usage de la force et nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires.”

Sous une longue salve d’applaudissements, il a conclu : “Les roues historiques de la réunification nationale et du rajeunissement national avancent, et la réunification complète de la patrie doit être réalisée”.

Lors du discours de M. Xi, qui a mentionné “sûreté” et “sécurité” à 73 reprises, il a expliqué que la Chine accélérerait également la construction d’une armée de classe mondiale et renforcerait sa capacité à construire une dissuasion stratégique.

Pékin a proposé à Taïwan un modèle d’autonomie “un pays, deux systèmes” – la même formule qu’il utilise pour Hong Kong – mais tous les partis politiques taïwanais traditionnels ont rejeté cette proposition.

“Se rencontrer sur le champ de bataille n’est pas une option”

Les tensions entre Pékin et Taipei sont montées depuis août après la Chine des exercices militaires organisés près de Taïwan suite à un visite de l’île par la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

Son voyage a exaspéré le gouvernement chinois, qui considère les visites à Taiwan par des responsables étrangers comme une reconnaissance de sa souveraineté.

Depuis lors, les activités militaires se sont poursuivies près de Taïwan mais à un rythme réduit.

En représailles aux commentaires de M. Xi, le bureau présidentiel de Taiwan a déclaré qu’il ne reculerait pas sur sa souveraineté ni ne ferait de compromis sur la liberté et la démocratie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:27

La guerre avec la Chine “n’est pas une option”



Le maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan et dans la région relève de la responsabilité commune des deux parties, et se rencontrer sur le champ de bataille n’est pas une option, a déclaré le bureau présidentiel de Taiwan.

Lire la suite:

Combien de perturbations les exercices militaires chinois causent-ils ?

Pourquoi le voyage de Nancy Pelosi à Taïwan est-il si controversé ?

Il a également réitéré sa position persistante selon laquelle les habitants de l’île s’opposent clairement à l’idée de Pékin d’une gestion “un pays, deux systèmes”.

À la fin du congrès d’une semaine du Parti communiste, M. Xi, 69 ans, devrait remporter un troisième mandat à la direction, consolidant ainsi sa place de dirigeant le plus puissant du pays depuis Mao Zedong.

L’événement réunira environ 2 300 délégués du Parti communiste chinois (PCC), dont des dirigeants politiques de tous rangs ainsi que des délégués du secteur privé, des médecins, des agriculteurs, des “travailleurs modèles” et même la première femme astronaute chinoise.