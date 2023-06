La Chine ne peut pas compter sur les exportations d’Asie du Sud-Est pour compenser un ralentissement américain

BEIJING – La Chine ne peut pas facilement compter sur ses voisins en tant que marchés d’exportation dans un ralentissement mondial, selon les dernières données commerciales.

Les exportations vers l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ont augmenté. Le bloc de 10 membres a dépassé l’Union européenne pendant la pandémie pour devenir le plus grand partenaire commercial de la Chine sur une base régionale.

Les données ont montré que les exportations vers l’Asie du Sud-Est ont chuté de 16 % en mai par rapport à il y a un an, entraînant une baisse des exportations globales de la Chine.

Les exportations vers les États-Unis – le plus grand partenaire commercial de la Chine sur la base d’un seul pays – ont chuté de 18% par rapport à il y a un an en dollars américains en mai. C’est selon les chiffres officiels accessibles via Wind Information.

À 42,48 milliards de dollars, les exportations américaines en mai étaient supérieures aux 41,49 milliards de dollars que la Chine a exportés vers l’Asie du Sud-Est ce mois-là, selon les données douanières.

L’Asie du Sud-Est ne peut pas compenser entièrement la perte du marché américain, a déclaré Bruce Pang, économiste en chef et responsable de la recherche pour la Grande Chine chez JLL.

L’ASEAN est composée de 10 pays : Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam.

Les États-Unis sont un marché unique par rapport à un groupe de 10 pays, a souligné Pang, ajoutant que les entreprises peuvent également vendre avec des marges bénéficiaires plus élevées sur le marché américain.