La Chine ne peut pas compter sur l’augmentation des naissances pour faire face au vieillissement de la population, dit un professeur

BEIJING — La Chine ne peut pas se contenter de compter sur l’augmentation des accouchements pour résoudre les problèmes de vieillissement de sa population, a déclaré Du Peng, directeur adjoint de l’Université Renmin de Chine.

Quel que soit le nombre d’enfants nés en Chine, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus doublera à peu près pour atteindre plus de 500 millions en 2050, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence mercredi.

Pour minimiser l’impact économique de tels changements démographiques, il a déclaré que les décideurs politiques peuvent agir dès aujourd’hui : en relevant l’âge de la retraite, en améliorant la couverture d’assurance et en augmentant la participation sociale des retraités, entre autres mesures.

Du est directeur de l’Institut de gérontologie de l’université, ce qui signifie relatif aux personnes âgées. Il est également membre du comité d’experts du ministère chinois des Affaires civiles.

La croissance démographique de la Chine a ralenti à mesure que les naissances diminuent et que la durée de vie augmente. Au cours des dix dernières années, Pékin a commencé à assouplir des politiques strictes qui, pendant environ trois décennies, limitaient les ménages à un enfant chacun.

Les coûts élevés de l’éducation et du logement, en particulier dans les grandes villes où se trouvent le plus grand nombre d’emplois, ont également découragé les ménages d’avoir des enfants.