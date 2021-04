Diffuseur soutenu par Pékin à Hong Kong TVB a déclaré cette semaine qu’elle ne diffusera pas les Oscars du 25 avril dans la ville, ce qui est la première fois en plus de 50 ans qu’elle ne réussira pas. Cela fait suite à la décision des régulateurs chinois des médias plus tôt en mars de ne pas diffuser les Oscars en direct sur leurs plateformes de streaming. Une version censurée sera probablement diffusée plus tard.

La raison semble être « Do Not Split », un film de 35 minutes réalisé à l’avant-garde des manifestations pour la démocratie à Hong Kong en 2019 et nominé dans la catégorie des courts métrages documentaires. Réalisé par le cinéaste norvégien Anders Hammer et destiné à des manifestants comme Joey Siu, Militant né en Caroline du Nord et élevé à Hong Kong, le film couvre le siège de l’Université chinoise de Hong Kong et d’autres moments clés des manifestations, ainsi qu’un aperçu de la répression.

Le film semble avoir inquiété les régulateurs chinois au sujet de l’attention renouvelée portée aux manifestations, qui ont conduit à des arrestations massives et ont abouti à l’adoption d’une tristement célèbre « loi de sécurité nationale » restreignant la liberté d’expression dans la ville. Le Parti communiste est très sensible aux discussions sur la manière dont il gère les manifestations et craint de provoquer de futures manifestations.

En outre, le gouvernement peut être préoccupé par une plate-forme pour la cinéaste Chloe Zhao, dont « Nomadland » est un favori pour le meilleur film et réalisateur. Alors que le film mettant en vedette Frances McDormand se concentre sur les travailleurs itinérants dans l’Ouest américain moderne, il vient d’un réalisateur d’origine chinoise qui a déjà fait des commentaires critiques sur la Chine.

Hollywood a vraiment besoin de la Chine, un énorme marché du cinéma. En 2019, dernière année cinématographique sans covid, les compteurs au box-office de 9,2 milliards de dollars venaient juste derrière les États-Unis, qui ont augmenté de 11,4 milliards de dollars de ventes de billets.

Pourtant, l’intérêt des citoyens chinois pour les produits hollywoodiens a diminué à mesure que le produit en langue locale se développait. En 2019, seuls sept des 20 meilleurs films au box-office en Chine provenaient de studios hollywoodiens, contre 12 à peine deux ans plus tôt. Tentatives de s’adresser spécifiquement au marché avec ‘Mulan’ échoué.

Dans une interview conjointe de Zoom avec Siu vendredi, Hammer a déclaré qu’il était perplexe mais pas entièrement attristé par la décision de Pékin aux Oscars.

«Nous pensons que cela apportera une plus grande visibilité au documentaire», a-t-il déclaré. «J’ai du mal à expliquer leur logique. Parce que cela nous aide certainement. «

Hammer a noté l’ironie: un cri de coeur pour la liberté d’expression était maintenant la raison pour laquelle une émission mondiale serait censurée. « C’est juste une continuation de ce que nous voyons dans notre film. »

Siu a déclaré que la décision de Pékin « ne semble pas très choquante ou surprenante », mais elle était découragée par ce que cela signifiait pour les artistes aux Oscars. «C’est une situation très triste. Tous ces réalisateurs talentueux qui sont hors de Chine ne devraient pas être vus », a-t-elle déclaré.

Un porte-parole de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, qui supervise les Oscars, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Dans le passé, les Oscars étaient diffusés en direct à Pékin le matin sur M1905, un site vidéo géré par l’État. On ne sait pas comment et sous quelle forme il sera maintenant montré. Il est peu probable que la cérémonie ait lieu à Hong Kong.

Rapports de Actualités Bloomberg et Radio Free Asia a déclaré que le Parti communiste avait ordonné à tous les médias de minimiser les Oscars en général et les prix Zhao et « Do Not Split » en particulier.

Les mouvements interviennent même lorsque Derek Tsang en mandarin « Better Days », un roman apolitique pour adolescents qui a été un grand succès sur le continent, est nominé pour le meilleur long métrage international comme entrée officielle de Hong Kong. Un tel événement serait normalement une raison pour la Chine de se réjouir: aucun film présenté par Hong Kong ou le continent n’a remporté le prix étranger au cours de ses 65 ans d’histoire.

Hammer a déclaré qu’il ne serait probablement pas en mesure de voyager depuis l’Europe en raison des restrictions liées à la pandémie et qu’il espère se connecter à distance. Siu, qui a fui Hong Kong il y a six mois par crainte pour sa sécurité, vit actuellement à Washington, où elle dit être harcelée en ligne par des utilisateurs de médias sociaux pro-partis. Elle espère toujours se rendre à Los Angeles pour la cérémonie. Hammer a déclaré que si le film l’emportait, il prévoyait de mettre la répression du gouvernement chinois au centre de son discours.

Jusqu’à présent, l’académie n’a pas demandé ni fait pression sur le couple, ont déclaré Hammer et Siu.

Pour l’académie, ce devait être le moment de célébrer un nouveau mondialisme. La moitié du groupe 819 nouveaux membres cette année provenant de pays en dehors des États-Unis. Et cela vient d’une année où « Parasite », un film en langue coréenne, est devenu le premier film non anglophone à remporter l’Oscar du meilleur film.

Pourtant, les nouvelles chinoises fournissent un exemple de la difficulté d’une telle harmonie dans un monde où l’activisme politique parmi les cinéastes est à la fois répandu et facilement répandu. Cela montre également le conflit dans lequel la Chine peut se trouver, cherchant culturellement l’approbation d’Hollywood, mais politiquement préoccupée par ses critiques.

Zhao pourrait être une autre source de ces latitudes. La réalisatrice, 39 ans, est née en Chine mais a passé une grande partie de son adolescence au Royaume-Uni et de son âge adulte aux États-Unis. Son film, qui a remporté le prix du meilleur film depuis qu’il a remporté les honneurs aux festivals de Venise et de Toronto en septembre, a été célébré pour la première fois en Chine, avec des nouvelles de sa sortie en avril.

La belle-mère de Zhao est une actrice populaire, Song Dandan, et son père est un homme d’affaires prospère. Lorsqu’elle a remporté le Golden Globe pour la réalisation et que son film a remporté le prix du meilleur film dramatique en février, les Chinois se sont rendus sur les sites de médias sociaux pour exprimer leur fierté, ainsi que dans les médias officiels. toutes nos félicitations Zhao Ting, comme elle y est connue.

Mais peu de temps après commentaires a émergé d’une interview 2013 Filmmaker Magazine dans laquelle Zhao a déclaré que le pays était « un endroit où il y a des mensonges partout ». Beaucoup de soi-disant internautes chinois l’ont rapidement désavouée, et le matériel promotionnel pour «Nomadland» a rapidement disparu en ligne. Il est peu probable que le film sorte en Chine. Et la décision de reporter les Oscars est considérée comme un moyen de s’assurer que tous les commentaires politiques qu’elle fait peuvent être emportés.

Il est même possible que « Better Days » soit perçu comme problématique par les régulateurs chinois. Le film a attiré 11 nominations aux Golden Rooster Awards sanctionnés par le gouvernement en novembre. Mais Tsang a depuis été coupé d’une émission de télé-réalité populaire, peut-être parce que des internautes ont découvert une photo présumée de lui sur le Révolution des parapluies, une série de manifestations à Hong Kong en 2014, et sa position dans le pays n’est pas claire.

Les experts des relations Chine-Hollywood disent voir des répercussions importantes dans la dynamique des Oscars – surtout depuis que Zhao a réalisé le prochain film Marvel « Eternals ». Le film de novembre semble être la cerise sur le gâteau pour s’emparer d’un créneau de distribution très convoité en Chine; Disney entretient des relations étroites avec le gouvernement chinois et les films Marvel y fonctionnent généralement extrêmement bien. Mais les commentaires de Zhao aux Oscars ou autour de ceux-ci pourraient changer cela.

« Je pense que si elle dit quelque chose sur la Chine, ce sera intéressant, et si elle ne le fait pas, ce sera intéressant pour une raison complètement différente », a déclaré Aynne Kokas, professeur à l’Université de Virginie et auteur de « Hollywood Made In Chine », à propos de leur relation. Il y a une obligation financière pour elle de ne pas marquer le gouvernement chinois. Mais elle peut voir un besoin moral de tenir bon. «

Une porte-parole de Searchlight Pictures, l’unité Disney qui a publié et fait la campagne « Nomadland », a refusé de commenter. Elle a renvoyé les demandes de Zhao à son publiciste, qui n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

La controverse sur les Oscars suggère les frictions qui peuvent surgir entre deux formes d’Hollywood aujourd’hui: l’activiste s’exprimant sur les droits de l’homme et l’entreprise qui est intéressante pour emballer des produits mondiaux pour un large public.

Même si les plus grands studios comme Disney, Paramount et Universal font de leur mieux pour faire des films apolitiques qui passeront par les régulateurs, ils peuvent toujours être pris dans la controverse. Disney possède Searchlight, qui fait des films de réflexion plus indépendants, et a embauché Zhao pour « Eternals » dans un effort pour ouvrir de nouvelles perspectives pour la narration.

Et tandis que « Do Not Split » est produit par Field of Vision, une société documentaire indépendante, l’académie, l’institution hollywoodienne par excellence, met à l’honneur des documentaires qui peuvent souvent être politiques.