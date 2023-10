Le sénateur Bill Cassidy, un républicain de Louisiane, faisait partie d’un groupe bipartisan de sénateurs qui se sont rendus en Chine et en Corée du Sud la semaine dernière. Il s’agissait de la première délégation du Congrès en Chine depuis 2019 et est arrivée dans un contexte de relations tendues entre Washington. et Pékin. Durant le voyage, les sénateurs ont rencontré des Chinois Le président Xi Jinping . Cassidy a parlé avec La dépêche à ce sujet cette semaine, et l’interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

La dépêche: Qu’est-ce qui vous a marqué pendant le voyage ?

Sénateur Bill Cassidy : Sur le plan positif, c’est le dynamisme de l’Asie. Quelqu’un m’a dit un jour qu’on pouvait mesurer la prospérité d’une ville au nombre de grues dans l’horizon. Et vous allez à Shanghai ou à Séoul, et ils sont partout. Ils construisent de nouveaux bâtiments là où ils comptent déjà de nombreux grands bâtiments. La deuxième chose, négative, lorsque l’on parle aux membres du monde des affaires ou à ceux de Corée du Sud qui font des affaires en Chine, c’est la grande incertitude liée aux affaires en Chine. Il y a une peur des caprices. Comme me l’a dit quelqu’un, aux États-Unis, on est en concurrence avec les meilleures entreprises du monde. En Chine, vous faites la même chose, mais vous êtes également en concurrence avec le Parti communiste chinois (PCC). Vous ne savez jamais vraiment si le PCC va vous favoriser. Et on ne sait pas vraiment pourquoi ils ne vous aiment pas s’ils ne vous aiment pas.

Dans le même ordre d’idées – ce n’est que mon évaluation – la raison pour laquelle les Chinois étaient heureux de nous voir et nous ont donné accès au président Xi, par exemple, est qu’ils veulent davantage d’investissements directs étrangers. Je ne le sais pas, mais j’aimerais penser qu’ils veulent désamorcer la tension entre nos deux pays. Mais ils souhaitent certainement davantage d’investissements. Et je ne suis pas sûr qu’ils aient compris que leurs actions, qui ont créé cette incertitude dans le monde des affaires, sont la raison pour laquelle ils n’obtiennent pas d’investissements directs étrangers.

La dépêche: Vous avez rencontré Xi, le dirigeant d’un pays que les États-Unis accusent de commettre un génocide. Dans quelle mesure les droits de l’homme ont-ils été au cœur de cette conversation ?

Cassidy : Ce sur quoi nous nous sommes concentrés le plus directement était l’arrivée du fentanyl dans notre pays et les pratiques commerciales inégales qu’ils ont niées, mais que nous avons allégué selon lesquelles les entreprises sont favorisées en Chine et nos entreprises américaines n’ont pas un accès égal, comme le font les entreprises chinoises aux États-Unis. États. Maintenant, il y avait des conversations indirectes sur d’autres choses, mais pas aussi élevées. Par exemple, ils évoquaient bien sûr Taïwan, mais ce n’était pas la pièce maîtresse. Lorsque nous parlons du fentanyl, il y a une agence chinoise que l’administration Trump a sanctionnée, et que l’administration Biden a continué de sanctionner en raison de son rôle auprès des Ouïghours. Nous parlerions donc du fentanyl, et ils diraient : eh bien, vous avez cette agence ciblée par votre gouvernement, et vous devrez lever les sanctions à leur encontre avant que nous puissions commencer à discuter davantage du fentanyl, parce que c’est l’agence qui serait en charge de l’opération, si nous coopérons. De cette façon, cela est apparu indirectement.

Nous avons été très francs avec Xi et son ministre des Affaires étrangères. Ils ont un point de vue et ils n’ont pas reculé devant ce point de vue. Mais d’un autre côté, mon Dieu, les tensions se sont accrues entre nos deux pays. Nous ne voulons pas de guerre, et nous espérons éviter la guerre en développant d’abord une ligne de communication. Et je pense que nous y sommes parvenus avec succès, du moins pour le moment.

La dépêche: Alors pour être clair, l’un des sénateurs a-t-il directement évoqué le Xinjiang ou les Ouïghours avec le président Xi ?

Cassidy : Nous l’avons soulevé — je ne me souviens pas si nous l’avons soulevé directement. Parce que le fentanyl est ce sur quoi nous avons vraiment insisté, ainsi que les relations commerciales. Et on ne peut parler que de tellement de choses.

La dépêche: Que diriez-vous aux militants des droits humains qui liront cette interview et qui pourraient se sentir démoralisés à l’idée que les droits humains n’aient pas été au premier plan de ces conversations ?

Cassidy : Je ne peux pas vous dire que nous n’en avons pas parlé. Je n’ai pas mes notes avec moi. Mais entre 60 000 et 100 000 Américains meurent chaque année à cause du fentanyl. Tout le monde se sentait obligé d’aborder, d’une manière ou d’une autre, la question du fentanyl. Et le fait que chacun d’entre nous se soit senti obligé d’y répondre l’a ramené à la réalité. Il n’y a qu’un nombre limité de problèmes sur lesquels vous pouvez aborder. Je me soucie profondément des droits de l’homme. Je soutiens fermement les problèmes que nous avons tenté de résoudre avec les Ouïghours. Mais nous avons 100 000 Américains qui meurent chaque année à cause de drogues qui semblent provenir principalement de Chine via le Mexique. Nous avons dû régler ce problème.

La dépêche: C’était la première fois que vous rencontriez Xi en personne. Quelle a été votre impression de lui ?

Cassidy : Oh, il commandait. Les gens autour de lui se tournaient vers lui pour savoir comment s’orienter. Parfois, lorsque nous avions une réunion séparée, ils utilisaient une citation qu’il avait utilisée auparavant et qu’il avait utilisée à nouveau avec nous. Je pense qu’avec le président Biden, Xi a dit un jour qu’il y avait mille raisons pour nous de nous entendre, et qu’il n’y avait aucune raison pour que nous ne le fassions pas, ou quelque chose comme ça. Son ministre des Affaires étrangères a utilisé la même citation, et Xi l’a utilisée à nouveau avec nous. Il y a mille raisons de se rencontrer, et il n’y a aucune raison de ne pas se rencontrer. Il donne en quelque sorte le ton, donne le ton. J’ai entendu différentes choses, selon lesquelles il aurait peut-être des problèmes de santé. Lorsque vous êtes dans la pièce avec lui, vous n’avez pas l’impression qu’il est infirme ou quoi que ce soit du genre.

La dépêche: Vous êtes-vous senti en sécurité en Chine ?

Cassidy : Vous savez qu’ils vous espionnent. Vous présumez qu’ils ont des caméras partout, y compris votre salle de bain, y compris votre chambre d’hôtel. À chaque réunion, vous supposez qu’il y a quelqu’un là-bas. J’ai parfois eu l’impression que certains chefs d’entreprise étaient prudents dans leurs propos, en partant du principe que nous étions surveillés. Mais physiquement, je ne me sentais pas en danger.

La dépêche: Xi a-t-il parlé d’autres politiques ou lois américaines, au-delà des sanctions ?

Cassidy : On a beaucoup parlé du contrôle des exportations. Nous lui avons fait remarquer qu’ils appliquaient également des contrôles à nos exportations, et il a répondu : « Oui, nous le faisons. » Ils étaient très réalistes à ce sujet : nous en avons, vous en avez. À plusieurs reprises, nous avons eu cette méta-conversation : je dirais, par exemple, que les États-Unis ont des domaines sur lesquels nous sommes en concurrence avec la Chine, et qu’il y a des domaines sur lesquels nous allons franchement nous affronter. Mais nous ne voulons pas que la concurrence se transforme en confrontation alors que cela n’est pas nécessaire.

La dépêche: Est-ce que quelque chose dans ce voyage vous a amené à changer votre point de vue sur la politique chinoise ?

Cassidy : Disons simplement que la Chine ne disparaît pas. La Chine est un pays immense avec des gens très talentueux, et ils ont un ordre social dans lequel ils peuvent accomplir des choses. Vous y allez et vous le comprenez d’autant plus. Ils ont une communauté d’affaires qui veut travailler avec l’Occident. Pour autant que je sache, le Chinois moyen n’est pas hostile aux États-Unis. Leur gouvernement tente peut-être d’attiser l’hostilité, mais en règle générale, les Chinois que nous avons rencontrés dans le monde des affaires souhaitent entretenir des relations productives.

La dépêche: Vous sentez-vous plus optimiste ou plus pessimiste aujourd’hui quant aux relations entre l’Amérique et la Chine ?

Cassidy : Nous avons besoin d’un réalisme d’acier. Nous ne pouvons pas supposer que tout ce que nous leur avons dit se réalisera. Nous savons que leur économie ralentit et ils sont incités à remédier à la situation. Je suis optimiste que nous pouvons proposer des politiques qui uniformisent les règles du jeu sur le plan économique et augmentent les possibilités de coopération par la concurrence, tout en réduisant le risque de confrontation.

