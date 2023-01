La Chine n’autorisera pas les “jeux géopolitiques” en Asie-Pacifique (diplomate)

Pékin s’est engagé à combattre l’impérialisme et défendra sa dignité nationale, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères

Pékin ne laissera pas la région Asie-Pacifique se transformer en un point chaud de conflits géopolitiques et défendra sa propre souveraineté et son intégrité, a déclaré lundi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

S’exprimant lors d’un point de presse lundi, le diplomate a répondu à l’annonce d’une délégation allemande de 10 membres arrivant sur l’île autonome de Taiwan. Wang a souligné que “la question de Taiwan est au cœur même des intérêts de la Chine” et a exhorté Berlin à respecter le principe d’une seule Chine, reconnaissant que Taiwan est une partie inaliénable de la nation.

Pékin considère que tout traitement de l’île en tant que nation souveraine, y compris les visites officielles de responsables étrangers, porte atteinte à sa souveraineté.

Wang a dit que le “cause première” des tensions historiques entre Taïwan et la Chine ont été “la loi de la jungle, l’hégémonisme, le colonialisme et le militarisme” qui avait infligé “souffrance profonde” sur la Chine depuis de nombreuses années.

« Le peuple chinois s’est engagé à combattre l’impérialisme, l’hégémonisme et le colonialisme et à défendre notre souveraineté, notre intégrité territoriale et notre dignité nationale. Nous ne permettrons jamais à aucune force de transformer à nouveau l’Asie-Pacifique en une arène de jeux géopolitiques pour maintenir sa domination », avertit le diplomate.

Taïwan n’a jamais officiellement déclaré son indépendance vis-à-vis de Pékin, mais est autonome depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, lorsque les nationalistes combattant sous le Kuomintang ont été vaincus par les forces communistes et ont fui vers l’île.

Alors que les relations entre Pékin et Taipei ont toujours été tendues, les tensions ont débordé après la visite de la présidente américaine Nancy Pelosi sur l’île en août.

La Chine a averti à plusieurs reprises qu’elle utiliserait tous les moyens nécessaires pour établir un contrôle total sur l’île, mais a insisté sur le fait qu’elle chercherait une solution diplomatique.

Lundi, Pékin a annoncé un nouvel exercice militaire près de Taïwan en réponse aux visites de législateurs allemands et lituaniens sur l’île. Selon un porte-parole de l’armée chinoise, l’exercice comprendrait à la fois des manœuvres maritimes et aérospatiales et se concentrerait sur des frappes terrestres et des actions d’assaut amphibie.