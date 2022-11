La Chine n’assouplira pas sa politique “zéro covid” malgré l’aggravation du bilan

Commentez cette histoire Commentaire

Les responsables chinois affirment que le gouvernement adhérera “sans hésitation” à sa stratégie “zéro covid”, anéantissant l’espoir que les autorités assoupliront les contrôles de plus en plus impopulaires qui ont ébranlé l’économie et mis à rude épreuve la patience du public. La déclaration selon laquelle le pays continuerait à suivre sa politique de «dédouanement dynamique» – une approche de contrôles aux frontières, de verrouillages stricts et de restrictions de voyage – est intervenue après deux décès liés aux mesures n’a fait que raviver la colère du public.

Et un jour après l’annonce d’un porte-parole de la Commission nationale de la santé, Apple a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il s’attend à une baisse des livraisons d’iPhone 14 en raison d’une “capacité considérablement réduite” dans son usine tentaculaire de Zhengzhou, dans la province du Henan. Des milliers de travailleurs y ont fui le confinement depuis fin octobre.

La Chine est l’un des rares pays au monde à poursuivre zéro cas de coronavirus après près de trois ans de pandémie, alors même que les coûts économiques et humains de ses mesures deviennent plus clairs.

La semaine dernière, un garçon de 3 ans de la ville de Lanzhou est mort d’une intoxication au monoxyde de carbone après avoir mis deux heures à ses parents, gênés par les restrictions covid, pour l’emmener à l’hôpital. Les médias locaux ont rapporté qu’il avait succombé peu de temps après son arrivée.

Sa mort a été suivie vendredi par la nouvelle qu’une femme de 55 ans s’était suicidée après neuf jours d’être piégée par des fonctionnaires dans son appartement. Elle a sauté de sa fenêtre dans la ville de Hohhot, en Mongolie intérieure, après que son quartier a été mis en quarantaine et son appartement scellé de l’extérieur.

La nouvelle vague de colère publique va d’une critique générale de la politique zéro covid aux accusations de mauvaise mise en œuvre par les autorités locales et les agents de santé. Alors que l’adhésion au zéro covid devient plus étroitement liée à la performance politique et à la loyauté envers Xi Jinping, le dirigeant le plus puissant de Chine depuis des décennies, des mesures plus extrêmes sont devenues plus fréquentes alors que les responsables locaux se bousculent pour montrer leur allégeance.

La déclaration du gouvernement samedi a mis fin à des jours de spéculations selon lesquelles les restrictions covid pourraient être partiellement levées après la clôture d’un congrès du parti où Xi a obtenu un nouveau mandat.

« En tant que gens ordinaires, nous coopérons en silence et faisons preuve de retenue, mais nous ressentons clairement une sorte de mécontentement. Dans une pandémie, la vie est le plus important. Nous devons trouver un équilibre entre la liberté et les règles. Les règles ne devraient-elles pas aussi avoir des limites ? lire un commentaire publié sur WeChat lundi.

La Chine fait face à sa plus forte augmentation de cas de coronavirus en six mois, les autorités signalant dimanche 5 496 nouvelles infections transmises localement. Le nombre était le plus élevé depuis une épidémie à Shanghai qui a précipité un verrouillage sévère et largement critiqué.

De hauts responsables chinois défendent leur approche en soulignant le nombre élevé de décès aux États-Unis et dans d’autres pays. La Chine a signalé un peu plus de 5 000 décès au total.

Se sortir du zéro covid sera difficile pour le pays, où 1,4 milliard de personnes ont peu d’immunité naturelle et les vaccins domestiques administrés à la majeure partie de la population se sont révélés moins efficaces contre les nouvelles variantes plus transmissibles du coronavirus. Les citoyens âgés de Chine sont particulièrement vulnérables.

En clin d’œil aux critiques du public, le porte-parole de la commission de la santé, Mi Feng, a appelé samedi à améliorer le niveau de “précision scientifique” dans les mesures covid. Les autorités sanitaires ont également exhorté les autorités locales à éviter les pratiques « inappropriées », comme forcer les personnes des zones à faible risque à se mettre en quarantaine ou étendre les restrictions de voyage pour inclure les zones qui ne sont pas à haut risque.

À Hohhot, où la femme a sauté à mort alors qu’elle était en détention, les autorités locales ont condamné les gérants de l’immeuble et les travailleurs communautaires pour ne pas avoir répondu rapidement après avoir appris de sa fille qu’elle souffrait d’une dépression. Des images en ligne montraient que des résidents avaient placé des fleurs près de la porte de l’appartement de la femme.