La Chine n’a pas la puissance militaire nécessaire pour envahir Taïwan, selon des experts américains

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Des soldats taïwanais montent la garde tandis que des fusées éclairantes sont tirées lors d’un exercice de tir réel militaire taïwanais, après que Pékin a intensifié ses exercices militaires près de Taïwan, à Pingtung, Taïwan, le 6 septembre 2022. Ceng Shou Yi/NurPhoto via Getty Images

Une nouvelle enquête menée auprès d’éminents experts des États-Unis et de Taiwan jette le doute sur la capacité de la Chine à envahir Taiwan avec sa force militaire actuelle.

Le enquêtepublié lundi par le Centre d’études stratégiques et internationales, ou CSIS, a recueilli les avis de 52 experts aux États-Unis en novembre et décembre 2023.

Il s’agissait notamment de personnes possédant une vaste expérience au sein du gouvernement américain, d’universitaires et d’experts de groupes de réflexion qui ont déjà témoigné devant le Congrès, a indiqué le centre.

Et seulement 27 % d’entre eux pensent que l’Armée populaire de libération a la puissance nécessaire pour mener une invasion amphibie, selon le rapport.

Un facteur déterminant pour nombre de ces experts était leur conviction que l’armée américaine interviendrait directement en cas d’attaque de ce type.

“Une écrasante majorité de 96 % des experts américains étaient totalement ou modérément convaincus que si la Chine envahissait Taiwan dans les cinq prochaines années, l’armée américaine interviendrait pour défendre Taiwan”, indique le rapport.

Le SCRS a également interrogé 35 experts de Taiwan, dont seulement 17 % ont déclaré qu’ils estimaient que la Chine avait le pouvoir de mener à bien une invasion.

L’enquête fait également suite à plusieurs rapports selon lesquels la Chine aurait purgé l’APL de ses fonctionnaires corrompus, avec des cas de corruption si graves que les considérations de Pékin concernant toute action militaire majeure dans les prochaines années pourraient en être affectées.

Lorsqu’on lui a demandé si la Chine pouvait effectivement faire pression sur Taiwan par le biais d’une quarantaine ou d’un blocus, la majorité des deux côtés s’est tournée en faveur de Pékin.

Environ 91 % des experts américains estiment que la Chine pourrait créer une quarantaine à Taiwan, limitant ainsi la circulation des marchandises entrant et sortant de l’île par des moyens non militaires. À l’inverse, seuls 63 % des experts taïwanais estiment que la Chine en est capable.

Un exemple de cela serait de restreindre le trafic vers les ports taïwanais grâce à un régime d’inspections douanières, a indiqué le centre.

La Chine pourrait également imposer un blocus militaire à Taïwan, ce que 81 % des experts américains estiment que Pékin pourrait faire, contre 60 % des experts taïwanais.

Une quarantaine et un blocus pourraient dégénérer en une invasion, la Chine encerclant Taiwan avant de lancer un assaut, selon le rapport.

La plupart des experts américains pensent que Washington interviendrait si la Chine adoptait l’une ou l’autre des mesures restrictives, 63 % d’entre eux étant d’accord que les États-Unis interviendraient pendant une quarantaine et 79 % affirmant que Washington interviendrait en cas de blocus de base.

Cette confiance n’est pas partagée par les experts de Taiwan. Seulement 40 % d’entre eux ont déclaré que les États-Unis interviendraient en cas de quarantaine, et 60 % ont déclaré qu’ils interviendraient en cas de blocus.

La majorité des experts se montrent pessimistes quant à l’année à venir pour les relations entre les deux rives du détroit, 58 % des experts à Taiwan pensant qu’une crise entre les deux gouvernements – comme des exercices militaires à grande échelle et une escalade des menaces de la Chine – est probable en 2024.

L’attitude des États-Unis était encore plus négative. Environ 68 % des experts américains pensent qu’une telle crise est probable.

L’élection par Taiwan de William Lai Ching-te, son vice-président sortant, à la tête de l’île au début du mois a alimenté les craintes que la Chine ne double son agression envers Taipei.

Lai est au cœur du Parti démocrate progressiste, qui fait campagne en grande partie pour résister à Pékin. La présidente sortante de Taiwan, Tsai Ing-wen, s’est montrée de plus en plus belliciste à l’égard de la Chine alors que Pékin, dirigé par Xi Jinping, multipliait simultanément les menaces d’invasion sur l’île.