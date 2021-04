Une centrale électrique au charbon à Jiayuguan, dans la province du Gansu, en Chine, le jeudi 1er avril 2021. Qilai Shen | Bloomberg | Getty Images

BEIJING – La Chine a des objectifs ambitieux pour réduire ses émissions de carbone, mais elle n’abandonnera pas le charbon de sitôt car elle garde un œil ferme sur les objectifs économiques. Le président Xi Jinping a déclaré en septembre que les émissions de carbone du pays commenceraient à baisser d’ici 2030, et il a déclaré que le pays atteindrait la neutralité carbone d’ici 2060 – dans quatre décennies. Dans l’intervalle, les décideurs indiquent clairement que la croissance économique reste une priorité absolue – et que la croissance dépend en grande partie de l’énergie au charbon. Pékin a un objectif de PIB de 6% cette année, un niveau qui, selon les analystes, permettrait aux autorités de s’attaquer à des problèmes à long terme tels que les niveaux d’endettement élevés du pays.

De nombreux pays en développement n’ont même pas d’électricité. Dans cette situation, si vous n’utilisez pas de charbon, qu’allez-vous utiliser? Li Gao Ministère chinois de l’écologie, sur le financement chinois de l’énergie au charbon en dehors de la Chine

« La structure énergétique de la Chine est dominée par l’énergie du charbon. C’est une réalité objective », a déclaré Su Wei, secrétaire général adjoint de la Commission nationale du développement et de la réforme. CNBC a traduit ses commentaires en mandarin, qu’il a formulés à la fin de la semaine dernière à la suite des remarques distinctes de Xi lors d’un sommet mondial des dirigeants sur le climat dirigé par les États-Unis. «Parce que les énergies renouvelables (sources telles que le vent et l’énergie solaire) sont intermittentes et instables, nous devons compter sur une source d’énergie stable», a déclaré Su. « Nous n’avons pas d’autre choix. Pendant un certain temps, nous pourrions avoir besoin d’utiliser l’énergie du charbon comme point d’ajustement flexible. » Il a ajouté que le charbon est facilement disponible, tandis que les énergies renouvelables doivent se développer davantage en Chine.

Financer l’énergie au charbon en dehors de la Chine

Par ailleurs, mardi, à la question de CNBC, si Pékin pourrait suivre La Corée du Sud, dans sa promesse d’arrêter le financement public des centrales au charbon à l’étranger, le ministère chinois de l’Écologie a indiqué que le financement chinois de l’énergie au charbon dans les pays en développement se poursuivrait. « La Chine a soutenu certains pays en développement dans la construction de centrales au charbon à l’étranger », a déclaré Li Gao, directeur général du département du changement climatique du ministère, aux journalistes en mandarin que CNBC a traduit. « La Chine fournit ce soutien en fonction de la situation locale. »

«De nombreux pays en développement n’ont même pas d’électricité», a-t-il déclaré. « Dans cette situation, si vous n’utilisez pas de charbon, qu’allez-vous utiliser? » Selon le Centre de politique de développement mondial de l’Université de Boston, la Banque chinoise de développement et la Banque d’import-export de Chine ont financé ensemble 474 millions de dollars de projets dans le secteur du charbon en dehors de la Chine rien qu’en 2020. Le même rapport a indiqué que le financement par la Chine de projets énergétiques au-delà de ses frontières a cependant diminué régulièrement depuis 2016. Li a déclaré que le charbon représentait 56,8% de la production d’énergie domestique de la Chine en 2020, contre 72,4% il y a 15 ans. Depuis l’année dernière, la Chine était le le plus gros émetteur de dioxyde de carbone au monde, selon l’Union of Concerned Scientists, une organisation à but non lucratif fondée au MIT. Les États-Unis arrivaient en deuxième position et l’Inde en troisième. Lors du sommet sur le climat de la semaine dernière, M. Xi a appelé à une coopération internationale pour réduire les émissions de carbone, ajoutant que différents pays devraient jouer des rôles différents dans cette réduction. Il n’a identifié aucun pays par son nom. M. Xi a déclaré que la Chine « contrôlerait strictement les projets de production au charbon » et limiterait l’augmentation de la consommation de charbon au cours des cinq prochaines années. Il a dit que des réductions auraient lieu dans les cinq ans qui suivront.

Le système « favorise la production au charbon »