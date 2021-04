La CHINE a dévoilé sa dernière puissance militaire navale face aux tensions avec Taiwan atteindre le point d’ébullition.

Le président Xi Jinping a fait étalage des nouveaux atouts du pays – un navire de guerre, un sous-marin nucléaire et un croiseur à missiles guidés – dans une démonstration publique de force en guise d’avertissement à Taipei.

La Chine a dévoilé son dernier navire de guerre alors que les tensions mijotent avec Taiwan

Le président Xi était présent à la cérémonie alors que la Chine déployait ses muscles militaires

Une cérémonie a eu lieu vendredi dans un port militaire de la ville méridionale de Sanya alors que les craintes grandissent que la Chine construise une force capable de reprendre Taiwan.

Le président Xi a veillé sur l’écran, rapporte les temps, comme un porte-hélicoptère appelé Hainan – capable de voyager à la fois sur terre et sur l’eau – a été dévoilé, qui peut transporter jusqu’à 1 200 soldats ainsi que des dizaines de jets.

Un nouveau croiseur à missiles guidés a également été présenté avec une technologie furtive, ainsi qu’un sous-marin nucléaire de type 094A amélioré. – pensé pour pouvoir transporter des missiles balistiques.

Selon les médias d’État, il «montre un changement fondamental dans la technologie de défense de la Chine», ajoutant qu’aucun autre pays n’avait commandé simultanément trois types de navires de guerre.

Le commentateur militaire chinois Song Zhongping a déclaré au journal géré par le parti, Global Times, que le navire aurait «un rôle important à jouer dans la résolution de questions dans des endroits comme l’île de Taiwan et la mer de Chine méridionale».

Cela vient après que la Chine a averti les États-Unis de «cesser de jouer avec le feu» alors qu’ils continuaient à renforcer leurs relations avec Taiwan.

Le département d’État américain a publié de nouvelles directives alors qu’il continue de se prêter en tant qu’allié occidental de la nation insulaire – au grand dam de Pékin.

« Il n’y a aucune marge de compromis et pas un pouce à céder », a averti le porte-parole chinois Zhao Lijian.

«Nous exhortons la partie américaine à saisir la situation, à respecter scrupuleusement le principe d’une seule Chine et les trois communiqués conjoints sino-américains, à s’abstenir de jouer avec le feu, à cesser immédiatement tout contact officiel avec Taiwan sous quelque forme que ce soit.»

Cela semblait être une référence directe aux nouvelles directives, qui permettent aux fonctionnaires de Washington et de Taipei de se rencontrer plus librement.

Le porte-parole a ensuite mis en garde les États-Unis contre l’envoi de «mauvais signaux aux« forces indépendantistes »de Taiwan afin de ne pas influencer et endommager de manière subversive les relations sino-américaines et la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan.

Bien qu’ils n’aient pas de relations diplomatiques formelles avec Taiwan, les États-Unis se sont révélés utiles face à l’hostilité croissante avec Pékin ces dernières années.

Bien qu’ils respectent la politique «d’une seule Chine» appliquée par Pékin alors qu’ils tentent désespérément de s’unir à Taiwan, en vertu du Taiwan Relations Act de 1979, les États-Unis sont légalement tenus de leur fournir des armes pour se défendre.

La Chine considère Taïwan comme sa question territoriale la plus sensible – qui est interdite aux États-Unis – et n’a jamais exclu de manière inquiétante le recours à la force dans des projets potentiels d’unification.





Le ministre des Affaires étrangères de Taiwan, Joseph Wu, a précédemment déclaré que le pays se battrait «jusqu’au dernier jour» s’il était attaqué par la Chine.

Il est à craindre que cette notion soit sur le point de devenir une réalité, car un rapport effrayant du groupe de réflexion du Council on Foreign Relations a averti qu’une «crise grave» pouvait être attendue cette année.

Ils ont continué de narguer le président Joe Biden en maintenant une présence d’intimidation dans l’espace aérien taïwanais – en envoyant une flotte meurtrière de bombardiers nucléaires et d’avions de combat chinois en nombre record il y a quelques jours à peine.