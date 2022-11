La Chine montre des signes d’assouplissement de sa répression intense contre le secteur des jeux

Les régulateurs chinois ont renforcé la surveillance du secteur national du jeu au cours de la dernière année et demie. Mais de nouveaux lots d’approbations de jeux et des mesures positives pour améliorer la dépendance au jeu chez les enfants de moins de 18 ans pourraient être des signes positifs que la répression s’atténue.

Le rapport CNG a du poids car il a été publié en collaboration avec un organisme clé de l’industrie du jeu ayant des liens avec le régulateur. Le rapport indique que plus de 70% des mineurs jouent à des jeux moins de 3 heures par semaine, et le problème de la dépendance au jeu des mineurs a “fait un pas vers la résolution”, selon une traduction de CNBC.

Les régulateurs s’inquiètent depuis un certain temps de l’addiction au jeu chez les mineurs. L’année dernière, l’Administration nationale chinoise de la presse et des publications a introduit des règles interdisant aux enfants de moins de 18 ans de jouer à des jeux en ligne pendant plus de 3 heures par semaine.

Le rapport positif pourrait signaler des perspectives plus optimistes pour le secteur des jeux chinois.

“L’approche réglementaire stricte de la Chine au cours de l’année écoulée est le résultat d’un manque d’application et de conformité dans des domaines clés”, a déclaré à CNBC Daniel Ahmad, analyste principal chez Niko Partners. “Les sociétés de jeux vidéo étant désormais pleinement conformes, nous constatons que des perspectives plus positives commencent à se développer.”

Le rapport CNG distingue également les principales sociétés de jeux chinoises, notamment Tencent et NetEase, pour leurs mesures positives en matière de protection des mineurs.

Par exemple, Tencent et NetEase utilisent la reconnaissance faciale pour voir si la personne qui joue au jeu est un adulte.

Un autre signe positif est venu la semaine dernière lorsque les régulateurs ont approuvé la sortie d’un lot de 70 nouveaux jeux. En Chine, les jeux vidéo doivent être approuvés pour être publiés et monétisés. Parmi les approbations figurait un jeu intitulé Metal Slug: Awakening from Tencent, marquant la première licence de jeu commercial de la société en un an et demi, selon Reuters.

L’année dernière, la Chine a gelé les approbations de jeux cet été et n’a commencé les jeux d’éclairage vert qu’en avril de cette année. Mais les titres de Tencent, la plus grande société de jeux en Chine, étaient jusqu’à présent absents des listes.

La semaine dernière, la direction de Tencent a déclaré aux analystes lors de son appel sur les résultats du troisième trimestre que la société s’attend à ce que les licences de jeux soient approuvées relativement rapidement à l’avenir, ajoutant à de nouveaux signes de contrôle réglementaire sur l’assouplissement du secteur.

Martin Lau, président de Tencent, a déclaré que la société voyait “des signaux positifs sur la voie de la normalisation macroéconomique et réglementaire”.