Les « équipements intelligents » ont été au centre des derniers exercices militaires de Pékin, a rapporté la télévision d’État.

L’Armée populaire de libération de Chine a démontré certaines de ses capacités militaires les plus avancées lors d’exercices conjoints avec le Cambodge qui doivent se terminer jeudi. La liste des armes utilisées par les soldats comprenait plusieurs types de robots militaires, notamment un appareil télécommandé ressemblant à un chien et équipé d’un fusil d’assaut.

« Équipements intelligents » comprenant toutes sortes de robots et de véhicules aériens sans pilote, étaient au centre des exercices Golden Dragon 2024, a déclaré la chaîne de télévision publique chinoise CCTV dans un reportage vidéo publié cette semaine. Le clip montrait plusieurs types de robots télécommandés utilisés pour un large éventail de tâches, notamment la reconnaissance, la détection de cibles et même des opérations d’assaut.

Les « chiens » robots de reconnaissance pesant 15 kilogrammes (33 livres) pourraient fonctionner pendant entre deux et quatre heures, fournissant une transmission vidéo en temps réel aux troupes, a déclaré un opérateur de l’appareil à CCTV. Le robot s’est révélé capable de s’allonger rapidement, de sauter et de se déplacer dans diverses directions sur un terrain plat. Selon les médias chinois, ces appareils sont capables de planifier leurs itinéraires et d’éviter les obstacles sans intervention supplémentaire de leurs opérateurs.

Une version plus lourde du chien robot, pesant 50 kilogrammes (110 livres) et équipée d’un fusil d’assaut monté sur le dos, a pu être vue participant à un entraînement aux opérations d’assaut par l’armée chinoise. Le robot a été le premier à entrer dans un bâtiment, suivi de près par une escouade d’assaut.

Selon son opérateur, le chien robot armé pourrait remplacer un soldat en mission de reconnaissance dans une opération de combat urbain et être le premier à identifier un ennemi et à attaquer une cible. Les images publiées par CCTV montraient également différents types de drones volants, dont une version à six rotors également équipée d’un fusil d’assaut.

Ce n’est pas la première fois que l’armée chinoise démontre l’utilisation de robots armés de fusils lors de ses exercices. Un autre vidéo, publié il y a cinq mois, présentait également un chien robot similaire avec un fusil d’assaut monté sur le dos. Ce robot a été vu utilisé dans une capacité « d’avant-garde » similaire alors que les soldats de l’APL prenaient d’assaut certains bâtiments.

Les troupes américaines auraient également utilisé des robots similaires lors de leur entraînement. Des séquences vidéo de cette opération ont été publiées par CNN dès 2020. Cependant, le modèle de l’armée américaine n’était utilisé que pour des missions de reconnaissance visant à détecter les menaces auxquelles les soldats pourraient être confrontés dans un environnement inconnu et ne disposait d’aucune arme visible dans la vidéo.

Les drones et les systèmes sans pilote jouent un rôle de plus en plus important dans les conflits modernes, comme l’a montré Moscou dans l’impasse actuelle contre Kiev. L’armée russe a régulièrement publié des vidéos de ses troupes utilisant divers types de drones pour détruire du matériel militaire ukrainien, notamment des chars et des véhicules blindés fournis par l’Occident.

La famille de drones kamikaze Lancet, également connus sous le nom de munitions rôdeuses, a été fréquemment mentionnée dans le contexte des frappes russes réussies et a notamment été responsable de la destruction de plusieurs chars Abrams de fabrication américaine.