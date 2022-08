La Chine modifie le statu quo militaire à Taiwan après la visite de Pelosi

Commentez cette histoire Commentaire

Il y a une semaine, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Ca.) a fait son voyage à Taiwan. Les dirigeants de Taipei ont salué ses vœux de soutien américain à l'île autonome et à sa démocratie, alors que Pelosi cherchait à redorer son héritage de politique étrangère dans ce qui pourrait être le crépuscule de sa carrière politique. C'était, après tout, la visite la plus importante d'un responsable américain à Taiwan en un quart de siècle.

Mais la symbolique du moment a fait place à une réponse enflammée de la Chine. Pékin, qui considère Taïwan comme faisant partie intégrante de son territoire, a qualifié la visite de Pelosi de dangereuse provocation et de preuve que Washington est en train de creuser sa position officielle sur l’île. Les États-Unis ne contestent ni n’approuvent la revendication de Pékin sur Taiwan, même s’ils entretiennent depuis longtemps des liens politiques, économiques et militaires étroits mais informels avec Taipei.

La visite de Pelosi a été suivie de quatre jours d’exercices navals chinois à tir réel, de lancements de missiles balistiques et de manœuvres aériennes au-dessus et autour de Taïwan. Les forces navales chinoises ont pris des positions qui ont effectivement encerclé Taïwan et ont simulé ce que les analystes suggéraient comme un futur blocus naval de l’île. Les exercices ont été prolongés lundi par le Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération, les médias d’État chinois annonçant que les forces nationales mèneraient des exercices “réguliers” du côté est de la ligne médiane dans le détroit de Taiwan – la frontière maritime informelle entre le continentale et Taïwan.

Les responsables taïwanais ont dénombré plus de 200 avions militaires chinois et plus de 50 navires de guerre dans et autour de leurs eaux territoriales depuis jeudi. Pékin semble accélérer ses efforts pour établir une nouvelle normalité dans sa posture militaire autour de Taïwan.

« Meng Xiangqing, professeur à l’Université de la défense nationale affiliée à l’APL, a déclaré à la télévision d’État China Central Television dans une interview publiée dimanche que les exercices visaient à » briser complètement la soi-disant ligne médiane « et à démontrer la capacité de la Chine à empêcher une intervention étrangère dans un conflit en bloquant et en contrôlant le canal de Bashi, une voie navigable importante entre l’ouest de l’océan Pacifique et la mer de Chine méridionale », ont rapporté mes collègues.

L’armée chinoise prolonge les exercices près de Taïwan après le voyage de Pelosi

Les actions de la RPC dans et autour du détroit de Taiwan menacent le statu quo de plusieurs décennies. Comme @SecBlinken a déclaré : « rien ne justifie cette réponse militaire extrême, disproportionnée et progressive ». Le monde devrait tenir Pékin responsable du maintien de la paix. — Ambassadeur Nicholas Burns (@USAmbChina) 7 août 2022

Les analystes considèrent cela comme le cours normal de Pékin. Sous le président chinois Xi Jinping, Pékin a adopté des positions de plus en plus agressives et affirmées sur de nombreux différends territoriaux avec ses voisins, de l’occupation de hauts-fonds rocheux dans la mer de Chine méridionale à l’établissement d’une “zone d’identification de défense aérienne” sur la chaîne d’îles Senkaku sous contrôle japonais. prétend également s’être emparé furtivement du territoire de l’Himalaya le long de sa frontière accidentée et contestée avec l’Inde.

“Tout comme la Chine a changé le statu quo autour des Senkakus en 2012 et de la frontière sino-indienne en 2020, elle cherche maintenant à changer davantage le statu quo en sa faveur dans le détroit de Taiwan”, a noté Bonnie Glaserun expert de la Chine au German Marshall Fund.

Cela va de pair avec son influence croissante sur la scène mondiale. « En 1995, le budget de la défense de la Chine n’était que le double de celui de Taïwan, même si la Chine compte environ 60 fois plus d’habitants. Aujourd’hui, la Chine dépense plus de 20 fois plus que Taïwan pour la défense », a expliqué The Economist, faisant référence à la dernière fois que les tensions à propos de Taïwan ont été aussi intenses. « Selon le propre compte du Pentagone, l’APL a atteint la parité ou a dépassé l’Amérique dans le nombre de navires et de sous-marins, de missiles sol-air et de missiles de croisière et balistiques qu’elle peut déployer.

Maintenant, la Chine a la capacité et la capacité de presser Taiwan d’une manière que les États-Unis pourraient avoir du mal à dissuader. “Le message de Pékin est que Washington doit cesser de renforcer les liens avec Taiwan et rétablir l’entente diplomatique qui a découragé tout président de la Chambre de se rendre au cours des 25 dernières années”, a rapporté Bloomberg News. “Sinon, la Chine pourrait commencer à restreindre la liberté de Taïwan d’opérer au large de ses côtes de la même manière qu’elle a restreint la capacité de l’île à participer aux organisations mondiales depuis l’élection du président taïwanais Tsai Ing-wen en 2016.”

Le voyage de Pelosi a été plus controversé à Washington qu’à Taipei

Pour Washington et Pékin, les conséquences de la visite de Pelosi ont été définies par un affrontement de points de discussion. Les responsables américains et taïwanais soulignent que la visite de l’orateur n’avait rien d’anormal et que la Chine choisit unilatéralement d’aggraver les tensions. La Chine, quant à elle, a accusé les États-Unis d’abandonner leur ambiguïté de longue date sur la reconnaissance de Taiwan et de porter atteinte à la souveraineté chinoise. Il a choisi de geler certaines pistes de dialogue et de collaboration avec l’administration Biden, y compris les discussions sur l’action climatique.

« Les États-Unis et la Chine se parlent sérieusement. Il ne s’agit pas seulement de Pelosi », a tweeté Evan Feigenbaum, vice-président pour les études au Carnegie Endowment for International Peace et ancien diplomate américain. “Les États-Unis pensent qu’il s’agit de coercition chinoise. Les Chinois pensent qu’il s’agit d’une dérive d’« une Chine » vers « une Chine, un Taïwan ». Cette déconnexion conduira à une nouvelle ligne de base très instable.

Ailleurs en Asie, les politiciens prennent acte. Lors d’un discours prononcé lundi à l’occasion de la fête nationale de Singapour, le Premier ministre Lee Hsien-Loong a averti qu'”une tempête se prépare” autour de sa ville-État prospère, en partie à cause de la montée des tensions américano-chinoises. Il est peu probable que les relations entre les deux puissances s’améliorent de sitôt, a déclaré Lee. “De plus, des erreurs de calcul ou des mésaventures peuvent facilement aggraver les choses.”

Dans des pays comme le Japon et l’Australie, la réaction de Pékin à la visite de Pelosi n’a fait que durcir les attitudes face à la menace posée par une marine chinoise qui considère de plus en plus le Pacifique comme son arrière-cour. “Quelles que soient les craintes que beaucoup avaient au sujet du voyage de Pelosi, les lancements de missiles dramatiques et les exercices de tir réel ont créé un résultat négatif pour Pékin, en galvanisant un chœur de critiques de plus en plus uni”, a écrit Demetri Sevastopulo dans le Financial Times.

Pour Taïwan, les dés semblent avoir été jetés. Il y a quelques décennies, une proportion considérable de la population de l’île envisageait favorablement la perspective d’une réunification avec la Chine, enthousiasmée notamment par la promesse économique d’une étreinte plus étroite avec le continent en plein essor. Mais la plupart sont maintenant convaincus que leur avenir repose sur une voie différente et démocratique, avec seulement 6 % des Taïwanais récemment interrogés soutenant l’unification avec la Chine.