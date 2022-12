La Chine modifie la façon dont elle compte les décès de Covid alors que les crématoriums se remplissent

Pékin

CNN

—



Pendant une grande partie de la pandémie, les images d’hôpitaux débordants et de salons funéraires occupés des États-Unis ont figuré en grande partie sur la télévision contrôlée par l’État chinois, où la mort de plus d’un million d’Américains à cause de Covid est décrite comme un échec flagrant de la démocratie occidentale.

Maintenant, alors qu’une vague d’infections sans précédent déferle sur la Chine, ses médias d’État ignorent délibérément les scènes de salles d’hôpital bondées et de crématoriums bondés qui se déroulent à domicile, tandis que les responsables insistent sur le fait que selon le propre décompte du gouvernement, peu de personnes meurent de Covid.

Pendant près de trois ans, la politique extrémiste du zéro Covid de la Chine a protégé sa population du genre de morts massives qui hantent les nations occidentales – un contraste répété à plusieurs reprises par le Parti communiste pour illustrer la supposée supériorité de son pouvoir.

Mais alors que la Chine abandonnait brusquement cette stratégie, avec peu d’avertissement ou de préparation apparente, la perspective d’une augmentation du nombre de décès – projetée par certaines études jusqu’à un million – est devenue une question épineuse pour un gouvernement qui a misé sa légitimité sur “sauver des vies”. ”

Officiellement, la Chine n’a signalé que huit décès de Covid ce mois-ci – un chiffre étonnamment bas compte tenu de la propagation rapide du virus et des taux de rappel vaccinal relativement faibles chez les personnes âgées vulnérables.

Le décompte officiel a été accueilli avec incrédulité et ridicule en ligne, où les messages pleurant des êtres chers mourant de Covid abondent. Caixin, un magazine financier chinois connu pour ses articles d’investigation, a rendu compte de la mort de deux journalistes vétérans des médias d’État infectés par Covid, les jours où le bilan officiel était nul.

D’autres publications sur les réseaux sociaux ont décrit la frustration ressentie par beaucoup en tentant d’obtenir un corbillard et la difficulté d’obtenir un créneau pour la crémation dans un salon funéraire.

Lorsque CNN a visité un grand crématorium à Pékin mardi, le parking était complètement bondé, avec une longue file de voitures serpentant autour de la zone de crémation en attendant d’entrer. De la fumée s’échappait constamment des fours, tandis que des sacs mortuaires jaunes s’empilaient dans des conteneurs métalliques. .

Les membres de la famille en deuil qui faisaient la queue serraient des photos du défunt. Certains ont déclaré à CNN qu’ils attendaient depuis plus d’une journée pour incinérer leurs proches, décédés après avoir contracté Covid. Un homme a déclaré à CNN que l’hôpital où son ami est décédé était trop plein pour garder le corps, car tant de personnes y étaient mortes. Le corps de son ami a été laissé sur le sol de l’hôpital, a-t-il dit.

Dans les magasins voisins vendant des articles funéraires, une fleuriste a déclaré qu’elle était en rupture de stock et un propriétaire de dépanneur a déclaré que les affaires n’avaient jamais été aussi occupées.

Dans de nombreuses régions du pays, les crématoriums ont également du mal à faire face à un afflux de corps, selon des images des médias sociaux.

À l’extérieur d’un hôpital de Pékin désigné pour les patients de Covid, un flux constant de patients âgés en fauteuil roulant est entré dans l’établissement lors de la visite de CNN mardi. Un homme à l’extérieur de l’hôpital a déclaré que l’espace manquait et qu’il avait dû y aller la nuit précédente pour inscrire son membre âgé de la famille pour un lit.

Un travailleur en tenue de protection contre les matières dangereuses, qui triait des sacs jaunes de déchets médicaux, a déclaré qu’il avait travaillé des heures supplémentaires le soir pour faire face à l’afflux de patients Covid. “Il y a beaucoup de personnes âgées en particulier”, a-t-il déclaré.

Des patients âgés de Covid souffrant de maladies sous-jacentes mouraient chaque jour, a déclaré le travailleur.

La Chine a signalé moins de décès de Covid depuis la suppression du zéro-Covid. CNN voit une histoire différente

Face au scepticisme croissant selon lequel il minimise les décès de Covid, le gouvernement chinois a défendu l’exactitude de son décompte officiel en révélant qu’il avait mis à jour sa méthode de comptage des décès causés par le virus.

Selon les dernières directives de la Commission nationale de la santé, seuls ceux dont le décès est causé par une pneumonie et une insuffisance respiratoire après avoir contracté le virus sont classés comme décès par Covid, a déclaré mardi Wang Guiqiang, un médecin spécialiste des maladies infectieuses, lors d’une conférence de presse.

Les personnes réputées décédées des suites d’une autre maladie ou d’une affection sous-jacente, comme en cas de crise cardiaque, ne seront pas comptées comme un décès par virus, même si elles étaient atteintes de Covid à l’époque, a-t-il déclaré.

Commentant les critères chinois de comptage des décès de Covid mercredi, le chef des urgences de l’Organisation mondiale de la santé, Michael Ryan, a déclaré que la définition était “assez étroite”.

“Les personnes qui meurent de Covid meurent de nombreuses défaillances de systèmes (d’organes) différents, compte tenu de la gravité de l’infection”, a déclaré Ryan. «Donc, limiter un diagnostic de décès de Covid à une personne avec un test positif de Covid et une insuffisance respiratoire sous-estimera largement le véritable nombre de morts associé à Covid.»

Selon Wang, le médecin chinois, le changement de définition a été rendu nécessaire par la nature bénigne d’Omicron, qui est différente de la souche Wuhan au début de la pandémie, lorsque la plupart des patients sont décédés d’une pneumonie et d’une insuffisance respiratoire.

Mais Jin Dongyan, virologue à l’Université de Hong Kong, a souligné qu’il s’agit plus ou moins des mêmes critères stricts que les autorités chinoises ont utilisés pour comptabiliser les décès de Covid depuis le début.

La définition n’a été que légèrement élargie en avril cette année pour inclure certains patients de Covid décédés de conditions sous-jacentes lors du verrouillage de Shanghai afin de justifier les restrictions draconiennes, a déclaré Jin.

Lors de l’épidémie de Shanghai de mars à mai, les responsables de la ville ont signalé 588 décès de Covid parmi quelque 600 000 infections. Mais une fois le verrouillage de la ville levé, le nombre de morts à l’échelle nationale est resté à zéro pendant les six mois suivants, malgré le nombre d’infections atteignant des centaines de milliers. Puis, fin novembre, Pékin a annoncé que trois octogénaires étaient morts de conditions sous-jacentes avec Covid, tout comme la ville a intensifié ses propres restrictions Covid au milieu d’une épidémie qui s’élargit.

Selon Jin, ces incohérences révèlent que la méthode chinoise de comptage des décès de Covid est « entièrement subjective ». “Les données sur les décès ont été trompeuses depuis le début”, a-t-il déclaré.

Compter les décès de Covid par rapport aux décès avec Covid est un sujet de débat dans le monde entier depuis le début de la pandémie, a déclaré Ben Cowling, professeur d’épidémiologie à l’Université de Hong Kong.

La plupart des pays, y compris les États-Unis, ont décidé qu’il était trop difficile d’évaluer chaque décès pour savoir si Covid était un facteur, et ont compté les décès avec Covid dans leur bilan officiel, a déclaré Cowling.

Mais il a souligné que le débat sur la façon de compter les décès de Covid serait éclipsé par un problème plus important en Chine – à savoir, il y a très peu de tests PCR effectués après que le gouvernement a annulé les tests de masse.

«Nous savons qu’il y a déjà beaucoup, beaucoup de décès de Covid. Et ceux-ci ne sont pas comptés avec la méthode chinoise ou avec la méthode américaine, car les tests ne sont pas effectués », a-t-il déclaré.

“La réduction substantielle des tests aurait un effet plus important sur les statistiques de décès que nous allons voir dans les un à deux mois à venir.”