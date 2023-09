La Chine mobilise le pays pour surveiller les espions étrangers et offre de grosses récompenses en espèces

La nouvelle loi chinoise sur le contre-espionnage, en vigueur depuis seulement quelques mois, progresse à un rythme soutenu alors que Pékin arme ses citoyens pour qu’ils signalent les cas suspects d’agents étrangers et de réseaux d’espionnage occidentaux – offrant même de grosses récompenses en espèces pour les pourboires réussis.

« Les responsables chinois affirment vouloir promouvoir le tourisme et stimuler l’économie, mais [Chinese President] Xi Jinping est obsédé par la sécurité, comme le sont souvent les dictateurs », a déclaré à Fox News Digital Gordon Chang, chercheur principal au Gatestone Institute et auteur de « The Coming Collapse of China ».

« Pour imposer sa vision maoïste à la Chine, Xi Jinping coupe les liens avec le monde et favorise la xénophobie », a-t-il ajouté. « La campagne de signalement sur les espions étrangers correspond tout à fait à l’ambiance de la Chine des années 1950. »

Selon le Centre national de contre-espionnage et de sécurité, la nouvelle loi élargit « la définition de l’espionnage de la couverture des secrets d’État et des renseignements à tout document, donnée, matériel ou élément lié à la sécurité nationale intérêts, sans définir de termes. » La loi « élargit également la portée de la RPC [People’s Republic of China] loi contre-espionnage. »

La Chine arrête un travailleur militaire et industriel accusé d’espionnage pour le compte de la CIA

En août, la Chine aurait arrêté un individu accusé d’avoir fourni des informations à la CIA et l’aurait détenu pour espionnage. Les déclarations officielles n’ont identifié le suspect que sous le nom de famille « Zeng » et affirment que l’individu a noué une relation de travail avec un responsable américain, échanger des informations confidentielles contre des paiements financiers.

Des rapports indiquent que les services de renseignement chinois ont affirmé que Zeng, 52 ans, avait rencontré le fonctionnaire alors qu’il étudiait à l’étranger en Italie pour son employeur, affirmant que Zeng était en contact avec un membre de la CIA.

L’agence chinoise de renseignement, de sécurité et de police secrète, le ministère de la Sécurité d’État, a appelé ses citoyens à défendre activement le pays contre les efforts d’espionnage.

Les responsables chinois ont ouvert un compte WeChat doté d’un bouton « signalement » et contenant des articles sur la manière d’avertir les autorités des menaces à la sécurité nationale, avec un rapport accusant Washington d’avoir « exagéré la menace chinoise ». D’autres articles couvrent des cas impliquant de l’espionnage par les États-Unis.

LES ENTREPRISES AMÉRICAINES OPÉRANT EN CHINE SONT CONFRONTÉES À DE NOUVEAUX RISQUES EN VERTU DE LA LOI MISE À JOUR DE LA RPC, DÉCLARE DES RESPONSABLES DU RENSEIGNEMENT

Le Bureau a également lancé une campagne qui encourage les gens à signaler les activités d’espionnage sous le fameux slogan « Il est de la responsabilité de chacun de maintenir la sécurité nationale ». Le hashtag « Espionnage découvert, composez le 12339 » a été vu plus de 310 millions de fois sur Weibo. Pour aider les gens à reconnaître les comportements suspects, le Bureau de la sécurité de l’État a publié des affiches clairement destinées à attraper les « espions étrangers ».

Les utilisateurs dans la section commentaires encouragent cet effort, se rappelant la récompense de plus de 100 000 yuans (13 700 dollars) et louant la « prévention et la répression des crimes d’espionnage ».

Pour accompagner la campagne, des affiches de dessins animés sont apparues demandant aux gens de se méfier des espions. L’une des affiches représente un homme prenant des photos d’activités militaires, une main montrant une carte qui semble identifier une base militaire et deux mains échangeant une carte mémoire électronique contre de l’argent. Le texte sur l’affiche se lit comme suit : « Un militaire amateur ou un poste d’observation d’espion ? ». Une autre affiche montre un consultant distribuant une carte de visite sur laquelle est imprimé « Peter » et semblant offrir de l’argent à une personne en échange d’informations sur l’industrie aérospatiale chinoise.

Les efforts de contre-espionnage ne visent pas uniquement les adultes. Les médias d’État chinois rapportent que « plusieurs régions du pays ont renforcé l’éducation sur la loi contre-espionnage sous différentes formes, y compris une formation régulière sur la théorie de la sécurité nationale et d’autres moyens pour permettre au public de comprendre l’importance du contre-espionnage ».

La Chine ne craint pas seulement les fuites d’informations hors du pays, elle s’attaque également à « l’influence étrangère » à l’intérieur de ses frontières. Les premières conférences TED depuis le début de la pandémie de COVID ont été annulées après que la police a exprimé ses inquiétudes concernant les liens avec une organisation étrangère. Les sujets abordés comprenaient la nanomédecine, le harcèlement et l’art.

Un chroniqueur du Washington Post dénonce le manque de résultats de l’administrateur de Biden sur la Chine, malgré un engagement fréquent

Le journal chinois Global Times a répondu à l’attention des médias mondiaux concernant l’événement annulé, en déclarant que « les États-Unis et l’Occident tentent de ternir l’image nationale de la Chine et de semer la panique parmi la population en diffamant la Chine », alors qu’ils sont confrontés aux efforts intensifiés de la Chine pour sauvegarder la sécurité nationale.

« La Chine n’est sûre pour aucun étranger », a prévenu Chang. « Parmi les étrangers, seuls les Japonais sont actuellement plus à risque que les Américains. Les organes de propagande du Parti communiste ciblent désormais ces deux pays, sans relâche et de manière malveillante. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Les Chinois fuient désormais la Chine, c’est donc un indice pour les autres », a ajouté Chang. « Tout le monde devrait fuir tant qu’il le peut. »

Madeline Coggins et Timothy Nerozzi de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.