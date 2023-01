La Chine minimise les risques liés au COVID alors que les voyages du Nouvel An lunaire battent leur plein

Les gens à travers la Chine se sont entassés dans les trains et les bus pour l’une de ses journées de voyage les plus chargées depuis des années vendredi, alimentant les craintes de nouvelles poussées dans une épidémie de COVID-19 qui fait rage et qui, selon les responsables, a atteint son apogée.

Dans des commentaires rapportés par les médias d’État jeudi soir, le vice-Premier ministre Sun Chunlan a déclaré que le virus était à un niveau “relativement bas”, tandis que les responsables de la santé ont déclaré que le nombre de patients COVID hospitalisés et dans des conditions critiques était en baisse.

Mais il y a des doutes répandus sur le récit officiel de la Chine d’une épidémie qui a submergé les hôpitaux et les salons funéraires depuis que Pékin a abandonné les contrôles stricts du COVID et les tests de masse le mois dernier.

LES CAS CHINOIS DE COVID ONT «ATTEINT» L’AVENEMENT DU NOUVEL AN LUNAIRE, DISENT LES AUTORITÉS DE L’ÉTAT

Ce revirement politique, qui a suivi des protestations historiques contre les sévères restrictions anti-virus du gouvernement, a déclenché le COVID sur une population de 1,4 milliard qui avait été largement protégée de la maladie depuis son apparition dans la ville de Wuhan fin 2019.

Certains experts de la santé s’attendent à ce que plus d’un million de personnes meurent de la maladie en Chine cette année, la société britannique de données sur la santé Airfinity prévoyant que les décès par COVID pourraient atteindre 36 000 par jour la semaine prochaine.

“Récemment, la pandémie globale dans le pays est à un niveau relativement bas”, a déclaré Sun dans des commentaires rapportés par l’agence de presse officielle Xinhua.

“Le nombre de patients critiques dans les hôpitaux diminue régulièrement, bien que la mission de sauvetage soit toujours lourde.”

Elle s’est exprimée à la veille de l’une des journées de voyage les plus frénétiques en Chine depuis le début de la pandémie, alors que des millions de citadins se rendent dans leur ville natale pour les vacances du Nouvel An lunaire qui commencent officiellement samedi.

Plus de 2 milliards de voyages devraient avoir lieu à travers la Chine entre le 7 janvier et le 15 février, selon les estimations du gouvernement.

“Envie de rentrer à la maison”

Des passagers enthousiastes chargés de bagages et de boîtes de cadeaux sont montés à bord des trains vendredi, en direction de réunions de famille tant attendues.

“Tout le monde a hâte de rentrer chez lui. Après tout, nous n’avons pas vu nos familles depuis si longtemps”, a déclaré à Reuters un homme de 30 ans du nom de Li à la gare de l’ouest de Pékin.

Mais pour d’autres, la fête est un rappel d’êtres chers perdus.

Gu Bei, une écrivaine de Shanghai, a déclaré sur la plateforme de médias sociaux Weibo qu’elle avait attendu près de deux semaines pour faire incinérer sa mère et que le salon funéraire ne pouvait pas lui dire quand le service serait prévu.

Le régulateur chinois de l’Internet a déclaré cette semaine qu’il censurerait toute “fausse information” sur la propagation du virus qui pourrait provoquer un sentiment “sombre” pendant les festivités du Nouvel An lunaire.

“J’ai entendu dire qu’aucun mot sombre et sombre n’était autorisé pendant la nouvelle année. Alors laissez-moi pleurer ma mère maintenant”, a déclaré Gu dans son message, qui ne précisait pas la cause du décès de sa mère.

Les dépenses des salons funéraires pour des articles allant des sacs mortuaires aux fours de crémation ont augmenté dans de nombreuses provinces, selon des documents, l’une des nombreuses indications du bilan mortel de COVID.

La Chine a déclaré que près de 60 000 personnes atteintes de COVID sont décédées à l’hôpital entre le 8 décembre et le 12 janvier. Cependant, ce bilan exclut ceux qui sont décédés à la maison, et certains médecins ont déclaré qu’ils étaient découragés de mettre COVID sur les certificats de décès.

LES MÉDECINS EN CHINE DÉCOURAGENT DE CITER LE COVID COMME RAISON POUR LA MORT DES PATIENTS AU CŒUR DE L’ÉPIDÉMIE

Demande refoulée

Le président Xi Jinping a déclaré cette semaine qu’il était préoccupé par un afflux de voyageurs dans les zones rurales où les systèmes médicaux sont faibles, et que la protection des personnes âgées – dont beaucoup ne sont pas complètement vaccinées – était une priorité absolue.

La directrice de la vaccination de l’Organisation mondiale de la santé, Kate O’Brien, a félicité la Chine vendredi pour avoir fait des progrès rapides dans la vaccination des personnes âgées avec des injections et des rappels COVID depuis la levée des contrôles antivirus le mois dernier.

Cependant, elle a ajouté que certaines personnes âgées avaient “du mal” à comprendre les changements de sa politique de vaccination puisqu’il leur avait été précédemment conseillé de ne pas se protéger.

Un rapport de l’OMS publié jeudi a indiqué que la Chine avait signalé une forte augmentation des hospitalisations pour COVID au cours de la semaine jusqu’au 15 janvier, au plus haut depuis le début de la pandémie. Les hospitalisations ont augmenté de 70% par rapport à la semaine précédente pour atteindre 63 307, selon l’OMS, citant des données soumises par Pékin.

Mais lors d’une conférence de presse jeudi, les responsables de la santé ont déclaré que le nombre de patients COVID se présentant à l’hôpital avait culminé avec plus de 40% de personnes en moins traitées avec des conditions critiques le 17 janvier par rapport à un pic le 5 janvier.

Alors que la réouverture de la Chine a été chaotique, les investisseurs espèrent que cela contribuera à relancer son économie de 17 billions de dollars, en plaçant des paris qui ont porté les actions chinoises et sa devise en yuan à des sommets de plusieurs mois.

“Les marchés anticipent largement qu’une poussée de la demande refoulée sera déclenchée par la réouverture de l’économie chinoise”, ont déclaré les analystes de Nomura dans une note.

Ils ont averti qu’une baisse de la richesse des ménages et une augmentation du chômage des jeunes, une gueule de bois après des années de confinement et de restriction des déplacements, pourraient tempérer le rebond.

Alors que les vols internationaux se font rares, les touristes chinois, un pilier de l’industrie mondiale du commerce de détail et du voyage, recommencent à voyager.

Les centres commerciaux de Macao à Bangkok visent à les attirer avec des affichages de lanternes rouges et des danses spéciales pour marquer l’année du lapin – et des rabais importants.

Les dépenses chinoises en voyages ont atteint 255 milliards de dollars en 2019, ce qui représente 33% des dépenses sur le marché mondial des biens personnels de luxe, selon les estimations du cabinet de conseil Bain.