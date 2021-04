La CHINE travaille actuellement à la construction d ‘«armes de contre-espace» qui agiraient en opposition directe aux avions appartenant aux États-Unis en «aveuglant» éventuellement leurs capteurs.

Le bureau du directeur du renseignement national a publié un rapport détaillant les efforts déployés par l’armée chinoise qui pourraient égaler sinon dépasser la technologie américaine actuelle dans les années à venir.

La Chine augmente son programme spatial qui dépassera probablement celui des États-Unis d’ici 2022 Crédit: AP: Associated Press

La Chine « a des capacités d’armes contre-spatiales » qui pourraient potentiellement « aveugler » les capteurs des avions américains Crédit: AFP

Le rapport d’évaluation globale des risques, publié par le bureau du directeur, déclare que l’armée chinoise, l’Armée populaire de libération, élargit ses objectifs spatiaux ambitieux et récolte des avantages économiques majeurs entre-temps.

Pékin « a des capacités d’armes contre-spatiales » qui permettront au pays « d’obtenir les avantages militaires, économiques et de prestige que Washington a acquis grâce au leadership spatial ».

«Pékin continue d’entraîner ses éléments militaires de l’espace et de déployer de nouvelles armes antisatellites destructrices et non destructives basées au sol et dans l’espace», poursuit le rapport.

La Chine, qui possède déjà des missiles et des lasers antisatellites au sol, « a probablement l’intention de masquer ou d’endommager des capteurs optiques sensibles basés dans l’espace », a émis l’hypothèse du rapport.

Le pays travaille à égalité avec celui des États-Unis sinon dépasse ses mesures spatiales Crédits: Getty – Contributeur

Le rapport du National Intelligence prédit que la Chine sera en mesure d’avoir une station spatiale opérationnelle dès 2022 Crédit: EPA

Le rapport du National Intelligence prédit que la Chine pourra avoir sa propre station spatiale opérationnelle en orbite terrestre basse entre 2022 et 2024.

Après cela, le rapport théorise que le pays mènera des missions d’exploration sur la lune, dans le but d’établir une station de recherche robotique sur la surface lunaire.

Le pays « poursuivra ses efforts pangouvernementaux pour étendre l’influence de la Chine, saper celle des États-Unis », indique le rapport.

Il « creusera des clivages entre Washington et ses alliés et partenaires, et encouragera de nouvelles normes internationales qui favorisent le système autoritaire chinois ».

« Les dirigeants chinois chercheront probablement, cependant, des opportunités tactiques pour réduire les tensions avec Washington lorsque ces opportunités conviennent à leurs intérêts », poursuit le rapport.

Le rapport sur les risques indique également que la Chine maintiendra ses «politiques d’innovation et industrielles majeures» dans un effort pour moderniser ses forces armées et assurer la croissance économique.

« Pékin considère les relations de plus en plus compétitives entre les États-Unis et la Chine comme faisant partie d’un changement géopolitique historique et considère les mesures économiques de Washington contre Pékin depuis 2018 comme faisant partie d’un effort plus large des États-Unis pour contenir l’essor de la Chine. »

Dans l’ensemble, le rapport allègue que la Chine renforce ses efforts militaires, économiques, technologiques et diplomatiques pour «garantir ce qu’elle considère comme son territoire et sa prééminence régionale, et poursuivre la coopération internationale aux dépens de Washington».

Plus troublant encore, le rapport affirme que la Chine prévoit de « doubler au moins la taille de son stock nucléaire ».

« La Chine est en train de construire une force de missiles nucléaires plus importante et de plus en plus capable, plus résistante, plus diversifiée et en état d’alerte plus élevée que par le passé », a conclu le rapport.

Cela comprend «des systèmes de missiles nucléaires conçus pour gérer l’escalade régionale et assurer une capacité de seconde frappe intercontinentale».