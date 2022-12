La Chine mettra fin à la quarantaine COVID pour les arrivées internationales à partir du 8 janvier | Nouvelles du monde

La Chine doit lever l’obligation pour les voyageurs internationaux de se mettre en quarantaine à partir du 8 janvier lors de la dernière pause de sa politique zéro-COVID après les manifestations.

La règle, qui exige que les arrivées soient mises en quarantaine pendant cinq jours dans un hôtel et trois jours à la maison, a déjà été réduite par rapport aux exigences précédentes pour mettre en quarantaine jusqu’à trois semaines.

Lorsque l’exigence sera levée le mois prochain, les voyageurs à Chine aura encore besoin d’un négatif COVID-19[feminine] test 48 heures avant le départ, a indiqué la commission de la santé.

Le gouvernement a considérablement reculé sur les politiques restrictives de verrouillage du COVID-19 au cours des dernières semaines après des protestation publique fin novembre.

Le changement a été effectué dans le cadre d’une dégradation plus large du risque posé par le virus dans le pays alors que l’économie s’affaiblissait et que le public chinois se lassait des verrouillages stricts.

À la suite du retour en arrière, les autorités ont estimé que 250 millions de personnes auraient probablement contracté le virus au cours des 20 premiers jours de décembre, ont montré des notes divulguées.

La semaine dernière, la plus grande ville de Chine, Shanghai, avait 5,43 millions de cas positifs parmi ses 25 millions d’habitants.

Des millions pourraient mourir en raison du nombre relativement faible de personnes entièrement vaccinées dans le pays.

Mais le nombre réel de cas positifs peut ne pas être révélé car les cas asymptomatiques sont n’est plus enregistré par les officiels chinois.

La deuxième plus grande économie du monde avait effectivement été coupée du monde pendant près de trois ans. Une interdiction effective du tourisme international était en place depuis début 2020.

Le dernier changement de politique ouvre la voie à une plus grande reprise économique, une fois la vague d’infections passée.

Li Keqiang, le Premier ministre chinois et sa deuxième personne la plus puissante, avait publiquement reconnu le préjudice financier causé par la pandémie et a déclaré que l’assouplissement des règles strictes de verrouillage aider l’économie à “reprendre”.

La Chine s’était engagée à améliorer l’économie l’année prochaine, après le ralentissement de la croissance en raison des fermetures prolongées, et les économistes ont signalé avoir vu des signaux de concentration sur l’augmentation du produit intérieur brut, une mesure de l’activité économique.

Les ventes au détail avaient chuté de près de 6 % au cours de l’année jusqu’en novembre, pire que prévu par les analystes. L’économie est en passe de manquer son objectif de croissance annuelle de 5,5 %, un objectif déjà le plus bas depuis des décennies.

La Chine a réussi à éviter les vagues d’infections subies par presque tous les pays du monde grâce à son programme de confinement strict.