La Chine met sur liste noire l’ancien secrétaire américain au Commerce Ross et d’autres responsables dans une réponse tacite aux restrictions imposées à Hong Kong

La liste des sanctions comprend Wilbur Ross, qui a été secrétaire au Commerce pendant la guerre commerciale du président Donald Trump contre Pékin. L’année dernière, Ross a appelé la Chine « la principale menace militaire et économique » en Asie.

Parmi les autres Américains figurant sur la liste noire figurent Carolyn Bartholomew, chef de la Commission d’examen économique et de sécurité américano-chinoise, Jonathan Stivers, ancien directeur du personnel de la Commission exécutive du Congrès sur la Chine, DoYun Kim, chercheur au National Democratic Institute for International Affairs, ainsi qu’Adam King, directeur de programme principal. à l’Institut républicain international, et Sophie Richardson, directrice de la Chine à Human Rights Watch (HRW).

La réponse de la Chine a également mis sur liste noire le Conseil démocratique de Hong Kong (HKDC), un groupe basé à Washington qui soutient les manifestations anti-Pékin dans la ville autonome de Chine.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a expliqué que les sanctions ont été appliquées en réponse directe aux actions hostiles des États-Unis contre la répression des manifestations à Hong Kong.

« Toute tentative de forces extérieures de s’ingérer dans les affaires de Hong Kong serait aussi futile qu’une fourmi essayant de secouer un grand arbre » a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le 16 juillet, le gouvernement américain a mis en garde les entreprises américaines contre les transactions à Hong Kong, citant « des risques opérationnels, financiers, juridiques et de réputation clairs pour les entreprises multinationales ». Washington a également sanctionné sept responsables du bureau de liaison de la Chine continentale dans la ville.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a rejeté les restrictions imposées aux ressortissants et entités américains comme « sans fondement. »

« Nous ne sommes pas découragés par ces actions et nous resterons pleinement déterminés à mettre en œuvre toutes les autorités de sanctions américaines compétentes », a-t-il ajouté. a-t-elle dit, ajoutant que le déménagement est un signe de « Encore plus d’isolement de Pékin par rapport au monde ».

Le directeur général de HKDC, Samuel Chu, a appelé à être mis sur liste noire par Pékin « un insigne d’honneur », et juré que le groupe continuerait à poursuivre sa cause.

Notre déclaration complète sur la sanction de Pékin : « HKDC et six personnes aux États-Unis reconnues par le ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine pour la défense des droits de l’homme » Soutenez notre travail : https://t.co/rHCALoKAOZpic.twitter.com/15Cm2l5lM8 – HKDC – Conseil de la démocratie de Hong Kong (@hkdc_us) 23 juillet 2021

La responsable de HRW sur liste noire, Sophie Richardson, a déclaré que tout le monde « devrait être concentré sur la fin des violations des droits humains et des crimes contre l’humanité commis par le gouvernement chinois ».

Ces dernières années, les États-Unis ont imposé plusieurs séries de restrictions aux responsables et entités chinois sur des questions concernant Hong Kong, le Tibet, le Xinjiang et Taïwan. La Chine a répondu en accusant les États-Unis de violer le droit international et de s’ingérer dans ses affaires intérieures.

