La Chine met l’accent sur ses liens avec l’Asie du Sud-Est lors d’une réunion au Cambodge

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a souligné les efforts de son pays pour renforcer les liens avec les pays d’Asie du Sud-Est lors d’une réunion jeudi avec leurs ministres des Affaires étrangères, alors que Pékin cherche à étendre son influence dans la région.

Les entretiens de Wang avec de hauts diplomates de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est se sont déroulés dans un contexte de fortes tensions dans la région, à la suite de la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan, qui a exaspéré Pékin.

Le groupe a publié une déclaration ferme plus tôt dans la journée, exhortant les États-Unis et la Chine à faire preuve de “retenue maximale” à la suite de la visite et à “s’abstenir de toute action provocatrice”.

La Chine revendique l’île autonome de Taïwan comme son territoire et s’oppose à tout engagement des responsables taïwanais avec des gouvernements étrangers.

Dans son allocution d’ouverture, M. Wang n’a pas mentionné la situation mais a plutôt souligné comment la Chine et les pays de l’ASEAN avaient renforcé leur coopération ces dernières années.

“Nous avons sauvegardé l’oasis de paix face aux turbulences de la situation sécuritaire internationale”, a-t-il déclaré.

L’ASEAN est composée du Brunei, du Cambodge, de l’Indonésie, du Laos, de la Malaisie, du Myanmar, des Philippines, de Singapour, de la Thaïlande et du Vietnam.

La Chine est devenue l’un des plus grands prêteurs aux pays en développement grâce à son initiative “la Ceinture et la Route” visant à développer le commerce en construisant des ports, des chemins de fer et d’autres infrastructures à travers l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient jusqu’en Europe.

Cela a incité Pékin à utiliser la dette pour obtenir un effet de levier politique, mais les responsables chinois nient cela.

Lors des réunions de Phnom Penh, M. Wang a promis que la Chine continuerait à “s’efforcer de promouvoir un développement de haute qualité, de construire un nouveau modèle de développement, de donner un plus grand élan à la reprise et au développement économiques régionaux et mondiaux et d’offrir davantage d’opportunités de développement aux pays de l’ASEAN”.

Hun Sen, le Premier ministre du Cambodge, hôte cette année des réunions de l’ASEAN et l’un des pays les plus pro-chinois du groupe, a rencontré individuellement Wang mercredi.

Lors de la rencontre avec Hun Sen, Wang a réitéré que “la Chine est disposée à travailler avec le Cambodge pour sauvegarder leurs intérêts respectifs en matière de souveraineté, de sécurité et de développement”, a rapporté l’agence de presse chinoise Xinhua.

Le rapport n’a pas fourni plus de détails, mais la Chine et le Cambodge ont lancé en juin un projet d’expansion du port naval, ce qui a fait craindre aux États-Unis et à d’autres qu’il pourrait donner à Pékin un avant-poste militaire stratégiquement important dans le golfe de Thaïlande.

En 2019, Hun Sen aurait accordé à la Chine le droit d’établir une base militaire sur la base navale de Ream, mais l’a longtemps nié, affirmant que la Constitution cambodgienne interdit les installations militaires étrangères.

En novembre, les États-Unis ont sanctionné deux hauts responsables de la défense cambodgienne pour des allégations de corruption liées au financement de la construction de la base de Ream, et la Chine a accusé Washington de mener une campagne de diffamation.

Lors de sa rencontre avec Wang, Xinhua a rapporté que Hun Sen avait déclaré qu’une amitié “à toute épreuve” s’était développée, qui “obtenait des résultats fructueux de la construction conjointe de la Ceinture et de la Route, qui ont apporté d’énormes avantages à leurs peuples”.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov devaient tenir des réunions séparées plus tard dans la journée avec le groupe de l’ASEAN.

Lors d’une réunion séparée avec les ministres de l’ASEAN qui a réuni Wang avec le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin et le ministre japonais des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa, Yoshimasa a souligné que l’invasion russe de l’Ukraine avait eu des effets considérables au-delà de l’Europe, ce qui, selon lui, l’a rendu encore plus plus difficile pour les économies de se remettre de la pandémie de coronavirus.

“L’agression de la Russie contre l’Ukraine a donné lieu à de nombreux défis, notamment la flambée des prix de l’énergie, de la nourriture et d’autres produits de base, ainsi que des perturbations de la chaîne d’approvisionnement”, a-t-il déclaré. “Je pense que le moment est venu de relever ces défis de manière coordonnée, et il est encore plus important de maintenir et de renforcer l’ordre international libre et ouvert fondé sur l’état de droit”.

David Rising, l’Associated Press