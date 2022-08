La Chine met fin aux relations climatiques et militaires après la visite de Pelosi à Taiwan

PÉKIN –

La Chine a déclaré vendredi qu’elle annulait ou suspendait le dialogue avec les États-Unis sur une série de questions allant du changement climatique aux relations militaires et aux efforts anti-drogue en représailles à une visite cette semaine à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

Les mesures, qui interviennent au milieu des relations cratérisées entre Pékin et Washington, sont les dernières d’une série de mesures promises destinées à punir les États-Unis pour avoir permis que la visite de l’île qu’ils revendiquent comme leur propre territoire, soit annexée par la force si nécessaire. La Chine a lancé jeudi des exercices militaires menaçants dans six zones juste au large des côtes de Taiwan qui, selon elle, se poursuivront jusqu’à dimanche.

Des missiles ont également été tirés au-dessus de Taïwan, ont déclaré des responsables de la défense aux médias officiels. La Chine s’oppose à ce que l’île autonome ait ses propres contacts avec des gouvernements étrangers, mais sa réponse à la visite de Pelosi a été inhabituellement bruyante.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le dialogue entre les commandants régionaux américains et chinois et les chefs des départements de la défense serait annulé, ainsi que les discussions sur la sécurité maritime militaire.

La coopération sur le retour des immigrants illégaux, les enquêtes criminelles, la criminalité transnationale, les drogues illicites et le changement climatique sera suspendue, a indiqué le ministère.

La Chine a déclaré vendredi que plus de 100 avions de combat et 10 navires de guerre avaient pris part aux exercices militaires à tir réel entourant Taïwan au cours des deux derniers jours, tout en annonçant des sanctions principalement symboliques contre la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, et sa famille lors de sa visite à Taïwan plus tôt cette la semaine.

L’agence de presse officielle Xinhua a déclaré vendredi que des chasseurs, des bombardiers, des destroyers et des frégates étaient tous utilisés dans ce qu’elle a appelé des “opérations de blocage conjointes”.

Le Eastern Theatre Command de l’armée a également tiré de nouvelles versions de missiles qui, selon lui, ont touché des cibles non identifiées dans le détroit de Taiwan “avec précision”.

La Rocket Force a également tiré des projectiles au-dessus de Taïwan dans le Pacifique, ont déclaré des officiers militaires aux médias d’État, dans une augmentation majeure des menaces de la Chine d’attaquer et d’envahir l’île.

Les exercices, que Xinhua a décrits comme étant organisés à une “échelle sans précédent”, sont la réponse la plus stridente de la Chine à la visite de Pelosi. L’orateur est le politicien américain le plus haut gradé à s’être rendu à Taiwan en 25 ans.

Le dialogue et les échanges entre la Chine et les États-Unis, en particulier sur les questions militaires et les échanges économiques, ont généralement été au mieux interrompus. Le changement climatique et la lutte contre le commerce de drogues illégales telles que le fentanyl étaient cependant des domaines dans lesquels ils avaient trouvé une cause commune, et la suspension de la coopération de Pékin pourrait avoir des implications importantes pour les efforts visant à progresser sur ces questions.

La Chine et les États-Unis sont les 1er et 2e pollueurs climatiques au monde, produisant ensemble près de 40 % de toutes les émissions de combustibles fossiles. Leurs principaux diplomates climatiques, John Kerry et Xie Zhenhua, ont entretenu une relation cordiale qui remonte à l’accord de Paris sur le climat, rendue possible par une percée négociée entre les deux et d’autres.

La Chine, sous l’impulsion de Kerry, s’est engagée lors du sommet mondial des Nations Unies sur le climat l’année dernière à Glasgow à travailler avec les États-Unis “de toute urgence” pour réduire les émissions nuisibles au climat, mais Kerry n’a pas été en mesure de la persuader d’accélérer de manière significative l’abandon du charbon par la Chine.

Sur la côte chinoise en face de Taïwan, des touristes se sont rassemblés vendredi pour tenter d’apercevoir tout avion militaire se dirigeant vers la zone d’exercice.

On entendait des avions de combat voler au-dessus de la tête et des touristes prenant des photos scandaient “Reprenons Taïwan”, regardant dans les eaux bleues du détroit de Taïwan depuis l’île de Pingtan, un site pittoresque populaire de la province du Fujian.

La visite de Pelosi a suscité des émotions parmi le public chinois, et la réponse du gouvernement « nous fait sentir que notre patrie est très puissante et nous donne confiance que le retour de Taïwan est la tendance irrésistible », a déclaré Wang Lu, un touriste de la province voisine du Zhejiang.

La Chine est un “pays puissant et elle ne permettra à personne d’offenser son propre territoire”, a déclaré Liu Bolin, un lycéen en visite sur l’île.

Sa mère, Zheng Zhidan, était un peu plus circonspecte.

“Nous sommes compatriotes et nous espérons vivre en paix”, a déclaré Zheng. “Nous devrions vivre en paix les uns avec les autres.”

L’insistance de la Chine sur le fait que Taïwan est son territoire et sa menace d’utiliser la force pour la placer sous son contrôle ont figuré en bonne place dans la propagande du Parti communiste au pouvoir, le système éducatif et les médias entièrement contrôlés par l’État pendant plus de sept décennies depuis que les parties étaient divisées au milieu de la société civile. guerre en 1949.

Les résidents de Taiwan sont majoritairement favorables au maintien du statu quo de l’indépendance de facto et rejettent les demandes de la Chine pour que l’île s’unifie avec le continent sous contrôle communiste.

Vendredi matin, la Chine a envoyé des navires militaires et des avions de guerre à travers la ligne médiane du détroit de Taiwan, a déclaré le ministère taïwanais de la Défense, traversant ce qui avait été pendant des décennies une zone tampon non officielle entre la Chine et Taiwan.

Cinq des missiles tirés par la Chine depuis le début des exercices militaires jeudi ont atterri dans la zone économique exclusive du Japon au large de Hateruma, une île située à l’extrême sud des îles principales du Japon, a déclaré le ministre japonais de la Défense Nobuo Kishi. Il a déclaré que le Japon avait protesté contre les atterrissages de missiles en Chine, les qualifiant de “menaces graves pour la sécurité nationale du Japon et la sécurité du peuple japonais”.

Le ministère japonais de la Défense a déclaré plus tard qu’il pensait que quatre autres missiles tirés depuis la côte sud-est de la Chine du Fujian avaient survolé Taïwan.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré vendredi que les exercices militaires chinois visant Taïwan représentaient un “grave problème” qui menace la paix et la sécurité régionales.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré que les actions de la Chine étaient conformes au “droit international et aux pratiques internationales”, bien qu’elle n’ait fourni aucune preuve.

“En ce qui concerne la zone économique exclusive, la Chine et le Japon n’ont pas effectué de délimitation maritime dans les eaux concernées, il n’existe donc pas de ZEE du Japon”, a déclaré Hua aux journalistes lors d’un point de presse quotidien.

À Tokyo, où Pelosi termine son voyage en Asie, elle a déclaré que la Chine ne pouvait pas empêcher les responsables américains de se rendre à Taïwan. Kishida, s’exprimant après le petit-déjeuner avec Pelosi et sa délégation au Congrès, a déclaré que les lancements de missiles devaient être “arrêtés immédiatement”.

La Chine a déclaré avoir convoqué des diplomates européens dans le pays pour protester contre les déclarations publiées par les pays industrialisés du Groupe des Sept et l’Union européenne critiquant les exercices militaires chinois autour de Taïwan.

Son ministère des Affaires étrangères a déclaré vendredi que le vice-ministre Deng Li avait fait des “représentations solennelles” sur ce qu’il a appelé “une ingérence gratuite dans les affaires intérieures de la Chine”.

Deng a déclaré que la Chine “empêcherait le pays de se séparer avec la plus grande détermination, en utilisant tous les moyens et à tout prix”.

Le ministère a déclaré que la réunion s’était tenue jeudi soir mais n’a donné aucune information sur les pays qui y ont participé. Plus tôt jeudi, la Chine a annulé une réunion des ministres des Affaires étrangères avec le Japon pour protester contre la déclaration du G7 selon laquelle rien ne justifiait les exercices.

Les deux ministres assistaient à une réunion de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est au Cambodge.

La Chine a promu le soutien étranger qu’elle a reçu pour sa réponse à la visite de Pelosi, principalement de la part d’autres États autoritaires tels que la Russie, la Syrie et la Corée du Nord.

La Chine avait précédemment convoqué l’ambassadeur américain Nicholas Burns pour protester contre la visite de Pelosi. L’orateur a quitté Taïwan mercredi après avoir rencontré la présidente Tsai Ing-wen et organisé d’autres événements publics. Elle a voyagé en Corée du Sud puis au Japon. Les deux pays hébergent des bases militaires américaines et pourraient être entraînés dans un conflit impliquant Taiwan.

Les exercices chinois impliquent des troupes de la marine, de l’armée de l’air, de la force des fusées, de la force de soutien stratégique et de la force de soutien logistique, selon Xinhua.

On pense qu’ils sont les plus grands détenus près de Taïwan en termes géographiques et les plus proches à proximité – à moins de 20 kilomètres (12 miles) de l’île.

Vendredi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a qualifié les exercices d'”escalade significative” et a déclaré qu’il avait exhorté Pékin à faire marche arrière.

La loi américaine exige que le gouvernement traite les menaces contre Taïwan, y compris les blocus, comme des sujets de « grave préoccupation ».

Ces exercices font écho aux derniers grands exercices militaires chinois visant à intimider les dirigeants et les électeurs de Taiwan en 1995 et 1996.

Taïwan a mis son armée en état d’alerte et organisé des exercices de défense civile, mais l’ambiance générale est restée calme vendredi. Les vols ont été annulés ou détournés et les pêcheurs sont restés au port pour éviter les manœuvres chinoises.

Dans le port nord de Keelung, Lu Chuan-hsiong, 63 ans, profitait de sa baignade matinale jeudi, affirmant qu’il n’était pas inquiet.

“Tout le monde devrait vouloir de l’argent, pas des balles”, a déclaré Lu.



La rédactrice de l’Associated Press Ellen Knickmeyer à Washington, DC, a contribué à ce rapport