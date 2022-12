La Chine met fin au zéro covid et se prépare à une vague d’infections

Commentez cette histoire Commentaire

Il y a un mois, la ville de Shijiazhuang, dans le nord de la Chine, était en panique. Les habitants craignaient de participer involontairement à une sorte d’expérience de santé publique après être devenus la première ville où les exigences de dépistage des coronavirus ont été soudainement supprimées alors même que les cas continuaient d’augmenter. Mais l’ambiance a changé après que le gouvernement a annoncé mercredi le plus grand assouplissement national des restrictions covid depuis le début de la pandémie.

“Nous acceptons la nouvelle réalité”, a déclaré Yang Lianfang, un fonctionnaire local. Ses voisins ont même commencé à plaisanter en disant que si vous n’avez pas encore été testé positif, vous devrez peut-être travailler sur vos compétences sociales. “La réouverture est en cours et il n’y a pas de retour.”

La Chine assouplit les tests de covid et les règles de laissez-passer de santé à la suite des manifestations

Un tourbillon d’espoir, de peur et de résignation s’est emparé de la Chine depuis que le gouvernement a annoncé qu’il réduisait les exigences pour les tests PCR réguliers, montrant des laissez-passer de santé numériques et la mise en quarantaine dans des installations centralisées pour les infections même mineures – les piliers de la politique officielle de lutte contre les covid. Ce changement intervient après que le mécontentement face à un verrouillage dur et imprévisible a éclaté en la plus importante vague de désobéissance civile depuis les manifestations de la place Tiananmen en 1989.

Les responsables n’ont jamais formellement déclaré la fin du “zéro covid”, mais la nouvelle approche suggère que l’objectif sous-jacent a changé : comme la plupart du reste du monde, les autorités sont désormais principalement préoccupées par la protection des groupes vulnérables et la réduction du nombre de décès et de graves cas, plutôt que d’essayer d’arrêter complètement le virus.

Saper la joie de dire au revoir aux blocages soudains est l’inquiétude d’une vague de sortie. Un discours du conseiller gouvernemental et ancien responsable de la Commission nationale de la santé, Feng Zijian, dans lequel il a prédit que la première vague pourrait voir environ 60 % de la population infectée, a été largement diffusé jeudi.

Les experts chinois ont depuis longtemps averti que le pays risquait d’annuler les premiers succès de son approche stricte s’il s’ouvrait trop rapidement. Les verrouillages et les tests de masse ont fait en sorte que le nombre de cas et de décès en Chine était parmi les plus bas au monde. La stratégie signifie également que très peu de personnes ont été exposées au virus. Le manque d’immunité naturelle, combiné à de faibles taux de vaccination chez les personnes âgées et à un faible investissement dans les soins d’urgence, pourrait entraîner une recrudescence des infections graves et un taux de mortalité élevé.

“Une vague de sortie semble plus ou moins inévitable à ce stade”, a déclaré Christopher Beddor, directeur adjoint de la recherche sur la Chine chez Gavekal Dragonomics. « Il y a environ 25 millions de personnes de plus de 60 ans qui n’ont pas reçu une seule dose de vaccin. L’expérience de réouverture de Hong Kong indique une vague d’infections à venir, ainsi qu’une pression sur le système hospitalier dans de nombreux domaines. »

Sacs mortuaires, morgues débordées et hôpitaux chaotiques : la pandémie de Hong Kong devient critique

En novembre, des épidémiologistes chinois dirigés par Zhuo Jiatong, chef du Centre de prévention et de contrôle des maladies dans la région du Guangxi, estimaient que, si des mesures de confinement strictes avaient jusque-là sauvé 6 millions de vies, 2 millions pourraient mourir si le pays connaît le genre de vague dévastatrice d’infections qui a frappé Hong Kong plus tôt cette année.

La capacité hospitalière est également un problème. Zhong Ming, directeur adjoint de l’unité de soins intensifs de l’hôpital Zhongshan de Shanghai, a déclaré vendredi au journal The Paper que la Chine “ne devrait pas être trop optimiste” quant à l’amélioration de l’état de préparation des soins intensifs par rapport à 2020, car le nombre de cas critiques et graves dans la vague à venir pourrait être beaucoup plus élevé. Au cours des prochains mois, les gens devront « serrer les dents et persévérer », a-t-il déclaré.

Le changement d’approche a été choquant pour beaucoup en Chine après que les dirigeants, quelques semaines plus tôt, aient doublé la politique zéro covid. En revanche, la chaîne de télévision publique China Central Television a déclaré jeudi que le pays s’était “officiellement engagé sur la voie de la fin de la vie pandémique”.

L’une des raisons de ce changement brusque, a déclaré Hongshen Zhu, chercheur postdoctoral à l’Université Duke qui étudie la politique des fermetures en Chine, est que les manifestations ont changé le calcul du risque pour les responsables locaux : la stabilité sociale est devenue plus importante que l’augmentation des cas.

“Pour eux, le maintien des confinements et la poursuite du zéro covid nuisent désormais à leur survie politique tout en laissant les cas augmenter devient moins risqué puisque le nombre de cas augmentait à travers le pays”, a déclaré Zhu.

Un test pour le nouveau régime sera l’épidémie en cours à Pékin, qui possède les zones les plus à haut risque du pays, mais qui supprime toujours les blocages.

Elina Wang, une réalisatrice de documentaires qui vit dans les ruelles étroites du centre-ville, a déclaré que son quartier avait traversé quatre cycles de verrouillage juste depuis octobre, chacun légèrement moins sévère que le précédent. Celle de la semaine dernière était à peu près « symbolique », déployant des cordons en plastique fragiles et un seul ouvrier souvent absent.

Craignant la vague d’infections attendue, les habitants ont ignoré les avertissements du gouvernement contre la thésaurisation et se sont approvisionnés en antiviraux, en médecine traditionnelle chinoise et en kits de test d’antigènes, provoquant l’épuisement de nombreuses pharmacies. “Il est inutile de faire la queue”, a déclaré Wang. “C’est aussi fou que d’essayer d’acheter de la nourriture avant que la ville ne soit bouclée.”

L’assouplissement des restrictions est loin d’être uniforme. Alors que les symboles de surface du régime zéro covid – cabines de test, stations de dépistage covid dans les péages autoroutiers et nécessité omniprésente de montrer un code d’accès sanitaire vert – sont supprimés dans certaines villes, les structures sous-jacentes du système n’ont pas été entièrement démantelées.

Pourtant, pour la première fois, la responsabilité est confiée aux individus de gérer leur propre santé, une rupture avec l’époque où la médecine et les procédures de dépistage étaient presque entièrement organisées par l’État. Les cas de quarantaine à domicile doivent surveiller leur propre santé et se rendre à l’hôpital si les symptômes s’aggravent, a déclaré jeudi la Commission nationale de la santé. Les kits de tests antigéniques à domicile sont désormais promus au lieu du système centralisé de tests PCR.

Les médias d’État chinois ont également changé de façon spectaculaire. Les têtes parlantes qui ont commencé l’année avec des avertissements sur la gravité de l’omicron disent maintenant qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Le changement soudain a suscité des commentaires en colère en ligne, à la fois de la part de ceux qui pensaient que les premiers avertissements étaient exagérés et de ceux qui étaient toujours convaincus que la maladie était dangereuse.

Les partisans d’une ouverture plus rapide se sont plaints qu’il y a seulement un mois, Wu Zunyou, l’épidémiologiste en chef du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, avait mis en garde contre une série de séquelles durables de la capture d’omicron. Mais mercredi, il a déclaré que les cas moins graves pourraient se rétablir d’eux-mêmes sans soins médicaux particuliers s’ils se reposent et boivent beaucoup d’eau.

L’incertitude concernant le nouveau régime s’est manifestée à Shanghai jeudi, où des codes de santé numériques verts étaient toujours requis pour l’entrée dans les métros et les centres commerciaux. De nombreux restaurants utilisaient encore des haut-parleurs pour rappeler aux clients de scanner leurs codes à l’entrée, même s’ils n’appliquaient pas la conformité.