La Chine met fin à l’interdiction de facto des films Marvel après plus de trois ans

La Chine a mis fin à son interdiction de facto des films Marvel, avec des films de super-héros Black Panther: Wakanda Forever et Ant-Man and The Wasp: Quantumania qui verrouillent tous deux des dates de sortie surprise, après un écart de trois ans et demi qui a coûté Disney vend des centaines de millions de billets.

Les films sortiront en février, après le nouvel an chinois, marquant les premières sorties de Marvel sur le deuxième plus grand marché théâtral au monde depuis Avengers : Endgame en 2019.

Les sorties de films étrangers sont approuvées ou refusées par les régulateurs de la China Film Administration, qui fait partie du département de propagande du parti communiste chinois. Le CFA bloque régulièrement la sortie de films étrangers pour maintenir la censure et protéger l’industrie cinématographique nationale.

Le CFA n’a jamais expliqué pourquoi les films Marvel sont bloqués depuis la mi-2019. Les analystes de l’industrie cinématographique ont soulevé plusieurs raisons potentielles au fil des ans, notamment la présence de personnages LGBTQ+ et de symboles du patriotisme américain, comme la Statue de la Liberté ; l’embauche de la réalisatrice d’Eternals Chloé Zhao, qui a été critiquée pour les déclarations qu’elle a faites sur son pays d’origine lors d’entretiens ; et la tension politique croissante entre les États-Unis et la Chine.

Les films Marvel ont été des succès au box-office en Chine dans le passé : le premier Black Panther a rapporté 105 millions de dollars en Chine en 2018, tandis qu’Ant-Man et la Guêpe ont rapporté 121,2 millions de dollars la même année.

Cependant, depuis 2019, les films Black Widow, Spider-Man : No Way Home, Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Thor : Love and Thunder se sont tous vu refuser la sortie en Chine.

Il y a eu récemment des signes que la Chine se réchauffe à Hollywood, avec la suite d’Avatar de James Cameron, Avatar: The Way of Water, approuvée pour la sortie et la projection pendant les vacances du Nouvel An lunaire en Chine, qui sont généralement réservées aux films nationaux uniquement. Avatar : The Way of Water a déjà rapporté 220 millions de dollars en Chine.

En 2022, il a été rapporté que Spider-Man : Pas de retour à la maison s’est vu refuser une sortie après que la CFA ait demandé au distributeur du film, Sony, de retirer la Statue de la Liberté des scènes jugées trop « patriotiques ». L’atelier a refusé.

Doctor Strange dans le multivers de la folie était également aurait refusé une libération en raison de l’inclusion d’un personnage avec deux mères lesbiennes, et pour une scène impliquant un kiosque à journaux qui présentait les caractères chinois pour Epoch Times, un journal critique du parti communiste.

En 2015, les cinéphiles chinois auraient été contrariés par les sous-titres maladroitement traduits ajoutés à Avengers : L’Ère d’Ultron.