La Chine met fin à la quarantaine pour les voyageurs étrangers

La Chine a levé dimanche les exigences de quarantaine pour les voyageurs entrants, mettant fin à près de trois ans d’isolement auto-imposé alors même que le pays lutte contre une augmentation des cas de Covid.

Les premières personnes arrivées ont exprimé leur soulagement de ne pas avoir à subir les quarantaines exténuantes qui faisaient partie de la vie dans la Chine zéro Covid.

Et à Hong Kong, où la frontière avec la Chine continentale a été rouverte après des années de fermeture, plus de 400 000 personnes devaient voyager vers le nord dans les huit semaines à venir.

Pékin a commencé le mois dernier un démantèlement spectaculaire d’une stratégie zéro-Covid radicale qui avait imposé des quarantaines obligatoires et des verrouillages punitifs.

La politique a eu un impact énorme sur la deuxième économie mondiale et a généré un ressentiment dans toute la société qui a conduit à des manifestations à l’échelle nationale juste avant qu’elle ne soit apaisée.

A l’aéroport international de Pudong à Shanghai, une femme du nom de Pang a déclaré dimanche à l’AFP qu’elle était ravie de la facilité du voyage.

“Je pense que c’est vraiment bien que la politique ait changé maintenant, c’est vraiment humain”, a-t-elle déclaré à l’AFP.

“C’est une étape nécessaire, je pense. Covid est maintenant normalisé et après cet obstacle, tout se passera bien”, a-t-elle déclaré.

Les Chinois se sont précipités pour planifier des voyages à l’étranger après que les autorités ont annoncé le mois dernier que la quarantaine serait abandonnée, envoyant des demandes de renseignements sur les sites Web de voyage populaires monter en flèche.

Mais l’augmentation attendue du nombre de visiteurs a conduit plus d’une douzaine de pays à imposer des tests Covid obligatoires aux voyageurs de la nation la plus peuplée du monde alors qu’elle lutte contre sa pire épidémie.

La Chine a qualifié d'”inacceptables” les restrictions de voyage imposées par d’autres pays, bien qu’elle continue d’empêcher largement les touristes étrangers et les étudiants internationaux de se rendre dans le pays.

L’épidémie de Covid en Chine devrait s’aggraver à l’approche des vacances du Nouvel An lunaire ce mois-ci, au cours desquelles des millions de personnes devraient voyager des mégapoles durement touchées vers la campagne pour rendre visite à des parents plus âgés vulnérables.

Et Pékin a pris des mesures pour freiner les critiques sur son chemin chaotique hors du zéro-Covid, avec son service Weibo de type Twitter affirmant qu’il avait récemment interdit 1 120 comptes pour “infractions contre des experts et des universitaires”.

“Nous venons de sortir”

À l’aéroport de Pékin dimanche, les barrières qui séparaient autrefois les arrivées internationales et nationales ont disparu, tout comme les “grands blancs” – le personnel en combinaison de matières dangereuses fait depuis longtemps partie de la vie dans la Chine zéro-Covid.

Une femme, là pour accueillir un ami arrivant de Hong Kong, a déclaré que la première chose qu’ils feraient était de prendre un repas.

“C’est tellement génial, nous ne nous sommes pas vus depuis si longtemps”, a déclaré Wu, 20 ans, à l’AFP.

“Ils étudient là-bas, et nous pouvons nous rencontrer directement à Pékin… Cela fait un an”, a-t-elle ajouté.

À l’aéroport de Shanghai, un homme du nom de Yang qui arrivait des États-Unis a déclaré qu’il n’était pas au courant que les règles avaient changé.

“Je n’en avais aucune idée”, a-t-il déclaré à l’AFP.

“Je me considérerais extrêmement chanceux si je n’avais besoin de faire la quarantaine que pendant deux jours, il s’est avéré que je n’ai pas du tout à faire la quarantaine, et pas de paperasse, nous sommes juste sortis comme ça, exactement comme par le passé”, il ajouta.

“Je suis assez contente de ne pas avoir besoin d’être en quarantaine”, a déclaré à l’AFP une autre femme récupérée par son petit ami qui a refusé de donner son nom.

« Qui veut être en quarantaine ? Personne.

– Hong Kong s’ouvre –

Dans la ville semi-autonome de Hong Kong, dans le sud de la Chine, les visiteurs ont traversé la frontière alors que les restrictions de voyage avec la partie continentale de la Chine étaient assouplies.

L’économie de Hong Kong, frappée par la récession, cherche désespérément à renouer avec sa plus grande source de croissance, et les familles attendent avec impatience les retrouvailles du Nouvel An lunaire.

Les données officielles ont montré que quelque 410 000 personnes à Hong Kong prévoyaient de voyager vers le nord au cours des deux prochains mois, tandis que quelque 7 000 personnes sur le continent prévoyaient de voyager vers le sud dimanche.

Au poste de contrôle de Lok Ma Chau près de Shenzhen, un étudiant de troisième cycle de Chine continentale surnommé Zeng a déclaré à l’AFP qu’ils étaient heureux de traverser sans plus de restrictions.

“Je suis heureux tant que je n’ai pas à être mis en quarantaine, c’était tellement insupportable”, a déclaré Zeng à l’AFP.