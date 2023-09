Les pays d’Asie du Sud-Est ne doivent pas se laisser utiliser par des « forces extérieures », a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères.

Les pays d’Asie du Sud-Est doivent éviter de suivre les traces de l’Ukraine et se garder d’être utilisés comme des pions géopolitiques par des forces étrangères qui sèment la discorde dans la région pour leur propre bénéfice, a averti le plus haut diplomate chinois.

« La crise en Ukraine a tiré la sonnette d’alarme pour l’humanité et des tragédies similaires ne doivent pas se produire en Asie. » Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré samedi dans un discours vidéo lors d’une conférence d’un groupe de réflexion organisée par la Communauté de politique étrangère d’Indonésie à Jakarta. « Nous devons promouvoir la sécurité régionale par le dialogue et la coopération et nous opposer à la recherche d’une sécurité absolue aux dépens des autres pays. »

Wang a mis en garde contre un « manipulateur dans les coulisses » – faisant apparemment référence aux États-Unis – cela attise les flammes de la controverse sur les conflits territoriaux en mer de Chine méridionale. « Cette main noire qui se cache dans les coulisses doit être révélée » il a dit. « La Chine est toujours disposée à travailler avec les pays concernés pour résoudre correctement les différends par le dialogue et rechercher des moyens efficaces de contrôler la situation maritime. »















Les relations sino-américaines se sont détériorées ces dernières années en raison du conflit russo-ukrainien et des tensions croissantes liées à l’ingérence présumée de Washington à Taiwan. Le Pentagone a cherché à forger des liens de défense plus étroits avec les pays d’Asie du Sud-Est, notamment les quatre pays de la région qui ont des conflits territoriaux avec la Chine. Les Philippines, par exemple, ont accepté plus tôt cette année d’autoriser les forces américaines à utiliser quatre bases supplémentaires dans le pays, ce qui a incité les responsables chinois à avertir que Manille se liait à un accord. « le char des conflits géopolitiques ».

Wang a prédit que les efforts étrangers visant à attiser le conflit en mer de Chine méridionale échoueraient. La Chine et ses voisins doivent travailler ensemble pour sauvegarder « une paix durement gagnée » dans la région en gérant correctement leurs différends, a-t-il ajouté.















« Nous devons abandonner la mentalité de la guerre froide et nous opposer aux jeux à somme nulle, en gardant la région à l’écart des calculs géopolitiques, et ne pas devenir des pions dans la compétition des grandes puissances. » Wang a dit.

Les responsables chinois ont accusé à plusieurs reprises Washington d’avoir recours à un « Mentalité à somme nulle » alors qu’il tente de maintenir un pouvoir hégémonique sur le monde. Pékin et Washington se sont également mutuellement accusés à plusieurs reprises de diverses provocations militaires dans la mer de Chine méridionale, dans le détroit de Taiwan et ailleurs dans la région.