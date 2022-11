La Chine met en garde les manifestants “zéro covid” contre une répression sévère

Les autorités chinoises ont mis en garde contre une répression radicale des manifestants “zéro covid” et les forces de sécurité ont effectué des contrôles aléatoires dans les rues de ses principales villes, au milieu d’une confusion généralisée quant à savoir si Pékin tentait sérieusement d’assouplir ses mesures anti-coronavirus les plus sévères.

Chen Wenqing, un ancien officier du renseignement qui est un haut responsable de la Commission centrale des affaires politiques et juridiques, le principal organe décisionnel du Parti communiste pour la politique d’application de la loi, a déclaré que les autorités agiraient contre “les activités d’infiltration et de sabotage par des forces hostiles ainsi que sur les actes illégaux ou criminels qui perturbent l’ordre social.

Les manifestations nationales dans les grandes villes ont commencé la semaine dernière après un incendie meurtrier dans la région de l’extrême nord-ouest du Xinjiang. De nombreux Chinois pensent que la tragédie a été aggravée parce que les premiers intervenants ont été ralentis par des mesures de distanciation ; les autorités locales nient les allégations. Mais trois ans de vie avec des fermetures draconiennes, des tests de masse et le risque d’être envoyé dans des installations de quarantaine centralisées spartiates en ont envoyé beaucoup au bord du gouffre, déclenchant des manifestations extrêmement rares qui appelaient parfois à l’éviction du Parti communiste.

L’avertissement de Chen, associé à la détention de manifestants présumés et à une présence policière accrue dans les grandes villes, est intervenu alors que les manifestations s’éteignaient en grande partie lundi et mardi.

Deux personnes à Shanghai ont déclaré au Washington Post que leurs collègues et leurs proches avaient été interrogés par la police au début de cette semaine après avoir rejoint les manifestations du week-end contre la politique zéro covid, qui a également servi de vigile aux 10 personnes décédées dans l’incendie du Xinjiang.

Un manifestant a été détenu au secret pendant 24 heures du lundi au mardi matin, alors que sa famille et ses collègues le recherchaient frénétiquement. Il a été libéré d’un poste de police tôt mardi, a déclaré Chen, un collègue qui a assisté aux manifestations avec lui.

Yang, un homme de 27 ans qui a assisté à un rassemblement le week-end dans la station balnéaire de Dali, où les gens ont défilé dans les rues du centre-ville et chanté l’hymne de protestation “l’Internationale”, a déclaré qu’il avait reçu la visite de policiers chez lui. Trois de ses amis, qui étaient étudiants dans une université locale, ont été sommés par leur école de fournir des comptes rendus écrits de leurs activités sous peine d’expulsion.

“Pour moi, ce n’était qu’un avertissement verbal de la police”, a-t-il déclaré. “Je leur ai dit que j’étais un vrai patriote et que j’ai tout fait uniquement parce que je voulais que mon pays s’améliore.”

À Pékin et à Shanghai, la police a vérifié les téléphones des personnes à proximité des sites de protestation pour l’application de messagerie Telegram et les réseaux privés virtuels, selon un post WeChat mercredi de Qu Weiguo, professeur d’anglais à l’Université Fudan de Shanghai. Les manifestants avaient utilisé ces services Internet pour éviter les censeurs et contourner le grand pare-feu chinois. Le message de Qu semble avoir été supprimé par les censeurs moins d’une heure après sa publication.