La Chine met en garde les États-Unis contre leur « ingérence » dans les Jeux olympiques d’hiver de Pékin

La Chine a averti jeudi les États-Unis de « cesser d’interférer » dans les Jeux olympiques d’hiver, une semaine avant le début des Jeux controversés à Pékin.

En tant que première ville à accueillir à la fois des Jeux d’hiver et d’été, Pékin espère transformer l’extravagance sportive de la semaine prochaine en un triomphe de puissance douce.

Mais la préparation a été assombrie par un boycott diplomatique dirigé par les États-Unis sur le bilan de la Chine en matière de droits de l’homme, en particulier sa politique envers sa minorité musulmane ouïghoure dans la région du Xinjiang que Washington a qualifiée de « génocide ».

Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi s’est entretenu avec son homologue américain le secrétaire d’État Antony Blinken, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères jeudi.

« La priorité la plus urgente en ce moment est que les États-Unis cessent d’interférer dans les Jeux olympiques d’hiver de Pékin », a déclaré Wang lors de l’appel.

Le gouvernement américain et les législateurs de cinq pays occidentaux ont déclaré que le traitement réservé par la Chine aux Ouïghours dans sa région du Xinjiang était un « génocide », l’Assemblée nationale française étant la dernière à le faire ce mois-ci.

Les militants des droits ont accusé le Comité international olympique de fermer les yeux sur ce qu’ils disent être une litanie d’abus en Chine, y compris au Tibet et sa répression continue de la liberté d’expression à Hong Kong.

Les militants ont attiré l’attention lors de la cérémonie d’allumage en Grèce en déployant un drapeau tibétain et une banderole sur laquelle on pouvait lire « pas de génocide ».

Pékin s’est élevé à plusieurs reprises contre ce qu’il a qualifié de « politisation » du sport et le Comité international olympique a lancé des appels similaires pour séparer le sport et les affaires mondiales.

Le président chinois Xi Jinping a eu cette semaine une rare rencontre à l’ère de la pandémie avec le chef olympique Thomas Bach.

Alors que Pékin réprimait la dissidence avant les Jeux, l’AFP s’est également entretenue avec plusieurs militants des droits de l’homme et universitaires en Chine qui avaient été bloqués sur les comptes de l’application de messagerie WeChat restreints ces dernières semaines.

Les autorités ont également arrêté deux éminents militants des droits de l’homme, tandis qu’un troisième avocat des droits de l’homme porté disparu depuis début décembre est soupçonné par des proches d’être en détention secrète.

Points critiques

Les tensions entre Pékin et Washington se sont envolées ces dernières années sur plusieurs fronts, dont le commerce et la technologie.

Lors de l’appel, les responsables ont également discuté des tensions croissantes en Europe à propos de l’Ukraine, Wang disant à Blinken que les préoccupations de sécurité de la Russie « devraient être prises au sérieux ».

« Toutes les parties doivent complètement abandonner la mentalité de guerre froide et former un mécanisme de sécurité européen équilibré, efficace et durable par la négociation », a déclaré M. Wang.

La lecture de l’appel par le Département d’État n’a fait aucune mention des Jeux olympiques et s’est plutôt concentrée sur l’Ukraine.

Les inquiétudes mondiales grandissent quant à une éventuelle invasion russe de l’Ukraine, alors que des dizaines de milliers de soldats russes ont été stationnés à la frontière ces dernières semaines.

En réponse, les États-Unis et d’autres États membres de l’OTAN ont mené une intense diplomatie avec le président russe Vladimir Poutine ces derniers jours, tout en fournissant un renfort militaire à l’Ukraine.

Les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN ont déclaré qu’ils étaient prêts à toute éventualité.

La Russie, qui entretient des relations historiques difficiles avec l’Ukraine, a alimenté une insurrection dans l’est de l’ancienne république soviétique qui a tué plus de 13 000 personnes depuis 2014.

Moscou a nié avoir prévu d’envahir l’Ukraine, mais a également déclaré vouloir des garanties que le pays ne rejoindra pas l’OTAN.

