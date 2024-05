La Chine met en garde les États-Unis contre les visites à Taiwan — RT World News

Pékin s’est déclaré fermement opposé à tout échange officiel entre Washington et Taipei.

Les législateurs américains doivent mettre fin à toute visite à Taiwan et adhérer à la politique d’une seule Chine, sous peine d’être prêts à en assumer les conséquences, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Pékin, Wang Wenbin, lors d’une conférence de presse.

Ses commentaires font suite à une déclaration du président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine, Michael McCaul, qui a annoncé mardi qu’il ne se laisserait pas dissuader par les menaces de la Chine et qu’il dirigerait une délégation américaine à Taiwan, ce qu’il a qualifié de « très cher ami, partenaire et allié » de Washington, à la fin du mois.

Pékin considère l’île autonome comme une partie inaliénable de la Chine et œuvre en faveur d’une réunification pacifique, condamnant avec véhémence tout mouvement séparatiste cherchant l’indépendance de Taiwan.

Wang a déclaré que Pékin s’opposait fermement à toute forme de « échanges officiels » entre Washington et Taipei, et a exhorté les représentants américains à ne pas s’immiscer dans les affaires de l’île de quelque manière que ce soit et sous quelque prétexte que ce soit.

Il a ajouté que l’avertissement s’étend au Congrès américain, dont les représentants sont un « fait partie intégrante du gouvernement américain » et devrait donc se conformer à la politique d’une seule Chine officiellement reconnue par Washington et entretenir uniquement des relations culturelles, commerciales et autres relations non officielles avec l’île.















Si des membres du Congrès se rendaient à Taiwan, Wang a prévenu que cela serait interprété comme une « infraction grave » du principe d’une seule Chine, une tentative de porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine et une « signal sérieusement erroné » pour les forces séparatistes taïwanaises.

« Si les États-Unis persistent à suivre leur propre voie, ils doivent être entièrement responsables des conséquences. » » a souligné Wang.

Dans le même temps, l’armée chinoise a annoncé jeudi que l’Armée populaire de libération (APL) avait lancé une série d’exercices conjoints près de Taiwan pour servir de « Châtiment » pour les forces séparatistes en quête d’indépendance et en tant que « avertissement sévère » contre toute force extérieure visant à s’immiscer dans les affaires intérieures de la Chine.

Les exercices impliqueraient l’armée, la marine, l’armée de l’air et la force de fusée de l’APL, qui effectueront toutes des exercices dans diverses zones autour de Taiwan, se concentrant sur la patrouille combinée de préparation au combat air-mer, le contrôle du champ de bataille et les frappes de précision conjointes.