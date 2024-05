La Chine met en garde la Corée du Sud contre la politisation du commerce avant les négociations avec le Japon

La Chine a mis en garde la Corée du Sud contre toute politisation des questions économiques alors que les deux pays ont convenu de reprendre les négociations commerciales avant leur premier sommet tripartite avec le Japon depuis près de cinq ans.

Le Premier ministre chinois Li Qiang, haut responsable de Xi Jinping, a rencontré dimanche le président sud-coréen Yoon Suk Yeol à Séoul alors que Pékin s’oppose à l’effet boule de neige des contrôles américains sur les ventes de puces aux entreprises chinoises et à la hausse des droits de douane imposés par Joe Biden sur les exportations chinoises de technologies propres.

Le Japon et la Corée du Sud sont au cœur des efforts américains visant à restreindre l’accès de la Chine aux semi-conducteurs de pointe et aux technologies associées, Tokyo et Séoul étant tous deux confrontés à des pressions de Washington ces derniers mois pour resserrer les restrictions sur les exportations d’équipements de fabrication de puces vers la Chine.

Li a déclaré dimanche que les chaînes d’approvisionnement de la Chine et de la Corée du Sud étaient « profondément liées » et a ajouté que les deux parties devraient « s’opposer à la transformation des questions économiques et commerciales en questions politiques ou de sécurité », selon un rapport de Xinhua, l’agence de presse d’État chinoise. .

Lundi, les dirigeants de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud tiendront leur première réunion tripartite depuis plus de quatre ans alors que les pays d’Asie de l’Est cherchent à améliorer leurs liens économiques dans un contexte de tensions militaires croissantes dans la région Indo-Pacifique.

Les dirigeants des trois pays se sont rencontrés pour la dernière fois fin 2019 dans un contexte de tensions entre le Japon et la Corée du Sud sur des questions historiques liées à l’occupation japonaise de la péninsule coréenne au XXe siècle.

Si les relations bilatérales entre Tokyo et Séoul se sont améliorées depuis, les relations des deux alliés américains avec la Chine ont souffert à mesure que la rivalité entre Pékin et Washington s’intensifie.

La Chine s’est également opposée à l’intensification de la coopération militaire entre Séoul, Tokyo et Washington. Lors d’un sommet trilatéral avec les États-Unis l’année dernière, le Japon et la Corée du Sud ont convenu de renforcer leur coopération militaire pour renforcer leur dissuasion contre la Chine et la Corée du Nord.

Le principal conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Corée du Sud, Kim Tae-hyo, a déclaré la semaine dernière aux journalistes que les points à l’ordre du jour du sommet trilatéral comprendraient l’économie et le commerce, la science et la technologie, ainsi que les échanges entre les peuples.

« Le sommet servira de tournant pour restaurer et normaliser pleinement le système de coopération trilatérale entre la Corée du Sud, le Japon et la Chine », a déclaré Kim.

Mais l’ordre du jour n’inclut pas de sujets controversés liés à la sécurité, tels que le programme d’armes nucléaires naissant de la Corée du Nord ou la question de Taiwan.

Yoon a provoqué l’indignation à Pékin l’année dernière lorsqu’il a imputé les tensions à Taiwan aux « tentatives de la Chine de changer le statu quo par la force ». La semaine dernière, Pékin a convoqué des diplomates sud-coréens et japonais pour protester officiellement contre la présence de législateurs des deux pays à l’investiture du nouveau président taïwanais Lai Ching-te.

Des personnes proches des négociations ont déclaré que l’annonce officielle de la réunion à trois avait été repoussée à trois jours seulement avant l’arrivée à Séoul de Li et du Premier ministre japonais Fumio Kishida en raison de sensibilités concernant Taiwan. Pékin considère Taiwan comme faisant partie de son territoire et menace de l’annexer par la force si Taipei refuse indéfiniment de se soumettre à son contrôle.

Après des réunions séparées avec le Premier ministre Li et le président Yoon dimanche, Kishida a déclaré : « Nous avons souligné [to China] qu’assurer la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan est extrêmement important pour la communauté internationale, y compris le Japon.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, à gauche, avec Yoon Suk Yeol dimanche © YNA POOL/dpa

Jaewoo Choo, directeur du Centre chinois du groupe de réflexion de l’Institut coréen de recherche sur la sécurité nationale à Séoul, a déclaré que Pékin était également mécontent d’une plus grande coopération militaire entre les alliés américains, y compris d’un accord conclu l’année dernière pour partager des informations en temps réel. sur les lancements de missiles nord-coréens.

Il a ajouté que l’objectif initial des sommets Chine-Japon-Corée du Sud était de parvenir à un accord de libre-échange (ALE) trilatéral, mais que les chances de progrès substantiels cette semaine étaient faibles.

« Avant la pandémie de coronavirus, la Corée du Sud faisait pression pour un ALE, mais la Chine n’était pas prête à ouvrir son secteur des services », a déclaré Choo.

« Maintenant, la Chine le veut, mais Séoul est réticent parce que les entreprises coréennes ont perdu beaucoup de compétitivité par rapport à leurs rivales chinoises ces dernières années. »

Un responsable japonais a reconnu que les chances d’une avancée dans les négociations de libre-échange étaient faibles, soulignant que « le plus important est de s’assurer que les tensions soient apaisées ». [in the region] ne va pas dégénérer ».

Un autre responsable japonais a déclaré qu’il était possible que le sommet à trois ne débouche même pas sur une déclaration commune, même si les dirigeants devraient discuter dans une certaine mesure des questions de sécurité. « Cela sera considéré comme un progrès si les trois pays peuvent reprendre les négociations trilatérales et accepter de les tenir régulièrement », a déclaré le responsable.

Un universitaire chinois connaissant les pourparlers a déclaré qu’il était « très important » de relancer le dialogue après cinq ans.

Pékin craint le développement d’une nouvelle guerre froide et ne souhaite pas voir la formation d’un bloc en Asie du Nord-Est avec la Chine, la Corée du Nord et Moscou affrontant la Corée du Sud et le Japon soutenus par les États-Unis, a déclaré l’universitaire.

Même si les responsables chinois s’attendent probablement à peu de progrès sur ces questions de sécurité ou sur les accords commerciaux lors des négociations de cette semaine, le simple fait d’accepter de reprendre le dialogue annuel serait positif et « contribuerait à la coopération trilatérale », a-t-il ajouté.