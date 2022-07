La Chine met en garde contre une réponse militaire au voyage de Pelosi à Taiwan – FT

Pékin aurait déclaré aux responsables américains qu’une visite du président de la Chambre à Taïwan pourrait déclencher une réaction énergique

La Chine aurait augmenté les enjeux dans sa querelle avec Washington au sujet du voyage prévu de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan, affirmant qu’elle pourrait répondre militairement si le démocrate californien allait jusqu’au bout de la visite.

Les derniers avertissements ont été adressés en privé aux membres de l’administration du président Joe Biden, a rapporté dimanche le Financial Times, citant six personnes non identifiées proches du dossier. La déclaration était nettement plus forte que les avertissements que les responsables chinois ont donnés dans le passé concernant des actions controversées des États-Unis ou des décisions politiques liées à Taiwan.

Pelosi devrait se rendre à Taipei le mois prochain, lors de ce qui serait le premier voyage d’un président de la Chambre dans la république séparatiste depuis 1997. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré mardi dernier que le voyage de Pelosi aurait une “impact grave” sur les relations américano-chinoises. « Si les États-Unis devaient insister pour emprunter la mauvaise voie, la Chine prendra des mesures résolues et fortes pour sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale. Toutes les conséquences qui en découlent seront supportées par la partie américaine.

Les responsables chinois ont également fait valoir qu’une visite à Taipei d’un représentant de si haut niveau – en tant que président de la Chambre, Pelosi serait le prochain dans la file du bureau ovale si ni le président ni le vice-président n’étaient en mesure de servir – violerait les États-Unis. “Une seule Chine” politique, en vertu de laquelle Washington reconnaît la revendication de souveraineté de Pékin sur Taiwan. Vendredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a réitéré la promesse de Pékin de prendre “des contre-mesures fortes” ajouter, “Nous pensons ce que nous disons.”

Le Pentagone considère apparemment le voyage prévu de Pelosi comme problématique. Pressé sur la question par des journalistes mercredi dernier, Biden a répondu : “Je pense que l’armée pense que ce n’est pas une bonne idée en ce moment, mais je ne sais pas quel est son statut.”

Pelosi a déclaré aux journalistes jeudi que Biden n’avait soulevé aucune inquiétude directement avec elle. “Je pense que ce que le président disait, c’est que peut-être que l’armée avait peur que notre avion soit abattu ou quelque chose comme ça par les Chinois”, dit-elle.

Les responsables de la Maison Blanche tentent d’évaluer si le dernier avertissement chinois est sérieux ou « au bord du gouffre » pour bluffer Pelosi de ne pas faire le voyage, a déclaré le Financial Times. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, s’oppose à cette visite, craignant qu’elle n’augmente les tensions dans le détroit de Taiwan. Le Conseil de sécurité nationale a donné à Pelosi “contexte, faits et informations géopolitiques pertinentes” sur la visite prévue, la laissant prendre sa propre décision, a déclaré le porte-parole John Kirby.

Les tensions américano-chinoises à propos de Taïwan se sont intensifiées ces derniers mois. Le Financial Times a rapporté plus tôt ce mois-ci que Pelosi avait l’intention de se rendre à Taïwan pour montrer son soutien face à la pression croissante de réunification du continent.

L’ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a déclaré dans une interview en juin que Pékin ne laisserait pas Taïwan devenir un État indépendant. « Nous reprendrons Taiwan par tous les moyens, y compris militaires. Si nous ne pouvons pas réunifier le pays par des moyens pacifiques, que nous reste-t-il à faire ?

Une délégation du Congrès américain a défié les avertissements de la Chine contre la réalisation d’un voyage à Taiwan en novembre dernier. Cinq membres de la Chambre ont rencontré des responsables taïwanais sur des questions économiques et de sécurité, marquant la deuxième visite à Taipei ce mois-là de membres du Congrès. Pékin considère ces voyages comme un renforcement des forces séparatistes et sape les fondements des relations américano-chinoises.