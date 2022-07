La Chine met en garde contre une réponse “ferme” et “absolue” si la présidente Pelosi se rend à Taïwan

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un haut responsable chinois met en garde contre les “conséquences graves” si la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, se rend dans la nation insulaire de Taiwan, dont la Chine a longtemps insisté sur le fait qu’elle n’est pas un État indépendant mais plutôt une partie de la Chine.

“Les États-Unis seront responsables de toutes les conséquences graves”, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, à propos de la visite potentielle, Sky News annoncé mercredi .

Lijian a ajouté qu’il y aura “des mesures fermes et résolues” en réaction au voyage de Pelosi.

Pelosi prévoyait de se rendre à Taïwan en avril, ce qui aurait fait d’elle la plus haute responsable américaine à visiter l’île depuis 1997, mais a été forcée d’annuler le voyage après avoir été testée positive pour le coronavirus.

Pelosi n’a pas officiellement reprogrammé le voyage, mais des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle avait toujours l’intention de partir après avoir déclaré la semaine dernière qu’il était “important pour nous de montrer notre soutien à Taïwan”.

“Nous ne confirmons ni ne refusons les voyages internationaux à l’avance en raison de protocoles de sécurité de longue date”, a déclaré un porte-parole de Pelosi à Fox News Digital mercredi matin.

Les responsables américains disent qu’ils craignent peu que la Chine attaque l’avion de Nancy Pelosi si elle se rend à Taïwan. Mais Pelosi entrerait dans l’un des endroits les plus chauds du monde, où un accident, un faux pas ou un malentendu pourrait mettre sa sécurité en danger. Le Pentagone élabore donc des plans pour toute éventualité.

Des responsables chinois ont déclaré à l’Associated Press que si Pelosi se rendait à Taïwan, l’armée augmenterait ses mouvements de forces et de ressources dans la région indo-pacifique. Ils ont refusé de fournir des détails, mais ont déclaré que des avions de chasse, des navires, des moyens de surveillance et d’autres systèmes militaires seraient probablement utilisés pour fournir des anneaux de protection qui se chevauchent pour son vol vers Taïwan et à tout moment au sol là-bas.

Interrogé sur les mesures militaires prévues pour protéger Pelosi en cas de visite, le général américain Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré mercredi que la discussion de tout voyage spécifique était prématurée. Mais, a-t-il ajouté, “s’il est décidé que la présidente Pelosi ou quelqu’un d’autre va voyager et qu’ils demandent un soutien militaire, nous ferons le nécessaire pour assurer le bon déroulement de leur visite. Et je vais laisser tomber à ce.”

La Chine considère Taïwan autonome comme son propre territoire et a évoqué la possibilité de l’annexer par la force. Les États-Unis entretiennent des relations informelles et des liens de défense avec Taïwan même s’ils reconnaissent Pékin comme le gouvernement de la Chine.

Le président Biden, qui doit s’entretenir au téléphone avec le président chinois Xi Jinping dans les 10 prochains jours, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que l’armée américaine estimait que le voyage n’était “pas une bonne idée”.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

Associated Press a contribué à ce rapport