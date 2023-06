La Chine met en garde contre une « catastrophe insupportable » — RT World News

Pékin et Washington devraient chercher un terrain d’entente malgré toutes leurs différences, a déclaré le ministre de la Défense Li Shangfu

Un conflit militaire entre la Chine et les États-Unis aurait des conséquences terribles non seulement pour les deux pays, mais pour le monde entier, a déclaré le ministre de la Défense de Pékin, Li Shangfu.

« La Chine et les États-Unis ont des systèmes différents et sont différents à bien d’autres égards. Cependant, cela ne devrait pas empêcher les deux parties de rechercher un terrain d’entente et des intérêts communs pour développer les relations bilatérales et approfondir la coopération », a-t-il ajouté. Li a suggéré lors de son discours lors du sommet sur la sécurité du Shangri-La Dialogue à Singapour dimanche.

« Il est indéniable qu’un grave conflit ou une confrontation entre la Chine et les États-Unis sera un désastre insupportable pour le monde », a-t-il ajouté. il ajouta.

Le ministre chinois de la Défense a également averti que « une mentalité de guerre froide est maintenant en train de renaître, augmentant considérablement les risques de sécurité. » Il n'a pas mentionné directement Washington et ses alliés, mais a déclaré « quelques pays » avait intensifié la course aux armements et s'ingérait dans les affaires intérieures d'autres nations.















Selon le ministre, ceux qui tentent de créer « Semblable à l’OTAN » les blocs militaires de l’Indo-Pacifique cherchent « Tenir en otage les pays de la région et exacerber les conflits et la confrontation. Il faisait apparemment référence au pacte AUKUS conclu entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie en 2021.

Li a également réitéré la position de Pékin selon laquelle « Taiwan est le Taiwan de la Chine, et comment résoudre la question de Taiwan, c’est aux Chinois de décider. »

Le président américain Joe Biden a promis à plusieurs reprises que Washington défendrait militairement Taïwan si Pékin décidait de recourir à la force pour prendre le contrôle de l’île autonome. Plus tôt cette année, les médias ont mis la main sur une note du chef de l’US Air Mobility Command, le général Mike Minihan, qui a émis l’hypothèse que Washington et Pékin pourraient entrer en guerre au sujet de Taïwan d’ici 2025.

Lors de son discours au sommet samedi, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin a critiqué son homologue chinois pour avoir refusé de tenir une réunion avec lui à Singapour. « Plus nous parlons, plus nous pouvons éviter les malentendus et les erreurs de calcul qui pourraient conduire à une crise ou à un conflit », il a argumenté.

Deux officiers militaires chinois ont déclaré à Reuters qu’avant que les contacts militaires ne puissent reprendre, Pékin voulait voir des signes clairs d’une approche moins conflictuelle en Asie de la part de Washington, y compris la révocation des sanctions contre Li.

Li, qui a été nommé ministre de la Défense à la mi-mars, a été mis sur liste noire par les États-Unis en 2018 pour avoir acheté des armes à la Russie alors qu’il dirigeait le département chinois de développement des équipements.