La Chine met en garde contre l’expansion de l’OTAN en Asie-Pacifique

Pékin promet une «réponse résolue» si le bloc militaire dirigé par les États-Unis tentait de se rapprocher de ses frontières

Le gouvernement chinois a exhorté l’OTAN à ne pas s’étendre en Asie-Pacifique, avertissant qu’il riposterait à toute présence militaire occidentale accrue dans la région après que l’alliance ait critiqué Pékin lors de son sommet en Lituanie.

La mission chinoise auprès de l’Union européenne a publié mardi une déclaration en réponse au communiqué conjoint de l’OTAN, qui accuse Pékin de poursuivre « politiques coercitives » ce « défi » intérêts occidentaux.

« Le contenu du communiqué lié à la Chine ne tient pas compte des faits de base, déforme sans raison la position et les politiques de la Chine et discrédite délibérément la Chine. Nous nous y opposons fermement et le rejetons », ont déclaré les diplomates chinois.

La déclaration poursuit en promettant que Pékin « sauvegarder sa souveraineté » et s’opposer « L’expansion vers l’est de l’OTAN dans l’Asie-Pacifique. » Il a ajouté que « Toute action portant atteinte aux droits et intérêts légitimes de la Chine recevra une réponse résolue. »

En savoir plus La France bloque les plans de l’Otan pour le Japon – Politico

Les dirigeants de l’alliance militaire occidentale se sont réunis mardi dans la capitale lituanienne, Vilnius, pour discuter, entre autres, d’une aide supplémentaire à l’Ukraine. Ils ont également accusé Pékin de poser « menaces cybernétiques, spatiales, hybrides et autres menaces asymétriques », et de s’engager dans « l’utilisation malveillante des technologies émergentes et perturbatrices. »

La mission chinoise de l’UE a fait valoir que l’OTAN n’avait pas réfléchi à ses propres responsabilités et, au lieu de cela, « blâme aveuglément les autres pays, continue de se mêler des affaires extraterritoriales [and] crée des affrontements. Il a ajouté que le bloc « les ambitions d’expansion et d’hégémonie sont évidentes », et averti que son statut de « alliance nucléaire » serait seulement « aggraver encore les tensions régionales ».

Cette déclaration intervient après que des responsables chinois ont mis en garde contre l’ouverture d’un bureau de liaison de l’OTAN au Japon, qui marquerait la première installation du bloc en Asie. Bien que Tokyo ait indiqué qu’elle envisageait l’idée, la France aurait abattu le projet, insistant sur le fait que l’OTAN devrait rester confinée à l’Atlantique Nord.

Les relations entre les États-Unis et la Chine se sont considérablement détériorées ces dernières années, les pays s’affrontant à propos de Taiwan, du commerce mondial et des droits de l’homme.

Les remarques de Pékin sur l’expansion de l’OTAN font écho aux critiques précédentes de Moscou, qui a dénoncé à plusieurs reprises l’expansion progressive de l’alliance vers l’est au cours des dernières décennies, et a souligné qu’elle considérait les sites militaires occidentaux proches de ses frontières comme une menace pour la sécurité nationale. L’OTAN a rejeté ces affirmations, insistant sur le fait que la fourniture d’armes lourdes à l’Ukraine ne fait pas de l’alliance une partie au conflit russo-ukrainien.

Kiev avait espéré qu’il se verrait offrir une voie claire vers l’adhésion à l’OTAN lors du sommet de Vilnius mardi, mais a été déçu après que l’alliance ait réitéré ses promesses antérieures d’admettre l’Ukraine en tant que membre à un moment donné dans le futur, après que son conflit armé avec la Russie est résolu.