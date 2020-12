En janvier dernier, lorsque le gouvernement chinois a imposé un verrouillage sans précédent de la ville de Wuhan dans un effort tardif pour contenir la propagation du coronavirus, c’était juste avant le début du Nouvel An lunaire, la fête la plus importante du pays. Bientôt, la fermeture a été étendue à l’ensemble des 60 millions de personnes de la province environnante du Hubei, et la peur du virus a conduit des millions d’autres à annuler leurs projets de vacances. Désormais, le virus est susceptible de perturber les vacances pour une deuxième année, les responsables conseillant au public de ne pas voyager alors qu’ils combattent des épidémies dans deux grandes villes.

Après des mois de nombres de cas proches de zéro qui ont permis à la vie en Chine de revenir largement à la normale, le pays de 1,4 milliard d’habitants a enregistré 42 cas transmis localement au cours de la semaine dernière, dont beaucoup d’origine inconnue. La plupart sont apparus à Dalian, une ville portuaire du nord, mais il y en a également eu quelques-uns à Pékin, la capitale.

Conformément à la réponse du gouvernement aux épidémies précédentes cette année, les responsables ont testé des centaines de milliers de personnes à Pékin et des millions à Dalian, et les habitants de Dalian ont été avisés de ne pas quitter la ville.

Les responsables de Pékin envisagent encore plus loin le Nouvel An lunaire, au cours duquel des centaines de millions de Chinois se rendent dans leurs villes natales dans ce que l’on a appelé la plus grande migration humaine annuelle au monde. Citant des inquiétudes selon lesquelles les voyages de vacances pourraient propager le virus, le gouvernement décourage les résidents de Pékin de voyager et de se rassembler pour les vacances, en particulier les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques. Les agences de voyage ont également été informées de ne pas organiser de visites de groupe à Pékin pendant les vacances, qui cette année tombent le 12 février.