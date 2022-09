La Chine met en garde contre les “contre-mesures” alors que les États-Unis approuvent des ventes d’armes de 1,1 milliard de dollars à Taïwan

Le porte-parole de l’ambassade de Chine, Liu Pengyu, a déclaré samedi que la Chine était “fermement opposée” aux ventes, qui “mettent gravement en péril les relations sino-américaines ainsi que la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan”, et a appelé Washington à “les révoquer immédiatement”.

Les commentaires de Liu sur Twitter sont intervenus après que l’administration Biden a officiellement informé vendredi le Congrès des ventes proposées, qui comprennent jusqu’à 60 missiles anti-navires et jusqu’à 100 missiles air-air.

Le département d’État a déclaré que les ventes étaient conformes à une politique américaine de longue date consistant à fournir des armes défensives à l’île et a décrit la “fourniture rapide” de ces armes comme étant “essentielle pour la sécurité de Taiwan”.

La Chine, cependant, a accusé les États-Unis d’ingérence dans ce qu’elle considère comme ses affaires intérieures.

Le Parti communiste chinois revendique Taiwan, une démocratie autonome, comme faisant partie de son territoire – bien qu’il ne l’ait jamais gouverné – et s’est depuis longtemps engagé à “réunifier” l’île avec le continent chinois, par la force si nécessaire.

“Les États-Unis s’immiscent dans les affaires intérieures de la Chine et sapent la souveraineté et les intérêts de sécurité de la Chine en vendant des armes à Taïwan”, a tweeté Liu.

“Cela envoie de mauvais signaux aux forces séparatistes de “l’indépendance de Taiwan” et met gravement en péril les relations sino-américaines ainsi que la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan”, a déclaré Liu.

Il a appelé les États-Unis à “honorer leurs engagements envers le principe d’une seule Chine” et a terminé sa série de tweets en disant que Taiwan est “une partie inaliénable du territoire chinois” et a averti que la Chine “prendrait résolument des contre-mesures légitimes et nécessaires”. “

Les tensions américano-chinoises ont augmenté depuis que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taiwan le mois dernier.

La Chine avait mis en garde Pelosi contre le voyage et a répondu en ordonnant des jours d’exercices militaires autour de l’île après son départ.

Taïwan a déclaré samedi qu’il “se félicitait vivement” des dernières ventes d’armes et a remercié le gouvernement américain de “continuer à mettre en œuvre ses engagements en matière de sécurité envers Taïwan”.

“En réponse aux récentes provocations militaires continues de la Chine et aux changements unilatéraux du statu quo et à la création de crises, la détermination de Taïwan à se défendre est extrêmement ferme”, a déclaré samedi le ministère taïwanais des Affaires étrangères dans un communiqué.

“Ce lot de ventes d’armes comprend un grand nombre de différents types de missiles qui sont nécessaires pour renforcer l’autodéfense de Taiwan, ce qui démontre pleinement que la grande importance que le gouvernement américain attache aux besoins de défense de Taiwan, aidant notre pays à obtenir l’équipement nécessaire pour défense en temps opportun et de renforcer nos capacités de défense nationale. »

Lors d’un incident qui a souligné les tensions accrues, l’armée taïwanaise a abattu jeudi un drone planant au-dessus de l’un de ses avant-postes insulaires au large des côtes chinoises.

Un jour plus tôt, Taïwan a déclaré avoir mis en garde contre les drones survolant trois des îles qu’il occupe au large de la ville portuaire chinoise de Xiamen.