La Chine met en garde contre des “mesures énergiques” si la présidente de la Chambre des États-Unis, Pelosi, se rend à Taïwan

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le gouvernement chinois a averti mardi qu’il prendrait des “mesures énergiques” si la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, se rendait à Taiwan, après le Financial Times a dit elle irait sur l’île revendiquée par les Chinois le mois prochain.

Pelosi et sa délégation se rendront également en Indonésie, au Japon, en Malaisie et à Singapour, et passeront du temps à Hawaï au siège du commandement américain de l’Indo-Pacifique, a ajouté le journal londonien, citant des personnes proches du dossier.

Le département d’État américain n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré qu’il n’avait “pas reçu d’informations pertinentes” sur une quelconque visite.

Interrogé sur le rapport, Drew Hammill, chef de cabinet adjoint de Pelosi, a déclaré: “Nous ne confirmons ni ne refusons les voyages internationaux à l’avance en raison de protocoles de sécurité de longue date.”

LES AUTORITÉS CHINOISES S’EXCUSENT POUR LES EFFRACTIONS DE COVID-19

La visite de la dirigeante démocrate à Taïwan avait été reportée d’avril, après qu’elle ait été testée positive au COVID-19. À l’époque, la Chine avait déclaré qu’une telle visite affecterait gravement les relations sino-américaines.

CERTAINES RÉGIONS DE CHINE PROLONGE LEURS VERROUILLAGES ET LEURS TESTS AU MILIEU DE LA PROPAGATION DE LA VARIANTE D’OMICRON COVID-19

S’exprimant à Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que toute visite de Pelosi “porterait gravement atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine”.

“Si la partie américaine s’accroche obstinément à cette voie, la Chine prendra certainement des mesures résolues et énergiques pour défendre fermement sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale”, a-t-il déclaré.

“Les États-Unis doivent être entièrement responsables de toutes les conséquences causées par cela.”

ÉTATS-UNIS : L’ACTIVITÉ MILITAIRE DE LA CHINE AUTOUR DE TAIWAN MENACE LA RÉGION

Taïwan fait face à une pression croissante de la part de la Chine, qui considère l’île gouvernée démocratiquement comme son propre territoire. La question est un irritant constant dans les relations entre Pékin et Washington.

Taïwan, cependant, a été encouragé par le soutien continu offert par l’administration du président américain Joe Biden, qui a parlé à plusieurs reprises de son engagement “solide comme le roc” envers l’île.

Pelosi, un critique de longue date de la Chine, a tenu une réunion en ligne avec le vice-président taïwanais William Lai en janvier alors qu’il terminait une visite aux États-Unis et au Honduras.

LA CHINE NOUS ACCUSE, LES OFFICIELS DE TAIWAN DE “JOUER AVEC LE FEU” AVEC L’UKRAINE COMPARAISONS

La Maison Blanche avait exprimé sa préoccupation concernant le voyage de Pelosi, a déclaré le Financial Times, citant trois personnes familières avec la situation.

Il y avait des divisions au sein de l’administration démocrate américaine sur la question de savoir si Pelosi devait se rendre à Taiwan, a déclaré le FT citant deux sources.

Certains responsables ont estimé qu’il avait été plus facile de justifier une visite en avril, car c’était juste après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, a-t-il ajouté.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Chine a envoyé des combattants à travers la ligne médiane du détroit de Taiwan au début du mois dans ce que ce dernier a décrit comme une provocation. L’incident est survenu lors d’une visite à Taipei du sénateur Rick Scott, membre républicain de la commission des forces armées du Sénat américain.

Le rapport sur la visite potentielle de Pelosi en août est intervenu après que la Chine a demandé lundi aux États-Unis d’annuler immédiatement une vente potentielle d’assistance technique militaire à Taïwan d’une valeur estimée à 108 millions de dollars.