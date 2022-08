La Chine mène une quatrième journée consécutive d’exercices militaires autour de Taïwan après la visite de Pelosi sur l’île (rapport)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Chine a effectué quatre jours consécutifs d’exercices militaires dans les airs et les eaux autour de Taïwan à la suite de la visite de la présidente américaine Nancy Pelosi sur l’île, ont annoncé dimanche des responsables.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a appelé la communauté internationale à “soutenir Taïwan démocratique” et à “arrêter toute escalade de la situation sécuritaire régionale”.

Mais l’Armée populaire de libération (APL) a mené un certain nombre d’exercices de frappe aérienne et terrestre à longue portée, et l’agence de presse centrale de Taïwan a rapporté que l’armée taïwanaise mènera des exercices de tir réel cette semaine en réponse. Les exercices comprendront des tireurs d’élite, des véhicules de combat et blindés et des hélicoptères, selon un rapport local.

L’APL a également envoyé des navires de guerre à travers la ligne médiane du détroit de Taiwan. Les navires opéraient dans six zones autour de l’île, semblant démontrer la capacité de la Chine à mettre en place un blocus si elle le souhaitait.

Pelosi a dirigé une délégation du Congrès sur l’île la semaine dernière en opposition directe aux demandes chinoises d’annulation de la réunion par les États-Unis. Elle a loué les “valeurs démocratiques” et “l’autonomie gouvernementale” de Taïwan et a assuré à l’île que les États-Unis maintiendraient leurs intérêts mutuels en matière de sécurité dans la région.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a qualifié la réaction de la Chine d’« escalade significative ».

“La Chine a choisi de réagir de manière excessive et d’utiliser la visite de Pelosi comme prétexte pour accroître l’activité militaire provocatrice dans et autour du détroit de Taiwan”, a déclaré Blinken à un groupe de journalistes lors de la conférence de l’ASEAN vendredi.

La Maison Blanche avait estimé la semaine dernière que la Chine pourrait utiliser le voyage de Pelosi comme excuse pour aggraver les tensions, mais a insisté sur le fait que les États-Unis ne “seraient pas intimidés” par les “coups de sabre” de la Chine.

“Il n’y a aucun changement de notre part – quelque chose que le président Biden a affirmé à plusieurs reprises”, a déclaré aux journalistes un haut responsable du département d’État. “La question est de savoir si Pékin essaiera d’utiliser le voyage comme une sorte d’excuse pour prendre des mesures qui pourraient être une escalade ou qui pourraient d’une manière ou d’une autre produire un conflit.”

La Chine n’a pas indiqué si elle continuerait à mener des exercices après dimanche.

Des responsables chinois ont déclaré que la visite de Pelosi à Taïwan violait la politique “Une seule Chine” et constituerait une aide à une rébellion illégale. Une personnalité des médias d’État chinois a même suggéré abattre l’avion de l’orateur.

Timothy HJ Nerozzi de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.