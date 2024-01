La Chine mène de grandes manœuvres militaires autour de Taiwan alors que les craintes d’une invasion menacent

La Chine communiste a mené mercredi ses plus grands exercices militaires autour de Taïwan depuis des semaines, quelques jours seulement après que Taïwan ait de nouveau élu un président qui s’est engagé à affronter la Chine.

Le ministère taïwanais de la Défense nationale a déclaré que l’armée chinoise avait mené hier soir des opérations aériennes et navales près de la nation insulaire avec 24 avions et cinq navires.

“La sécurité et la prospérité de la région du détroit de Taiwan sont étroitement liées au développement et à la stabilité mondiaux et constituent des obligations et des responsabilités que toutes les parties de la région doivent partager”, a déclaré Taiwan. dit dans un rapport. “L’armée continuera à renforcer ses capacités d’autodéfense face aux menaces ennemies et aux besoins d’autodéfense, et à répondre aux menaces régionales.”

Ces exercices militaires surviennent après que Taïwan a élu la semaine dernière Lai Ching-te du Parti démocrate progressiste (DPP) pour devenir le prochain président de la nation insulaire. Sa victoire marque la première fois qu’un parti politique à Taiwan remporte une troisième élection présidentielle consécutive, a rapporté Bloomberg News. Le DPP a juré son indépendance politique vis-à-vis de la Chine et considère Taiwan comme sa propre nation souveraine.

« C’est une nuit qui appartient à Taiwan. Nous avons réussi à maintenir Taiwan sur la carte du monde », a déclaré Lai. dit supporters après avoir gagné. « Les élections ont montré au monde l’engagement du peuple taïwanais envers la démocratie, ce que j’espère que la Chine pourra comprendre. »

Sa victoire électorale est intervenue malgré les avertissements de la Chine selon lesquels Taiwan serait réunifié soit par le biais d’élections, soit par l’invasion militaire chinoise du pays.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION DAILYWIRE+

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères s’est déchaîné après les élections, affirmant que peu importe « quels que soient les changements qui surviennent à Taiwan, le fait fondamental qu’il n’y a qu’une seule Chine dans le monde et que Taiwan fait partie de la Chine ne changera pas. »

“Le principe d’une seule Chine constitue un ancrage solide pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan”, a ajouté le porte-parole. “Nous pensons que la communauté internationale continuera à adhérer au principe d’une seule Chine et à comprendre et soutenir la juste cause du peuple chinois qui s’oppose aux activités séparatistes de ‘l’indépendance de Taiwan’ et s’efforce de parvenir à la réunification nationale.”

Les craintes d’une invasion chinoise de Taïwan se sont considérablement accrues ces dernières années pour diverses raisons, notamment : la Chine investit sérieusement dans son armée, l’économie chinoise n’est pas en bonne forme et la faiblesse de l’administration Biden.

Ben Shapiro, rédacteur en chef émérite du Daily Wire, a averti dans un article cette semaine que si le président Joe Biden ne fait pas de bons résultats dans les sondages contre celui qui deviendra le candidat du Parti républicain à la présidence, la Chine pourrait considérer sa fenêtre pour lancer une invasion comme fermée et ainsi lancer une invasion en les mois à venir.