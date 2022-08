La Chine menace un pays de l’UE avec une réponse

Pékin promet des contre-mesures résolues au voyage de la délégation lituanienne à Taïwan

La Chine a dénoncé la visite d’un responsable lituanien à Taïwan et a promis une réponse résolue à cette décision, qu’elle décrit comme un affront au principe “Une seule Chine”, selon un communiqué d’un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères jeudi.

La semaine dernière, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a annoncé que la vice-ministre lituanienne des Transports et des Communications, Agne Vaiciukeviciute, était arrivée sur l’île autonome avec une délégation de 11 personnes pour ce qui devrait être une visite de cinq jours.

La visite intervient peu de temps après que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, se soit rendue sur l’île le 2 août, une décision qui a déclenché une réaction féroce de Pékin mais qui a néanmoins été célébrée par le gouvernement de Vilnius.

« La Chine condamne fermement les forces anti-chinoises lituaniennes pour leur violation délibérée de la souveraineté de la Chine et leur ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin lors d’un point de presse quotidien.

Il a également souligné le fait que Pékin considère le principe « Une seule Chine » comme “l’une des normes fondamentales des relations internationales et le fondement politique permettant à la Chine de développer des relations bilatérales avec d’autres pays, dont la Lituanie”.

Wang a insisté sur le fait que dans les conditions d’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Lituanie, Vilnius est obligée de reconnaître Pékin comme le seul gouvernement légal de la Chine et de Taïwan, ce qui signifie que Vilnius ne peut pas établir de relations officielles ni s’engager dans des contacts officiels avec Taipei.

Lire la suite Taïwan réplique à la nouvelle doctrine chinoise

Le responsable chinois a déclaré que la visite du responsable lituanien à Taïwan était “un manquement flagrant à la foi” et a promis que Pékin publiera une réponse sévère à la “provocation vicieuse”.

“Nous exhortons les personnes concernées du côté lituanien à ne pas continuer à servir de pions pour l'”indépendance de Taiwan” et les forces anti-chinoises, et à cesser de continuer sur la mauvaise voie”, a-t-il ajouté. Wang a averti.

Comme l’a rapporté le Global Times, géré par l’État, la réponse de Pékin concernera probablement le commerce et les restrictions commerciales, car les relations diplomatiques entre la Chine et la Lituanie sont déjà au plus bas.

En 2021, la Chine a rétrogradé ses relations diplomatiques avec la Lituanie au niveau de chargé d’affaires, exprimant une protestation solennelle au pays balte après que Taïwan a ouvert un soi-disant bureau de représentation en Lituanie, que Pékin a interprété comme une ambassade de facto.