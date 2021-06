La Chine menace le voyage de Biden en Europe

Mais en privé, de nettes différences subsistent. Les pays du G-7 ayant une participation importante sur le marché chinois, y compris le Japon et l’Allemagne, sont plus réticents à adopter une ligne ouvertement belliciste et conflictuelle avec la Chine, alors même que les attitudes du public envers Pékin se durcissent. « Il y a une petite différenciation, je pense que je dirais, à l’intérieur – à l’intérieur, je pense, du spectre de la force avec laquelle ils pousseraient sur certaines de ces questions », a déclaré un responsable américain, qui a parlé à mes collègues des délibérations du G-7. sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à décrire la conversation au procès-verbal.