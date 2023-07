La Chine menace la domination américaine du GPS avec Beidou

Le GPS, ou Global Positioning System, est le système de navigation par satellite le plus ancien et le plus utilisé au monde avec 6 milliards d’utilisateurs. Le GPS appartient au gouvernement américain et est géré par la Space Force, une branche militaire indépendante organisée sous l’égide de l’US Air Force. Le GPS a été initialement conçu comme un outil militaire et est utilisé pour des choses comme le guidage de missiles et le fonctionnement de drones. Mais la technologie est également devenue indispensable à la vie des civils.

« Si nous avions une attaque contre le système, vous savez, cela pourrait vraiment paralyser de nombreux domaines de notre logistique et de notre chaîne d’approvisionnement, même l’agriculture, notre système de transport, notre système d’avion », déclare le représentant Mikie Sherill ( DN.J.), qui est également coprésident du House GPS Caucus.

Mais les États-Unis ne sont pas le seul pays à disposer de son propre système mondial de navigation par satellite. La Russie a GLONASS et l’Union européenne a Galileo. Le dernier entrant est la constellation chinoise de Beidou. Historiquement, le monde de la technologie de navigation par satellite a été collaboratif, chaque pays, ou groupe de pays dans le cas de Galileo, offrant gratuitement l’utilisation de leurs systèmes respectifs à la communauté internationale.

Mais la Chine a compris l’importance d’avoir son propre système de navigation mondial depuis des années, déclare Sarah Sewall, qui a été sous-secrétaire d’État à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l’homme avant de devenir cadre dans la société de capital-risque In-Q-tel.

« Les Chinois ont déclaré que lorsqu’ils avaient perdu la capacité de suivre les missiles qu’ils avaient lancés lors de l’une des altercations pendant la crise du détroit de Taiwan, ils ont décidé que c’était un véritable signal d’alarme et qu’ils devaient avoir leur propre système pour pour être en mesure d’assurer une couverture continue, le degré de précision qu’ils voulaient, et de ne pas compter sur une autre nation pour quelque chose qui était si vital pour leurs opérations militaires. »

Mais les experts disent que le système chinois Beidou ne se limite pas à la puissance militaire. Comme GPS l’a fait pour les États-Unis, Beidou stimule un développement économique massif en Chine, à hauteur de 156 milliards de dollars d’ici 2025 selon les médias d’État chinois. De plus, cela aide le pays à acquérir une influence mondiale.

« La Chine a lié l’exportation de bon nombre de ses autres formes d’infrastructure aux types de données de positionnement, de navigation et de synchronisation qu’elle fournit à partir de Beidou. Et elle intègre cela aux offres 5G de la Chine et elle subventionne cela par le biais de sa ceinture et route et soie numérique. Initiatives routières », déclare Sewall.

Pour en savoir plus sur le système chinois de navigation par satellite Beidou, sur ses implications pour le monde et sur la manière dont les États-Unis s’efforcent de renforcer leur propre constellation GPS, regardez la vidéo.